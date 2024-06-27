إعادة تقييم إدارة البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

أدى الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير صناعة التكنولوجيا من خلال التسبب في ظهور مخاطر جديدة تؤثر في البيانات، مثل تسرب البيانات الحساسة من خلال النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وزيادة متطلبات الهيئات التنظيمية والحكومات. وللتعامل مع هذه البيئة بنجاح، من المهم أن تنظر المؤسسات إلى المبادئ الأساسية لإدارة البيانات. والتأكد من أنها تستخدم نهجًا سليمًا لتعزيز النماذج اللغوية الكبيرة من خلال بيانات المؤسسات/البيانات غير العامة.
يستحسن أن نبدأ بتحديث طريقة إدارة المؤسسة للبيانات، خاصةً فيما يتعلق باستخدامها في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي. على سبيل المثال:
غالبًا ما تكون بيانات الشركات معقدة ومتنوعة ومشتتة عبر مستودعات مختلفة، ما يجعل من الصعب دمجها في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويتفاقم هذا التعقيد بسبب الحاجة إلى ضمان الامتثال التنظيمي وتخفيف المخاطر ومعالجة فجوات المهارات في أنماط تكامل البيانات والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون البيانات فكرة متأخرة في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها، ما يؤدي إلى عدم الكفاءة وظهور التناقضات.
في IBM، طورنا نهجًا لحل تحديات البيانات هذه. مصنع IBM لاستيعاب بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي هو خدمة مُدارة مصممة لمعالجة "مشكلة البيانات" الخاصة بالذكاء الاصطناعي وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبيانات المؤسسة لأغراض الذكاء الاصطناعي التوليدي. إن بنيتنا المُعرَّفة مسبقًا ومخططاتنا الرمزية التي يمكن نشرها بصفتها خدمة مُدارة تُبسِّط عملية دمج بيانات المؤسسة في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتُسرِّعها. نحن نتعامل مع هذه المشكلة مع أخذ إدارة البيانات في الحسبان، مُعدِّين البيانات للإدارة والمخاطر والامتثال من البداية.
تشمل قدراتنا الأساسية ما يلي:
تتسم الخدمة بالحيادية، ما يسمح بالنشر في أي مكان، كما أنها توفر التخصيص لبيئات العملاء وحالات الاستخدام. باستخدام مصنع IBM لاستيعاب بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمؤسسات تحقيق العديد من النتائج الرئيسية، بما في ذلك:
يتطلب التعامل مع تعقيدات مخاطر البيانات خبرة متعددة الوظائف. يتمتع فريقنا من المنظمين السابقين وقادة الصناعات والخبراء التقنيين في IBM Consulting بوضع فريد يتيح لهم التعامل مع هذا الأمر من خلال خدماتنا وحلولنا الاستشارية.
