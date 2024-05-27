ما هي المرونة في مواجهة تغير المناخ؟

نشر بتاريخ: 27 مايو 2024
المشاركون: Alexandra Jonker، وAmanda McGrath
تشير المرونة في مواجهة تغير المناخ إلى قدرة النظام البيئي أو المجتمع أو الأعمال على توقع تأثيرات تغير المناخ والاستعداد لها والاستجابة لها. وهي تُبنى على فهم المخاطر ومواطن الضعف المتعلقة بالمناخ وتنفيذ التدابير اللازمة لإدارة هذه المخاطر بفعالية.
يمكن لأنظمة المرونة في مواجهة تغير المناخ الحفاظ على الوظائف الأساسية مع التكيف مع الظروف الجديدة الناجمة عن المناخ. وقد تشمل الاستراتيجيات والإجراءات المستخدمة لتحقيق هذه المرونة تعزيز النظم الطبيعية، أو تنويع سلاسل التوريد، أو الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المرنة. الهدف من المرونة في مواجهة تغير المناخ هو دعم المجتمعات والعمليات التجارية حتى تتمكن من الصمود بشكل أفضل في مواجهة الظروف المتغيرة على المدى القصير والطويل.
ظهر مفهوم المرونة في مواجهة تغير المناخ في أواخر القرن العشرين، بالتزامن مع الوعي المتزايد بالاحتباس الحراري العالمي وآثاره المحتملة.
اكتسبت الحركة زخما في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، اللذين اعترفا بالحاجة إلى التكيف مع تأثيرات تغير المناخ. كما أكد اتفاق باريس لعام 2015، الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ووضع أهداف عالمية جديدة لمكافحة تغير المناخ، على أهمية تعزيز القدرة على التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.
بمرور الوقت، تطورت المرونة في مواجهة تغير المناخ من كونها مفهومًا علميًا بحتًا إلى جزء أساسي من عمليات صنع القرار عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك صنع السياسات والعمليات التجارية.
يعد تعزيز القدرة على المرونة في مواجهة تغير المناخ أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من آثار تغير المناخ. وفقا لتقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية (33.98 درجة فهرنهايت) منذ عصور ما قبل الثورة الصناعية بسبب الاحتباس الحراري.1 ويؤدي هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى زيادة التقلبات في أنماط المناخ وزيادة تواتر وشدة المخاطر المناخية، بما في ذلك الظواهر الجوية القاسية وموجات الحر وحرائق الغابات وارتفاع مستوى سطح البحر.
تشكل هذه الظروف المناخية المتغيرة تهديدات كبيرة للنظم البنائية والتنوع البيولوجي وسبل معيشة الناس. على سبيل المثال، فإنها تعطل الأمن الغذائي وسلاسل إمدادات المياه ورفاهية المجتمعات ذات الدخل المنخفض التي غالبًا ما تكون أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. لذلك، فإن بناء القدرة على المرونة في مواجهة أزمة المناخ أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر والحد منها، ولدعم استدامة النظم الطبيعية والمجتمعات البشرية على حد سواء.
يمكن أن تساعد الجهود المبذولة لبناء مجتمعات وعمليات مرنة في مواجهة تغير المناخ في تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية:
الحد من التعرض للخطر
من خلال توقع آثار تغير المناخ والاستعداد لها، يمكن للمجتمعات والأنظمة الحد من تعرضها للمخاطر والأخطار المتعلقة بالمناخ.
قدرة أكبر على التكيف
تساعد استراتيجيات المرونة في مواجهة تغير المناخ على بناء قدرات المجتمعات والنظم البنائية والاقتصادات ودفعها للتكيف مع الظروف المتغيرة والتعافي من الصدمات المرتبطة بالمناخ.
استمرارية الوظائف الأساسية
تستطيع الأنظمة المرنة الحفاظ على الخدمات والوظائف الأساسية، مثل إنتاج الغذاء وإمدادات المياه والرعاية الصحية، حتى في مواجهة الاضطرابات المناخية.
حماية البيئة
يمكن أن تساعد تدابير المرونة في مواجهة تغير المناخ في حماية البنية التحتية الحيوية، مثل المباني والطرق وشبكات الطاقة. كما يمكنها حماية النظم الطبيعية مثل الغابات والأراضي الرطبة والمناطق الساحلية.
استدامة محسنة
من خلال الحد من آثار تغير المناخ وتمكين التكيف، تساهم المرونة في مواجهة تغير المناخ في الاستدامة طويلة الأجل للمجتمعات والاقتصادات والنظم البنائية.
بلوغ الأهداف العالمية
يعد بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأهداف العالمية الأخرى المتعلقة بالحد من الفقر والأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
تعزيز المساواة والشمول
يمكن لجهود المرونة في مواجهة تغير المناخ أن تعطي الأولوية لاحتياجات ووجهات نظر المجتمعات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، مما يعزز نهجًا أكثر إنصافًا وشمولاً للعمل المناخي.
يتطلب بناء المرونة في مواجهة تغير المناخ مزيجًا من استراتيجيات التخفيف والتكيف التي تعالج أسباب تغير المناخ وعواقبه.
يشير التخفيف إلى الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي ستحد من تغير المناخ في المستقبل. وتشمل هذه الجهود التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز ممارسات استخدام الأراضي على نحوٍ مستدام.
