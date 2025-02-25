إدارة المحافظ المرنة (LPM) هي نهج إداري يواءم بين الإستراتيجية والتنفيذ من خلال تطبيق نهج التفكير المرن والنظم على تمويل الإستراتيجية والاستثمار، وعمليات وحوكمة المحافظ المرنة.
تساعد إدارة المحافظ المرنة أصحاب المصلحة والعملاء على تحديد أولويات مبادرات تطوير المنتجات والتطبيقات للتركيز على الحلول التي تقدم أكبر قيمة للأعمال.
بدلاً من النهج التقليدي لتطوير المنتجات القائم على المهام والموارد، يركز النهج المرن على التحقق من صحة النتائج. إنه مدفوع بالفلسفة القائلة بأن تقديم العناصر الأكثر قيمة للمنتج أكثر كفاءة وفعالية. إن إضافة المزيد من الأشخاص إلى وظيفة بهدف تسليم المنتج الإجمالي بشكل أسرع غالبًا ما يؤدي إلى زيادة المخاطر والتكلفة.
إدارة المحافظ المرنة هي كفاءة أساسية لنهج إدارة المؤسسة المرن، والتي تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق مرونة الأعمال. الهدف هو مواءمة استراتيجية المنظمة، وتمويل الاستثمار، والحوكمة، ومشغلي المحافظ بالأسلوب الرشيق لتحقيق قيمة أكبر.
تُمكِّن إدارة المحافظ المرنة المؤسسات من:
يعد النهج الرشيق والمرن في ممارسات إدارة المحافظ للمؤسسة أكثر ملاءمة للتغيير السريع والاضطراب في الأسواق الحديثة من نهج محفظة المنتجات التقليدية. يمكن للنظام الرشيق والمرن أن يلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل من خلال الالتزام بهذه المبادئ الأساسية:
التركيز على القيمة: في إدارة المحافظ المرنة، ينصب التركيز العام لعمليات الأعمال على تقديم القيمة للعملاء، بدلاً من الالتزام بالموعد النهائي، وهو الأكثر شيوعًا في إدارة محافظ المشاريع التقليدية. تطلب إدارة المحافظ المرنة من المؤسسة تحديد معنى "القيمة" للمؤسسة بأكملها حتى تتمكن المشاريع من تقديم ما يحتاجه العملاء وأصحاب المصلحة على وجه التحديد.
التسليم التدريجي: تماشياً مع كفاءات إطار العمل المتبع للتعامل مع منهجيات (SAFe) الرشيقة، تستخدم إدارة المحافظ المرنة (LPM) التسليم التدريجي، حيث تقسم المشاريع إلى أجزاء صغيرة يمكن إنجازها وتسليمها بسرعة أكبر من المشاريع الكاملة في إدارة المحافظ التقليدية. إن دورات التمويل والتطوير الأقصر هذه تقلل المخاطر، وتسمح بتطبيق أكثر انتظامًا لملاحظات العملاء، وتجعل الفرق (والمشاريع) أكثر مرونة.
لامركزية صنع القرار: تمكين الفرق من أن تكون أكثر استقلالية في كيفية تحقيق أهداف العمل يعزز الإنتاجية وحل المشكلات بشكل إبداعي. ويساعد أيضًا في التخلص من الاختناقات وتقصير فترة التأخير.
أن تصبح أكثر مرونة: العمل على دورات قصيرة وتعزيز الاستقلالية الفردية والجماعية يجعل الفرق أكثر مرونة وأفضل قدرة على إعادة تقييم أهداف المحفظة واستراتيجيتها ومحتوياتها وإعادة ترتيب أولوياتها باستمرار.
استخدام النتائج الموضوعية: تشدد مبادئ المرونة على تحقيق النتائج المرجوة (تقديم القيمة وتحسين تدفقات القيمة) بدلاً من مجرد تلبية المقاييس. يمكّن هذا النهج الفرق من تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) أكثر فائدة ومواءمة الأهداف الاستراتيجية بشكل أفضل مع النتائج التي تزيد من قيمة العملاء.
