ما هي العدالة البيئية؟

الظلم البيئي هو فكرة مفادها أن الضرر البيئي موزع بشكل غير عادل ويتأثر بأنماط العنصرية وعدم المساواة. يحدث الظلم البيئي عندما تتضرر المجتمعات ذات الدخل المنخفض أو المحرومة من الخدمات، ويثقل كاهلها بعوامل مثل النفايات السامة، واستخراج الموارد، واستخدامات الأراضي الأخرى التي لا يستفيد منها سكان تلك المجتمعات.

على سبيل المثال، من الأرجح أن تمر شبكة الطرق السريعة بين الولايات عبر مجتمع مهمش.1 في الأحياء ذات الأغلبية البيضاء والأثرياء، هناك عدد أكبر من الاستثمارات في البنية التحتية، وتُطبق القوانين البيئية، ومن المرجح أن تخضع الجهات المتسببة في التلوث للمساءلة. يرتبط قادة المجتمع في هذه المناطق أيضًا بعملية صنع القرار داخل مجالس تقسيم المناطق أو مجالس المدن، فيمكنهم حماية مصالحهم بشكل أفضل.

الظلم البيئي هو أيضًا قضية صحة عامة. إن سكان الأحياء الواقعة بالقرب من المواقع الصناعية، ومحطات نقل النفايات، ومدافن النفايات، وغيرها من مصادر التلوث قد يتعرضون لمخاطر بيئية تشكل آثارًا صحية خطيرة.