ومع ذلك، يركز التكيف مع المناخ على التكيف مع آثار تغير المناخ الحالية والمتوقعة، والتي تشمل:
كما تتطلب المرونة في مواجهة تغير المناخ تقييمًا شاملاً للمخاطر وإدارتها. ويمكن أن تشمل هذه العملية إجراء تقييمات لقابلية التأثر بالمناخ، ووضع خطط للحد من المخاطر، وإدماج الاعتبارات المناخية في عمليات صنع القرار.
وأخيرًا، فإن مساعدة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات على فهم مخاطر المناخ والاستجابة لها أمر بالغ الأهمية لبناء القدرة على الصمود. يمكن أن تشمل هذه العملية التدريب والتعليم ومبادرات تبادل المعرفة والشراكات والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة.
تنفذ الدول والمجتمعات المحلية والشركات في جميع أنحاء العالم مجموعة من الاستراتيجيات لبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ. تشمل بعض الأمثلة ما يلي:
تعمل العديد من البلدان على تطوير خطط التكيف الوطنية (NAP) لتحديد احتياجات واستراتيجيات التكيف وترتيبها حسب الأولوية، ودمج المرونة في مواجهة تغير المناخ في عمليات التخطيط الإنمائي الوطني. فعلى سبيل المثال، تشمل خطة العمل الوطنية في فيجي نقل المجتمعات المحلية من المناطق المنخفضة، وتعزيز البنية التحتية وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة. وتعكس خطة عملها نقاط ضعف الدولة الجزيرة أمام ارتفاع مستويات سطح البحر وتأثيرات تغير المناخ الأخرى.
تقوم المدن والمجتمعات أيضًا بتطوير خطط المرونة المحلية لمعالجة المخاطر المناخية ونقاط الضعف الخاصة بها.
على سبيل المثال، في أعقاب الدمار الذي سببه إعصار ساندي في عام 2012، وضعت مدينة نيويورك خطة مرونة شاملة لمواجهة تغير المناخ، حيث تنطوي على تدابير مثل تحسين البنية التحتية الحيوية، وحماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر، وإعداد المجتمعات للاستجابة للحرارة الشديدة وغيرها من الظواهر الجوية. وبالمثل، تقدم كاليفورنيا مجموعة أدوات للحكومات المحلية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ ووضع استراتيجيات التكيف المناسبة.
تدرك الشركات والمنظمات بشكل متزايد قيمة الحلول القائمة على الطبيعة لبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ والتخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية. فعلى سبيل المثال، استثمرت شركة التأمين Swiss Re في استعادة الأراضي الرطبة الساحلية في خليج المكسيك للحد من آثار العواصف والفيضانات.
وتعمل الشركات أيضًا على بناء المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بها، مع إدراك إمكانية تأثير الاضطرابات المرتبطة بالمناخ على عملياتها ونتائجها النهائية. ويمكن أن تتضمن هذه المرونة اتخاذ تدابير مثل تنويع الموردين وتحسين شفافية سلسلة التوريد والاستثمار في البنية التحتية المرنة.
تأتي جهود المرونة في مواجهة تغير المناخ مصحوبة بتحديات مختلفة. يتطلب تخطيط المرونة الفعال الوصول إلى بيانات مناخية ومعلومات مناخية موثوقة وحديثة. ومع ذلك، تفتقر العديد من المناطق إلى نظم الرصد والمراقبة اللازمة والقدرة على تحليل واستخدام البيانات المناخية لاتخاذ القرارات.
وتتطلب جهود التخطيط أيضًا استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنية وغيرها من المجالات. لكن كثير من البلدان والمجتمعات، لا سيما في المناطق النامية، تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تدابير المرونة. ونتيجة لذلك، تواجه هذه الجهود مخاوف بشأن التوزيع العادل لمزايا بناء القدرة على المرونة، لا سيما بالنسبة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض التي تتحمل في كثير من الأحيان وطأة آثار تغير المناخ.
وإلى جانب البيانات والموارد المالية، تواجه المرونة في مواجهة تغير المناخ التحدي الأوسع نطاقًا المتمثل في النطاق. وغالبًا ما تركز المحادثة حول المرونة للتكيف مع تغير المناخ، ولكن هناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى تغيير تحويلي أكبر، ينطوي هذا التحول على إعادة التفكير في الأنظمة والبنيات القائمة لمعالجة الأسباب الجذرية لقابلية التأثر بتغير المناخ، بدلاً من مجرد التعامل مع آثار تغير المناخ.
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يشير تغير المناخ إلى الاحتباس الحراري، وهو الزيادة الموثقة في درجة الحرارة العالمية لسطح الأرض منذ أواخر القرن التاسع عشر.
تعد إزالة الكربون طريقة للتخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يتخذ الخبراء والمسؤولون خطوات لفهم آثار تغير المناخ وتقييمها وإيجاد طرق لتخفيف مخاطرها.
تستخدم استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ هذه البيانات والمعارف لإدارة آثار مخاطر المناخ على مؤسستك والحد منها.
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استكشف طرقًا لفهم مخاطر المناخ بشكل أكثر فعالية وتحديد التدابير الاستباقية لتقليل هذه المخاطر على عملك وعلى الأطراف المعنيين.
¹ "التقرير التجميعي لتغير المناخ 2023"، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، مارس 2023.