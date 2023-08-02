كان الجانب المفضل لدي في مركز اتصال تكنولوجيا المعلومات هو استخدام التفكير الإبداعي لحل المشكلات والبحث عن حلول تقنية جديدة. ولكن من خلال تجربتي في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وجدت أن المستخدمين غالبًا ما يواجهون مشكلات متشابهة جدًا. ولهذا السبب، لم تكن مشكلاتهم دائمًا "جديدة". وهذا يعني أن عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها كانت في بعض الأحيان روتينية ومتكررة للغاية. وكان هذا التكرار واضحًا عندما يواجه المستخدمون صعوبة في عرض مواقع معينة أو الوصول إليها. وكانت هذه التفاعلات تتبع سلسلة منطقية تقوم على نمط "إذا… فعندئذٍ"، بتجربة الحلول المحتملة واحدًا تلو الآخر حتى الوصول إلى الحل.

وتُعد القدرة على حل المشكلات بطرق مبتكرة مهارة أساسية في مجال دعم تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، بدت مثل هذه المهام غالبًا أكثر خوارزمية أو منهجية. فقد كانت تفتقر إلى القدرة البشرية الطبيعية على ابتكار حلول جديدة، وتعتمد بدلًا من ذلك على اتباع خطوات منهجية ثابتة حتى الوصول إلى الحل. وكان من الواضح أن هذا النوع من خدمة العملاء يمكن بالتأكيد أتمتته.

كما كشف غياب الأتمتة عن مشكلة أخرى، وهي أن خدمة العملاء الرقمية كانت مقيدة بساعات عمل محددة. ونظرًا لأن الطلاب العاملين كانوا مضطرين لمواءمة ساعات عملهم مع جدولهم الدراسي، كان من الصعب توفير دعم ثابت ومتاح باستمرار لتكنولوجيا المعلومات. وينطبق الأمر نفسه في عالم الشركات، حيث يقتصر دعم العملاء لدى الكثير من الشركات على الفترة بين الساعة التاسعة صباحًا والخامسة مساءً. وفي مكتب الدعم الذي عملتُ فيه، أدى ذلك غالبًا إلى تأخر حصول الأساتذة والطلاب على الدعم، واضطرار موظفي الوردية الصباحية للتعامل مع عدد كبير من الطلبات المتراكمة من الليلة السابقة. وموظفو مكتب الدعم هم مجرد بشر، وكان توفير دعم متواصل على مدار الساعة أمرًا غير واقعي. إلى أن ظهرت روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للأعمال ضمن بيئة تكنولوجيا المعلومات.