إعادة التقييم والتحسين: في إدارة المحافظ التقليدية، يمكن أن تنحرف خرائط الطريق والأهداف التجارية عن احتياجات السوق بمرور الوقت. تؤكد إدارة المحافظ المرنة على إعادة معايرة الأهداف بانتظام م مع الأخذ بعين الاعتبار إدخالات العملاء وأصحاب المصلحة. تخلق حلقات التعليقات هذه مسارات ضوابط إرشادية لسياسات وعمليات التمويل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أفضل.
إدارة المحافظ المرنة تتضمن قيام المؤسسة بإدارة محافظ منتجاتها، وتحديد مقترحات الاستثمار ذات القيمة الأعلى وترتيب أولوياتها، وتمويل تلك المقترحات. باستخدام إدارة المحافظ المرنة، يتم أيضًا إنشاء حلقات التعليقات، والتي تساعد مديري منتجات المحفظة على تقديم المنتجات أو الحلول بشكل أسرع مع تخصيص الموارد بكفاءة.
إذا تم إجراؤها بشكل صحيح، فإن إدارة المحافظ المرنة تخلق بيئة تؤكد على الابتكار والتحسين المستمر. يحدث ذلك عندما تتماشى عمليات التخطيط والتمويل والاستراتيجية الخاصة بالشركة مع نتائج الأعمال المرجوة للمؤسسة.
تشمل ميزات إدارة المحافظ المرنة ما يلي:
تكافح العديد من المؤسسات لتحقيق النجاح بعد التحول المرن بسبب عدم القدرة على الحفاظ على توافق الفرق عبر المؤسسة. التركيز على الأبعاد المختلفة لإدارة المحافظ المرنة يمكن أن يساعد المؤسسات على البقاء متوافقة مع مبادئ المرونة والأسلوب الرشيق.
يساعد التمويل الاستثماري والاستراتيجية في الحفاظ على توافق المحفظة، مما يضمن تحديد أولوياتها وفقًا للقيمة التجارية وعائد الاستثمار، حتى تتمكن المؤسسة من تطوير وصيانة الحلول التي يحتاجها العملاء. يكمن دوره في توجيه تمويل الاستثمار نحو المشاريع الأكثر قيمة والتأكد من أن المؤسسة تستطيع تحقيق أهم أهدافها التجارية.
بالاستراتيجية والتمويل الاستثماري، يمكن للفريق التكيف والتخطيط باستمرار وفقًا لمتطلبات وفرص السوق المتغيرة. يجب وضع الأهداف القائمة على النتائج والموضوعات الإستراتيجية ثم إعادة تقييمها لكل محفظة. ويمكن تنقيح هذه الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) لتوضيح ما يجب أن تستثمر فيه المؤسسة.
تدير عمليات المحفظة بالأسلوب الرشيق تنفيذ البرامج اللامركزية وتدعم وتمكّن نجاح العملية. تشمل مسؤوليات عمليات المحفظة بالأسلوب الرشيق ما يلي:
يمكن لأدوات الأسلوب الرشيق مثل لوحات كانبان (Kanban) أن تساعد مديري المحافظ على تصور نجاح محفظة معينة طوال دورة حياتها.
تتعامل الحوكمة المرنة مع قياس المؤسسة ونفقاتها وامتثالها وتدقيقها وتوقعات مصاريفها. تتطلب من أصحاب الأعمال، والعاملين بالأسلوب الرشيق، ومهندسي المؤسسات المشاركة بنشاط في هذه المسؤوليات:
الميزنة المرنة هي نهج فعال من حيث التكلفة لإدارة المحافظ المرنة (LPM) يهدف إلى تقليل التكاليف القائمة على المشاريع، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة الفرق متعددة الوظائف.
