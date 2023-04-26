ما المقصود بصيانة المعدات؟

يُشير مصطلح صيانة المعدات إلى أنشطة الصيانة التي تؤديها الشركات من أجل الحفاظ على معداتها في حالة عمل سليمة.
إلى جانب إدارة المخزون، تشمل صيانة المعدات كلاً من أعمال الصيانة التي تُجرى بانتظام، بما في ذلك الصيانة الاستباقية، وكذلك أي مهام صيانة ضرورية أخرى.
تشمل أنواع المعدات التي تتطلب صيانة منتظمة بشكل صحيح أساطيل المركبات وأنظمة الحواسيب والأدوات ومعدات البناء والمعدات الصناعية و/أو التصنيعية وأي أصول أخرى تعتمد عليها أعمالك في عملياتها.
يتوقف نجاح عملك على مدى كفاءة أداء معداتك. بينما يُعد خفض التكاليف أمرًا مهمًا، فإن من الضروري بالقدر نفسه إجراء استثمارات إستراتيجية في صيانة المعدات لتجنّب تعطل الأصول الأكثر قيمة لديك. يمكن أن تساعدك مهام الصيانة الدورية، مثل الاحتفاظ بقائمة التحقق للصيانة ووضع عملية واضحة لها، على منع حدوث مثل هذه الأعطال.
يمكن أن يمنع وضع خطة إستراتيجية لصيانة معداتك الأعطال المُكلفة وفترات التعطل، ويساعد عملك على تحقيق أقصى استفادة من أصوله.
إلى جانب إدارة المخزون، تشمل صيانة المعدات كلاً من أعمال الصيانة التي تُجرى بانتظام، بما في ذلك الصيانة الاستباقية، وكذلك أي مهام صيانة ضرورية أخرى.
تشمل أنواع المعدات التي تتطلب صيانة منتظمة بشكل صحيح أساطيل المركبات وأنظمة الحواسيب والأدوات ومعدات البناء والمعدات الصناعية و/أو التصنيعية وأي أصول أخرى تعتمد عليها أعمالك في عملياتها.
نجاح عملك يعتمد على مدى كفاءة معداتك. بينما يُعد خفض التكاليف أمرًا مهمًا، فإن من الضروري بالقدر نفسه إجراء استثمارات إستراتيجية في صيانة المعدات لتجنّب تعطل الأصول الأكثر قيمة لديك. يمكن أن تساعدك مهام الصيانة الدورية، مثل الاحتفاظ بقائمة التحقق للصيانة ووضع عملية واضحة لها، على منع حدوث مثل هذه الأعطال.
يمكن أن يمنع وضع خطة إستراتيجية لصيانة معداتك الأعطال المُكلفة وفترات التعطل، ويساعد عملك على تحقيق أقصى استفادة من أصوله.
عادةً ما تعتمد الشركات أربعة أنواع رئيسية من صيانة المعدات.
الصيانة الوقائية هي صيانة تُجرى وفقًا لجدول منتظم لتقليل خطر أعطال المعدات. على سبيل المثال، إذا كان عملك يعتمد على المعدات الثقيلة، مثل الرافعات والرافعات الشوكية والجرافات وأي مركبات ثقيلة مخصصة لأغراض البناء، فيجب أن تتضمن خطة الصيانة الخاصة بك تغييرات الزيت الدورية والتشحيم المنتظم.
مثل الصيانة الوقائية، تُعد الصيانة التنبئية نهجًا استباقيًا للحفاظ على كفاءة المعدات وإطالة عمرها الافتراضي. وعلى عكس الصيانة الوقائية، تعتمد الصيانة التنبئية على بيانات الوقت الفعلي حول حالة المعدات للتنبؤ بموعد تعرضها للعطل. تُقدَّم هذه البيانات من خلال شبكة من المستشعرات المدمجة في الكائنات المادية، والمعروفة باسم إنترنت الأشياء أو IoT.تجعل برامج الصيانة، مثل إدارة الأصول المؤسسية (EAM) أو نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS)، معلومات الصيانة مركزية وتبسط عمليات الصيانة.
