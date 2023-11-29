الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي ومعالجة الأحداث

تُعد البنية القائمة على الأحداث ضرورية لتسريع سرعة الأعمال. من خلاله، يمكن للمجموعات مساعدة فرق العمل وتكنولوجيا المعلومات على اكتساب القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي وتفسيرها والتصرف بناءً على المعلومات الفريدة التي تنشأ في جميع أنحاء المجموعة بأكملها. وتُمكّن معالجة الأحداث المعقدة (CEP) الفرق من تحويل أحداث الأعمال الأولية إلى رؤى حساسة وقابلة للتنفيذ، للحصول على رؤية مستمرة ومحدثة لبياناتها الحساسة ونقل البيانات بسرعة إلى المكان حيث تكون هناك حاجة إليها، في الهيكل المطلوب.

يُعد الذكاء الاصطناعي أيضًا عاملاً رئيسيًا للشركات، حيث يساعد على توفير القدرات اللازمة لتبسيط العمليات التجارية وتحسين القرارات الإستراتيجية. في الواقع، وجدت IBV في استطلاع شمل 6,700 من كبار المديرين التنفيذيين أن أكثر من 85% من المتبنين المتقدمين تمكنوا من خفض تكاليف التشغيل الخاصة بهم باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا لتحويل البيانات غير المنظمة إلى معلومات منظمة وذات مغزى. وهذا يساعد على تبسيط تحليل البيانات وتمكين صناعة القرار المستنير. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة خوارزميات الذكاء الاصطناعي على التعرف على الأنماط—من خلال التعلم من البيانات السابقة الفريدة لشركتك—يمكن أن تمكّن الشركات من التنبؤ بالاتجاهات الجديدة واكتشاف الحالات الشاذة في وقت أقرب وبزمن انتقال قصير. وإضافةً إلى ذلك، يمكن تصميم الذكاء الاصطناعي الرمزي للاستدلال والاستنتاج حول الحقائق والبيانات المهيكلة، ما يجعله مفيدًا للتنقل عبر سيناريوهات الأعمال المعقدة. وأيضًا، تعمل التطورات في كل من النماذج اللغوية الكبيرة المغلقة والمفتوحة المصدر (LLM) على تعزيز قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم اللغة الطبيعية البسيطة. ولقد رأينا أمثلة على ذلك في أحدث تطور لروبوت المحادثة. حيث يمكن أن يساعد ذلك الشركات على تحسين تجربة العملاء، ما يسمح لها باستخلاص الرؤى بسرعة من التفاعلات في رحلة عملائها.

من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي ومعالجة الأحداث في الوقت الفعلي، يمكن للشركات تعزيز جهودها على كلا الجبهتين والمساعدة على ضمان تأثير استثماراتها في أهداف الأعمال. ويمكن أن تساعد معالجة الأحداث في الوقت الفعلي على تعزيز الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر دقة؛ ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على جعل جهود معالجة الأحداث في شركتك أكثر ذكاءً واستجابةً لعملائك.