أتمتة الأعمال

لماذا تستخدم عملية التعدين؟

استكشاف عملية التعدين، وكيفية عملها، والقيمة التي توفرها، وبعض حالات الاستخدام.

لا يمكن للمجموعات، من الشركات الناشئة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، الاقتراب من تحقيق أقصى كفاءة وإجراء تحسينات رئيسية في عمليات الأعمال إلا عندما تفهم كيف تعمل مهام سير عملها حقًا. ولا يمكن للبشر وحدهم القيام باستخراج البيانات وتحليلها بالسرعة الكافية لجعل مجموعاتهم قادرة على المنافسة.

ومن خلال عملية التعدين، يمكن للمجموعة كشف ما يحدث بالفعل في العمليات بدلاً من العمل وفق افتراضات. ويمكنهم بعد ذلك تحديد السبب الأساسي للاختناقات في الوقت الفعلي، وتحسين الموارد، والتوسع بكامل الإنتاجية والثقة.

 

ما المقصود بعملية التعدين؟

عملية التعدين عبارة عن أداة لإدارة عمليات الأعمال (BPM). فإنها تقع عند تقاطع علم البيانات وعلم الإدارة. تتكون عملية التعدين من مجموعة من الإستراتيجيات ذات هدف مشترك، استخلاص رؤى العمليات داخل أنظمة المعلومات عبر وحدات تسمى سجلات الأحداث.

تعتمد التقنية التي تستخدمها مجموعة في عملية التعدين على المرحلة التي تقع فيها نماذج العمليات. وفيما يلي تقنيات عملية التعدين الرئيسية الثلاثة:

  • اكتشاف العملية: هذا هو الأسلوب الأكثر شيوعًا والذي يتضاعف باعتباره وحدة بناء. ويسفر الاكتشاف عن نموذج عملية يمكن استخدامه للتحقق من المطابقة والتحسينات المستقبلية. ويمكنك التفكير في اكتشاف العمليات على أنه "اكتشاف ما يحدث."
  • التحقق من التوافق: من خلال فحص التوافق، تقوم الخوارزميات بالتركيز على أي انحرافات عن نتائج نموذج العملية المتوقعة. ويمكنك التفكير في هذه التقنية باعتبارها "اكتشاف المكان الذي سنخرج فيه عن المسار."
  • تحسين النموذج: مع التحقق من الاكتشاف والتوافق، قد ترغب في التعمق إلى مستوى واحد مع تحسين العملية، والذي يبدأ بتحسين النموذج. ويمكنك التفكير في هذه التقنية باعتبارها وسيلة "للعثور على فرص للتحسين".

وتساعد تقنيات استخراج البيانات هذه معًا المجموعات على الحفاظ على مستوى عالٍ من التوحيد القياسي والقدرة على التنبؤ والتحسين المستمر. ويمكن للشركات استخدام عملية التعدين لتحسين عملية واحدة أو قسم فردي أو مجموعة.

قيمة عملية التعدين

تتمتع الشركات التي حددت مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بعملياتها وتتبعها بفائدة إجراء تحليل أعمق للعمليات. ويمكنهم تتبع نقاط الضعف في عملياتهم التجارية وإيجاد مسارات منخفضة المخاطر للتحسين، مما يجعلهم أكثر ثباتًا وتنافسية في السوق.

إليك كيف تساعد عملية التعدين الشركات على تحقيق هذه المرونة وهذه الميزة التنافسية والحفاظ عليهما:

  • تعزيز ذكاء الأعمال: تساعد الرؤى المدعومة بالبيانات والتحسينات المقترحة الأطراف المعنية على الوصول إلى أرضية مشتركة واتخاذ قرارات العمليات بشكل أسرع.
  • تحديد اختناقات العملية: تساعد عملية التعدين المجموعات على التعرف على أماكن اختناقات لم يتم اكتشافها سابقًا حتى يتمكنوا من تحديد الأسباب الأساسية واستعادة الكفاءات في العمليات المشتركة.
  • ظهور انحرافات العمليات: تعرف المجموعات كيف يجب أن تسير عملية الأعمال، لكن أي عملية تحمل إمكانية حدوث انحرافات تؤدي إلى خروج مهام سير العمل عن مساره. تكشف عملية التعدين عن العمليات الحقيقية وخطوات العملية الفعلية، بما في ذلك أي انحرافات. وهذه تمثل فرصًا للتحسين.

كيف تعمل عملية التعدين

تطبق عملية التعدين خوارزميات على مجموعات بيانات السجلات الخاصة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وتحدد دقة بيانات السجلات (من الدقة إلى الإجمالي) مدى سهولة تحليلها واستخدامها، (حيث تكون البيانات الإجمالية أسهل في التحليل والاستخدام مقارنةً بالبيانات الدقيقة).

وقد يشمل نهج عملية التعدين متعدد الأنظمة بيانات أحداث من جميع أنحاء المجموعة. لذلك، من الممكن أن تكون مصادر البيانات هي الأنظمة (مثل تخطيط مخاطر المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM)) والأقسام (مثل الموارد البشرية).

ما المقصود بسجل الأحداث؟

لنعد إلى الوراء ونلقي نظرة على مصدرنا: سجل الأحداث. إن سجل الأحداث عبارة عن سجل رقمي يساعد المجموعة على فهم ما يحدث داخل الشبكة. وفي كثير من النواحي، تشبه اللقطة التي تلتقط لحظة أو إجراءً محددًا.

بشكل أبسط، يمكن القول إن، شيئًا ما وقع (حدث) عند لحظة زمنية معينة (الطابع الزمني). وقد تكون هناك معلومات إضافية مفيدة مرتبطة بهذا التاريخ والوقت. على سبيل المثال، يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى تطبيق SaaS ويفشل فيه. بالإضافة إلى الحدث والطابع الزمني، قد يكون هناك حادث مرتبط بالسجل. وبالاقتران مع التحليل والتصورات التي يمكن أن توفرها تقنية عملية التعدين، يمكن لسجل الأحداث أن يساعد في رسم صورة أكثر اكتمالاً لما حدث في معاملة معقدة.

حالات استخدام عملية التعدين

يمكن تطبيق عملية التعدين على أي مجموعة (في أي صناعة) تستخدم وتسجل العمليات التجارية. فيما يلي بعض حالات الاستخدام عملية التعدين:

  • التصنيع والتوزيع: لم يتم أبدًا فحص عملية إيصال المنتجات إلى السوق عن كثب أكثر مما هي عليه اليوم. ولقد توقفت سلامة وإنتاجية الناس في جميع أنحاء العالم على سرعة تصنيع وتوزيع اللقاحات ومعدات السلامة ذات الصلة. يمكن لعملية التعدين أن تزيل الاختناقات بين العدد الكبير من الأطراف الموزَّعة، مما ينعكس بنتائج حاسمة على الجميع.
  • المبيعات: يمكن لعملية التعدين فحص دورات المبيعات بحثًا عن الانحرافات أو عدم الكفاءة الأخرى. يمكن أن يساعد هذا الشركات على تخصيص الموارد بشكل أفضل وإجراء تحسينات على العمليات من شأنها دعم معايير مثل تقليل عدد الأيام اللازمة للإغلاق، وهي ميزة كبيرة لشركات B2B التي يمكن أن تتراوح دوراتها من ثلاثة إلى تسعة أشهر، مما يوفر فرصًا للمنافسين لزيادة حصتهم في السوق.
  • التمويل: يمكن أن تساعد عملية التعدين أقسام التمويل على جعل العمليات التجارية مثل التدقيق أكثر كفاءة من خلال تحديد الانحرافات، مثل الشراء غير التقليدي، وهي ممارسة شراء السلع والخدمات خارج عملية الشراء المعمول بها.
  • التجارة الإلكترونية: يمكن أن تساعد عملية التعدين المجموعات على فهم أفضل لتجربة عميل معين من أجل زيادة المبيعات وتحسين تجربة العملاء. فعلى سبيل المثال، يمكن لشركة التجارة الإلكترونية إنشاء نماذج تُظهر بسرعة المؤشرات الرئيسية، مثل العلاقات بين صفحات الويب، والمسارات الحرجة المؤدية إلى الشراء، ودورة الطلب إلى التحصيل، والوقت المستغرق لحل المشكلات (من جانب الدعم).
  • الرعاية الصحية: يمكن لعملية التعدين أن تحسّن كفاءة لقاءات المرضى، ويزيد من فعالية مهام سير العمل ويقلّل التكاليف المرتبطة بالمهام المشتركة بين الإدارات داخل بيئة الرعاية الصحية. ويمتد التأثير إلى المريض/المستخدم، فعادةً ما تكون اللقاءات الأقصر وأوقات الانتظار مفيدة لكل من المرضى ومستفيدي الرعاية الصحية. كما تساعد المجموعة في أمور مثل مهام سير عمل الخاصة بالتصوير عالي التكلفة، على سبيل المثال.

عملية التعدين و IBM

إذا كنت تفكر في إضافة عملية التعدين إلى تحسينات عملك، ننصحك بالبدء مع IBM Process Mining. إنه حل رمز منخفض ساعد العملاء على تقليل الوقت المستغرق في العمليات اليدوية بنسبة %90.

لمزيد من المعلومات حول استخدام عملية التعدين وأنواع أخرى من الأتمتة الذكية مثل RPA، اطلع على الورقة الفنية عملية التعدين وRPA: تعرف على أقوى ثنائي للأتمتة.
