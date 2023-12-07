دور نماذج الأساس في تعزيز استدامة إنتاج الصلب والأسمنت

تُعَد الصناعات الثقيلة، وخاصةً الأسمنت والصلب والكيماويات، من أكبر الصناعات المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تُسهم بنسبة 25% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. تستخدم هذه الصناعات حرارة عالية في العديد من عملياتها، والتي تعتمد أساسًا على الوقود الأحفوري. تتطلب مكافحة تغيُّر المناخ خفض انبعاثات الصناعات الثقيلة. ومع ذلك، تواجه هذه الصناعات تحديات كبيرة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. لا يُعَد استبدال المعدات خيارًا عمليًا لتقليل الانبعاثات، إذ إن هذه الصناعات كثيفة رأس المال وتمتد دورة حياة أصولها لأكثر من 40 عامًا. كما أنها تحاول استخدام أنواع وقود بديلة، والتي تأتي بتحدياتها الخاصة المتعلقة بتوافر الوقود البديل، وقدرة إدارة العمليات باستخدام خلطات الوقود. كما تنص اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ على ضرورة أن تقلل هذه الصناعات انبعاثاتها السنوية بنسبة تتراوح بين 12 و16% بحلول عام 2030. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي، عند تطبيقه على العمليات الصناعية، تحسين معدل الإنتاج وتقليل تباين الجودة وخفض استهلاك الطاقة النوعي (ما يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية والانبعاثات).

تؤدي زيادة التباين في العمليات ومهام سير العمل إلى ارتفاع استهلاك الطاقة النوعي (SEC) وزيادة الانبعاثات. ينشأ هذا التباين من تفاوت المواد الخام (لأنها مستخرجة من الطبيعة)، وتغيّر الظروف الجوية، وحالة الماكينات، وعدم قدرة الإنسان على تشغيل العمليات بأقصى كفاءة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالتباين المستقبلي في العمليات وتأثيره الناتج على الإنتاجية والجودة واستهلاك الطاقة. على سبيل المثال، إذا تنبأنا مسبقًا بجودة الكلنكر، فسنتمكن من تحسين استخدام الطاقة الحرارية وعمليات الاحتراق في فرن الأسمنت بحيث يتم إنتاج كلنكر عالي الجودة بأقل استهلاك للطاقة. يؤدي مثل هذا التحسين في العمليات إلى خفض استهلاك الطاقة، ما يقلل بدوره من انبعاثات الطاقة وانبعاثات العمليات.

تجعل نماذج الأساس الذكاء الاصطناعي أكثر قابلية للتوسع من خلال دمج تكلفة وجهد تدريب النماذج وتقليلها بنسبة تصل إلى 70%. الاستخدام الأكثر شيوعًا لنماذج الأساس يكون في تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية (NLP). ومع ذلك، عند تكييفها بالشكل المناسب، تُتيح نماذج الأساس للمؤسسات نمذجة العمليات الصناعية المعقدة بدقة، وإنشاء توأم رقمي مماثل للعملية. يلتقط هذا التوأم الرقمي العلاقات متعددة المتغيرات بين متغيرات العملية وخصائص المواد ومتطلبات الطاقة والظروف الجوية وإجراءات المشغِّل وجودة المنتج. باستخدام هذه التوائم الرقمية، يمكننا محاكاة ظروف التشغيل المعقدة للحصول على نقاط تشغيل دقيقة لمواقع العمليات المثالية. على سبيل المثال، سيوصي التوأم الرقمي لفرن الأسمنت بالمعدلات المثالية من الوقود والهواء وسرعة الفرن والتغذية لتقليل استهلاك الطاقة الحرارية مع الحفاظ على جودة الكلنكر المطلوبة. عند تطبيق هذه النقاط المثالية في العملية، نلاحظ تحسُّنًا في الكفاءة وانخفاضًا في استهلاك الطاقة لم يسبق تحقيقه من قبل. التحسين في الكفاءة واستهلاك الطاقة النوعي (SEC) لا ينعكس فقط على قيمة EBITDA، بل يقلل أيضًا من انبعاثات الطاقة وانبعاثات العمليات.