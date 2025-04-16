ما المقصود بإدارة المحافظ بالأسلوب الرشيق؟

المحفظة هي مجموعة من المشاريع والبرامج داخل المؤسسة التي ترتبط ببعضها البعض وتدار معًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ونتائج الأعمال. غالبا ما تتضمن إدارة المحفظة التقليدية نهجًا هرميًا صارمًا مع تخطيط طويل الأجل وعمليات صارمة.

غالبًا ما كانت الأساليب القديمة التي سبقت الأسلوب الرشيق تلتزم بنظام يُعرف باسم "الشلال"، والذي يتطلب مجموعة صارمة من الخطوات التي يجب إكمالها بترتيب تسلسلي. قد تكون هذه الطريقة بطيئة في التكيف مع المعلومات الجديدة أو التحولات في بيئة الأعمال.

في المقابل، تؤكد إدارة المحافظ بالأسلوب الرشيق على المرونة والتخطيط التكراري والتعليقات المستمرة باستخدام مدخلات مثل المقاييس المتقدمة وتعليقات العملاء. وهي تعطي الأولوية لتدفقات القيمة والتسليم السريع للقيمة، والقدرة على التعديل بناءً على المعلومات الجديدة، والنهج التعاوني لإدارة محفظة المشاريع (PPM).

تعد القدرة على التكيف والاستجابة للتغيير أمرًا بالغ الأهمية في الأعمال الحديثة. تتيح إدارة المحافظ بالأسلوب الرشيق للمؤسسات التركيز بسرعة وإعادة توجيه الموارد إلى المبادرات الأكثر قيمة والأكثر توافقًا استراتيجيًا.

يعزز هذا التركيز على المواءمة الاستراتيجية الكفاءة من خلال تعزيز التعاون بشكل أفضل وتبسيط العمليات، مما يؤدي في النهاية إلى تسليم النتائج بشكل أسرع وأكثر فعالية. علاوة على ذلك، من خلال التركيز على تقديم القيمة المستمرة في عمليات المحفظة، يمكن للمؤسسات تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، مما يؤدي إلى زيادة الرضا عن العلامة التجارية والولاء لها.