يتوقع العملاء والموظفون اليوم تجربة مستخدم في الوقت الفعلي ومخصصة ومتصلة على أي منصة. مع نمو التطبيقات وتطورها لتلبية هذه الاحتياجات، أصبح التكامل بين التطبيقات ذا أهمية متزايدة. إن بناء عمليات التكامل من نقطة إلى نقطة يدويًا يستغرق وقتًا طويلاً وهي عملية غير فعالة ومكلفة؛ وتحتاج المؤسسات إلى طريقة أفضل لمعالجة البيانات ومشاركتها، بالإضافة إلى طريقة أكثر مرونة وسرعة لإضافة ميزات وحلول جديدة. وهنا يمكن لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) أن تساعد. يعالج الربط القائم على واجهة برمجة التطبيقات، والمعروف أيضًا باسم التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات أو الربط بواجهة برمجة التطبيقات، هذه المتطلبات لمساعدة المؤسسات على تقسيم صومعة البيانات وتحسين التعاون والاستجابة للتغيير بسرعة وزيادة الابتكار.
واجهة برمجة التطبيقات هي مجموعة من القواعد المحددة التي تمكن التطبيقات المختلفة من التواصل مع بعضها. توفر واجهات برمجة التطبيقات طريقة حديثة وفعالة للسماح للآخرين بالوصول إلى بيانات المؤسسة وخدماتها واستخدامها—ما يمكّن الشركات من فتح بيانات ووظائف التطبيقات في جميع أنحاء النظام البنائي، بما في ذلك المطورون الخارجيون من الأطراف الثالثة وشركاء الأعمال والأقسام الداخلية داخل شركاتهم.
واجهات برمجة التطبيقات هي لبنات بناء معيارية خفيفة يمكن إعادة استخدامها وتجميعها معًا في تطبيقات متعددة لتوفير الاتساق وقابلية التوسع، ويمكن أيضًا تأمينها والتحكم فيها. لذلك ليس من الغريب أن يكون اعتماد واجهة برمجة التطبيقات قد ارتفع على نحو كبير في السنوات الأخيرة. ما يقدر بنحو 75 بالمائة (المصدر: IDC FutureScape: أفضل 10 توقعات لمستقبل الترابط في جميع أنحاء العالم، نوفمبر 2022) من جميع الشركات ستستخدم واجهات برمجة التطبيقات بحلول العام المقبل، داخليًا وخارجيًا، في العديد من الصناعات وفي مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.
على الرغم من أن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) تعمل على تغيير طريقة إنجاز الأعمال، فإنها قد تصبح غير عملية. تحتوي المؤسسة النموذجية على 15564 واجهة برمجة تطبيقات قيد الاستخدام اليوم (المصدر: 451 Research، برعاية Noname). عند حدوث تغييرات—مثل إضافة مصدر بيانات جديد أو تغيير في مصدر بيانات موجود، قد يكون من المستحيل على موظفي تكنولوجيا المعلومات مواكبة ترميز واجهات برمجة التطبيقات يدويًا.
الربط القائم على واجهة برمجة التطبيقات هو منهجية حديثة لدمج التطبيقات والبيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات القابلة لإعادة الاستخدام. يحل محل أسلوب التكامل المعقد من نقطة إلى نقطة لتمكين إنشاء بنية أكثر سرعة ومرونة وقابلية للتوسع. ويتيح استخدام واجهات برمجة التطبيقات—التي يمكن إدارتها وتأمينها ونشرها واستثمارها باستخدام برنامج إدارة واجهة برمجة التطبيقات— كأصول قابلة لإعادة الاستخدام إمكانية التكامل بسرعة أكبر وأكثر كفاءة وقابلية للتطوير.
يساعد نهج الربط القائم على واجهة برمجة التطبيقات المؤسسات بالطرق التالية:
يتكون الربط القائم على واجهة برمجة التطبيقات من تقنيتين متكاملتين: تكامل التطبيقات وإدارة واجهة برمجة التطبيقات.
يتيح لك برنامج إدارة واجهة برمجة التطبيقات إدارة واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها وتحقيق الربح منها. تكامل التطبيقات، كما يوحي الاسم، هو المسؤول عن تنفيذها ودمجها بغض النظر عن التنسيق. يتيح تكامل التطبيقات أيضًا للمستخدمين إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتأليفها، بينما توفر إدارة واجهات برمجة التطبيقات طرقًا للتحكم فيها.
