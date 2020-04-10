مستقبل سلسلة الكتل

بينما يعد النظر إلى المستقبل البعيد لسلسلة الكتل أمرًا مثيرًا للغاية، إلا أن الابتكارات الجديدة تدخل السوق باستمرار وتعد باستخدامات للتكنولوجيا أكبر وأكثر جرأة. مع استمرار شبكات سلسلة الكتل النشطة في إحداث تغييرات تحويلية حقيقية في عدد من الصناعات، توقع فريق IBM Blockchain الاتجاهات الخمسة التالية في المستقبل القريب:

1. ظهور نماذج الحوكمة العملية

في عام 2020، سنبدأ في رؤية نماذج حوكمة جديدة تمكّن الاتحادات الكبيرة والمتنوعة من التعامل مع عملية صناعة القرار وخطط منح التراخيص وحتى المدفوعات بطريقة أكثر كفاءة. ستساعد هذه النماذج على توحيد المعلومات من مصادر مختلفة وجمع مجموعات بيانات جديدة وأكثر قوة. يتوقع 68 بالمئة من كبار مسؤولي التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين للمعلومات أن يصبح نموذج الحوكمة القابل للتوسع للتفاعلات عبر شبكات سلسلة الكتل المتعددة ميزة مهمة في بيئة سلسلة الكتل في مؤسساتهم في الفترة ما بين سنة وثلاث سنوات القادمة.

2. اقتراب الربط البيني خطوة أخرى نحو الواقع

على الرغم من أن الوصول إلى الربط البيني على أقصى تقدير قد يستغرق سنوات — ويمكن أن يتخذ تعريف قابلية التشغيل البيني أشكالاً عديدة — فإننا نجد أن 83 بالمئة من المؤسسات اليوم تعتقد أن ضمان الحوكمة والمعايير، التي تسمح بالربط البيني وقابلية التشغيل البيني بين شبكات سلسلة الكتل المصرح بها وغير المصرح بها، هو عامل مهم للانضمام إلى شبكة سلسلة الكتل على مستوى الصناعات، مع اعتقاد أن أكثر من خمسها ضروري. على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال، إلا أنه في هذا العام ومع وصول المزيد من الشبكات الناشئة إلى مرحلة حساسة، فسنجد أن المزيد من أعضاء كل شبكة سيتوقعون (إن لم يطالبوا) بإرشادات بشأن التكامل بين البروتوكولات المختلفة.

3. تكامل التقنيات المجاورة مع سلسلة الكتل لتحقيق ميزة متقدمة

سيساعدنا دمج التقنيات المجاورة مع سلسلة الكتل على القيام بأشياء لم نقم بها من قبل. سيعمل وجود المزيد من البيانات الجديرة بالثقة من سلسلة الكتل على إعلام الخوارزميات الأساسية وتقويتهما بصورة أفضل. سوف تساعد سلسلة الكتل على الحفاظ على أمان تلك البيانات وتدقيق كل خطوة في عملية صناعة القرار، ما يتيح رؤى أكثر وضوحًا تعتمد على ببيانات يثق بها المشاركون في الشبكة.

4. مكافحة أدوات التحقق من الصحة لمصادر البيانات الاحتيالية

مع الحاجة إلى آليات حماية معززة للبيانات، ستستخدم حلول سلسلة الكتل هذا العام أدوات التحقق من الصحة بالإضافة إلى معرفات التشفير وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) اللاسلكية وأجهزة Oracle، وهي الآليات التي تربط الأصول الرقمية بالعالم المادي عن طريق حقن البيانات الخارجية في الشبكات. سيؤدي ذلك إلى تحسين الثقة والتخلص من الاعتماد على إدخال البيانات البشرية، والتي غالبًا ما تكون عرضة للخطأ والاحتيال.

5. توسع البنوك المركزية في مجال البيع بالجملة والبيع بالتجزئة لعملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs)

مع بدء الدول في آسيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي في تجربة عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs) في الوقت الفعلي، فلا شك أنها ستستمر في اكتساب الزخم في العام الجديد وستعيد تعريف الدفع بعدة طرق. أولاً، ستستمر عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs) في التوسع على مستوى البيع بالجملة، مع بعض المحاولات الأولية على مستوى البيع بالتجزئة. علاوة على ذلك، نجد أنه سيكون هناك اهتمام متزايد بالترميز والرقمنة لأنواع أخرى من الأصول والأوراق المالية مثل سندات الدين المركزية لسندات الخزانة.