تعطي الميزنة المرنة الأولوية لتدفقات القيمة على المشاريع والمهام، وتساعد الشركات في تحديد تدفقات القيمة (على سبيل المثال، المنتجات أو الأنظمة أو الخدمات) الأكثر أهمية لعملائها. وهذا يمنح الفرق مرونة في تغيير الخطط بناءً على التعليقات وتطوير أفكار جديدة توفّر فائدة للشركة وأهدافها العامة. يساعد هذا في منع المؤسسات من إنفاق الأموال على المبادرات التي لا تجدي نفعًا، مما يؤدي إلى تحسين تدفق القيمة.
إطار العمل الرشيق الموسع (SAFe) هو قاعدة معرفية لمبادئ تنظيمية وسير عمل، وممارسات وكفاءات مصممة لمساعدة المؤسسات على تطبيق نموذج رشيق على نطاق المؤسسة. في جوهره، هو نموذج لمواءمة فرق العمل الرشيقة عبر المؤسسة.
يُدمج SAFe منهجيات التفكير المرن والرشيق وعمليات التطوير، والأنظمة في نموذج واحد قابل للتوسع. إنه مبني حول سبع كفاءات أساسية للأسلوب الرشيق في الأعمال: القيادة المرنة-الرشيقة، رشاقة الفريق والتقنية، تسليم المنتجات الرشيقة، تسليم حلول المؤسسات، إدارة المحافظ المرنة، والرشاقة التنظيمية، وثقافة التعلم المستمر.
يساعد إدارة المحافظ المرنة مديري المحافظ على مواءمة المحافظ واستراتيجية المحفظة بشكل أفضل مع الاستثمارات والاستراتيجية التنظيمية الأوسع. إذا تم ذلك بنجاح، فإن ذلك يساعد على تحسين تدفق قيمة المحفظة الاستثمارية.
عند استخدام محفظة SAFe المرنة، يمكن للمؤسسات أن تتوقع:
مع وجود مواءمة أقوى بين إدارة المحافظ، والاستراتيجية، والاستثمار، يمكن للمؤسسات تحقيق هذه الفوائد:
المواءمة الاستراتيجية: من المهم للغاية أن تساعد إدارة المحافظ المرن في التأكد من توافق المشاريع مع استراتيجية المؤسسة وأهدافها. تحافظ هذه المواءمة على تركيز الفريق والمؤسسة على المبادرات التي تقدم أكبر قيمة للعملاء.
زيادة المرونة: تعتمد الإدارة المرنة للمحافظ على مبادئ الممارسات السريعة، مثل دورات العمل القصيرة وحلقات التعليقات وعمليات المراجعة المنتظمة، مما يمكّن الفرق من التكيف السريع وتعديل مسارها للاستجابة لظروف السوق المتغيرة ومتطلبات العملاء.
وقت أسرع للوصول إلى السوق: نظرًا لزيادة المواءمة بين الاستثمار والاستراتيجية والتركيز على تقديم الحلول الأكثر قيمة، يمكن للمؤسسات تقليل الجهود المهدرة وإيصال المنتجات الأكثر أهمية إلى السوق بشكل أسرع.
التحسين المستمر: تشجع إدارة المحافظ المرنة على التحسين المستمر من خلال دورات العمل التكرارية والتحسينات القائمة على التعليقات وتحليل المقاييس والتقييمات المنتظمة للأهداف والاستراتيجيات المستخدمة لتحقيقها.
تقليل العوائق وتقليل الهدر: تمكّن مبادئ الأسلوب الرشيق-المرن مديري المحافظ من التحكم بشكل أكبر في عملهم مع عدد أقل من التبعيات والتدخلات. يوفر ذلك استقلالية في إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل، مما يزيل العوائق في عملية الحل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة التدقيق في تخصيص الموارد والتركيز على المشاريع يساعد المؤسسات على التخلص من الإنفاق على المشاريع التي لا تضيف قيمة.
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