توفر منصات تكامل التطبيقات التي تدعم واجهات برمجة التطبيقات فرصة لتغيير الطريقة التي تعمل بها فرق تكنولوجيا المعلومات— ما يتيح لتقنيي الأعمال والمطورين الأقل خبرة إنشاء التطبيقات وعمليات التكامل، بالإضافة إلى السماح لموظفي تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على أولويات أكثر إستراتيجية مثل الأنشطة الأكثر تعقيدًا والمدرة للإيرادات والحوكمة.
تستخدم شركة IBM نهجًا معياريًا ومتكاملاً للربط القائم على واجهة برمجة التطبيقات، ما يسمح للمؤسسات بشراء ما تحتاجه فقط. ®IBM API Connect هو حل لإدارة واجهات برمجة التطبيقات يدعم دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات بأكملها ويمكّن المزودين من إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها. يمكنهم تأمين واجهات برمجة التطبيقات باستخدام سياسات الأمن والحوكمة الجاهزة. وبالمثل، يمكنهم مشاركة واجهات برمجة التطبيقات داخل المؤسسة وخارجها باستخدام بوابة App Connect Developer وتعزيز إعادة الاستخدام. ويمكنهم أيضًا اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات الحالية من خلال بوابة المطورين بطريقة الخدمة الذاتية وإعادة استخدام واجهات برمجة التطبيقات الحالية لمشاريع أخرى.
IBM App Connect عبارة عن منصة تطبيقات سهلة الاستخدام يمكن من خلالها بناء واجهات برمجة التطبيقات وإعادة استخدامها. بفضل واجهة المستخدم منخفضة الرموز المناسبة لمستخدمي الأعمال، فهي تساعد على تبسيط تكامل التطبيقات وزيادة إمكانية إعادة استخدام واجهة برمجة التطبيقات. وهي متوفرة كعرض SaaS أو محليًا. من خلال IBM App Connect، يمكن لمستخدمي الأعمال ومتخصصي التكامل اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات الموجودة من خلال كتالوج App Connect. يمكنهم إعادة استخدام واجهات برمجة التطبيقات الحالية في مشاريع تكامل التطبيقات/البيانات ويمكنهم إنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة من تدفقات التكامل المستندة إلى النموذج.
يعد كل منهما مكونًا أساسيًا لحل IBM iPaaS. يتيح التكامل الوثيق بين App Connect وAPI Connect للمؤسسات التعاون والابتكار. يمكن اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات التي أُنشئت باستخدام API Connect واستيرادها إلى كتالوج موصل App Connect، ويمكن لمستخدم App Connect إنشاء تدفق لواجهة برمجة التطبيقات ثم تأمينها وتطبيق سياسات البوابة، كل ذلك ضمن تجربة المستخدم نفسها. اختبر كيفية عملهما معًا باستخدام الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا من App Connect والإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا من API Connect.
اكتشِف ما الذي يمكن أن تقدِّمه iPaaS المُعاد تصميمها لعصر الذكاء الاصطناعي. من خلال حل موحَّد وهجين لجميع سيناريوهات التكامل، ومع ذكاء اصطناعي وكيل لتعزيز الإنتاجية، تتصدر IBM المشهد في مجال التكامل.
يتغير مشهد iPaaS باستمرار. تعرَّف على أحدث توجهات السوق في تقرير Forrester Wave: منصات التكامل كخدمة، الربع الثالث من عام 2025.
تعرّف على كيفية اعتماد شركة Bonfiglioli منصة واحدة للتعامل مع مختلف تحديات التكامل. "إنها تلبّي حاجة الأعمال إلى أتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، مع ضمان تمتّع فرق تكنولوجيا المعلومات برؤية كاملة وتحكّم تام، مهما كان موقع بياناتنا أو الوجهة التي تنتقل إليها. " فابيو زوبولي، مهندس التكامل، Bonfiglioli
اكتشف كيف يوحّد حل webMethods Hybrid Integration بين الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والتطبيقات والبيانات من خلال جولة عملية ذاتية التوجيه تستعرض ثلاثًا من أهم حالات استخدام منصة التكامل كخدمة (iPaaS).
تعرّف على كيفية تجاوز تعقيدات نشر منصة التكامل كخدمة (iPaaS) باستخدام دليل خبراء IBM. واجِه تحديات التكامل ومكّن فريقك من تطبيق استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ.
اكتشف كيف يمكن لنشر IBM webMethods أن يحقق عائد استثمار قابلًا للقياس لعملك، وفقًا لدراسة Forrester TEI.
تمكين تكامل ديناميكي وقابل للتوسّع يتكيّف مع احتياجات الأعمال المتغيّرة. أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)
أطلِق العنان لإمكانات الأعمال مع حلول التكامل من IBM، والتي تربط التطبيقات والأنظمة للوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة وأمان.
استفد من السحابة الهجينة إلى أقصى قيمة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل
