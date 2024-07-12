ما المقصود بتواصل الموظفين؟

أصبح التواصل الاستباقي متعدد القنوات بين الموظفين، شأنه شأن الجوانب الأخرى من تجربة الموظفين، أكثر أهمية في السنوات الأخيرة. بعد مرور أقل من عام على تفشي جائحة كوفيد-19، ذكرت مؤسسة Gallup أن 56% من الموظفين في الولايات المتحدة يعملون في بيئة عمل عن بُعد بالكامل.1 وقد أدى ذلك إلى اضطرار المؤسسات إلى الاعتماد بشكل كبير على أدوات التواصل الرقمية الأولى بين الموظفين مثل البريد الإلكتروني وSlack.

وعلى الرغم من عودة العديد من العاملين إلى المكاتب، إلا إن الوضع العالمي قد تغير: 39% من العاملين في مجال المعرفة حول العالم يعملون في بيئة هجينة، وفقًا لشركة الاستشارات Gartner.2 وفي الوقت نفسه، بدأ العديد من الشركات في استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، مستفيدة من طبيعة القوى العاملة المتنقلة التي لا تعرف حدودًا.3

في ظل الاقتصاد العالمي المعاصر، تتواصل المؤسسات مع مجموعة أكثر تنوعًا من الموظفين الذين قد يعملون من مواقع متعددة وفي مناطق زمنية مختلفة. وفي هذا النموذج الجديد، تعمل قنوات التواصل بين الموظفين الفعالة على زيادة مشاركتهم والحفاظ على ثقافة موحدة للشركة عبر العديد من المنصات.

قد يتلقى الموظفون عن بُعد مراسلات عبر العديد من الخدمات الرقمية وأدوات التعاون في الوقت الفعلي، بدءًا من بوابات الموظفين وحتى برامج التواصل عبر الفيديو. وقد أدت هذه التغيرات السريعة التي طرأت على القوى العاملة العالمية إلى إيجاد بيئة يدير فيها القادة في المؤسسات الكبرى عادةً أنواعًا من التواصل أكثر بكثير مقارنةً بالماضي.

يُعدّ التواصل الفعّال بين الموظفين ركيزة أساسية لنجاح أي مؤسسة في الوقت الحالي: ووفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد IBM Institute for Business Value، فإن المؤسسات التي تقدم أفضل تجارب للموظفين تتفوق على غيرها من المؤسسات بزيادة في الإيرادات بنسبة 31%. ومن خلال تبني قنوات تواصل مفتوحة وواضحة ومتسقة، يمكن للمؤسسات رفع مستوى مشاركة الموظفين والتعاون والإنتاجية، ما يقلل من معدلات تحول الموظفين و يُعزز تطوير المواهب الرئيسية.