تشير الصيانة التفاعلية أو الصيانة التصحيحية إلى إستراتيجية إصلاح المعدات بعد تعطلها. ويستند هذا النوع من النهج إلى الاعتقاد بأن التكاليف المتكبدة خلال فترة التعطل أو بسبب الإصلاح الضروري عادة ما تكون أقل من تكاليف برنامج الصيانة المنتظمة. بينما يكون هذا النهج مناسبًا إلى المعدات منخفضة التكلفة والأهمية، إلا أنه قد يؤثر سلبًا في دورة حياة الأصول الأكثر أهمية لديك.
الصيانة حتى حدوث العطل الكامل هي إستراتيجية صيانة تعتمد على استخدام الأصول حتى تتعطل تمامًا ويصبح من الضروري استبدالها. تكون خطة الصيانة هذه فعّالة عادةً فقط إذا كان استبدال المعدات أقل تكلفة من إصلاحها باستخدام إستراتيجية صيانة أخرى.
تمنع الصيانة الدورية المجدولة حدوث أعطال المعدات التي تكلف الشركات مئات الملايين من الدولارات سنويًا.
تحافظ إدارة الصيانة الصحيحة على سلامة الموظفين وفقًا لإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA). وأظهرت أبحاثهم وجود علاقة قوية بين سوء صيانة المعدات وحوادث العمل—بما في ذلك الوفيات. قدّر الباحثون أن 35% من حوادث مكان العمل كانت مرتبطة بأعطال المعدات.
إلى جانب خفض التكاليف المرتبطة بفترات التعطل، تعمل الصيانة الصحيحة للمعدات على إطالة عمرها الافتراضي، ما يعني عدم الحاجة إلى استبدالها بشكل متكرر. بفضل الأدوات الحديثة مثل إنترنت الأشياء (IoT) وبرنامج إدارة أصول المؤسسات (EAM) التي تتيح المراقبة الفورية للأداء، تتمكن الشركات من إطالة عمر أصولها الأكثر قيمة.
تعتمد مجموعة واسعة من الصناعات على صيانة المعدات لتبسيط خدمات الصيانة والحفاظ على تشغيل معداتها بسلاسة.
يتكون فريق الصيانة من مجموعة متنوعة من الأدوار المُهمة التي تؤدي دورًا رئيسيًا في منع تعطل المعدات وتعطل الآلات الثقيلة وخفض تكاليف أعمال الإصلاح المكلفة. بينما يركز بعض أعضاء الفريق على الصيانة الطارئة، يتولى آخرون إدارة المعدات وتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية.
يُعد مدير الصيانة عنصرًا حساسًا في تطوير إستراتيجية صيانة المعدات وتنفيذها وإدارة الفريق والإشراف على الأعمال، ووضع الميزانيات والتوقعات لأي إصلاحات مستقبلية.
فني الصيانة هو عامل ماهر ينفذ مهام الصيانة الدورية، بالإضافة إلى إصلاح الأعطال الناتجة عن تعطل المعدات.
يضمن مهندس الصيانة أن المعدات مُركّبة وتعمل بسلاسة وكفاءة. وتساعدهم خلفيتهم الهندسية على إجراء الاختبارات التشخيصية الدورية والمهام الإدارية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإصلاح العملية.
حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
تعلّم كيف يمكن لمجموعتك تحقيق قيمة كبيرة باستخدام IBM Maximo لإدارة أسطولها من الأصول.
قم بزيادة مدة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل تكاليف الصيانة، وبناء عمليات أكثر مرونة مع حل إدارة الأصول الموحد من IBM.
اكتشف كيف تستخدم شركة Sund & Bælt برنامج ®Maximo من شركة IBM لمراقبة وإدارة البنى التحتية الحساسة الخاصة بها.
تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.
يمكنك تعظيم نتائج صيانة أصولك من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتخاذ القرارات التي تستند إلى الرؤى
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. قم بإدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية لتحسين موثوقية الأصول.