تطورت رحلة إنترنت الأشياء (IOT) خلال السنوات القليلة الماضية. لكنها رحلة دون شك. لنلقِ نظرة على الخطوات الأربع التي تحتاج كل مؤسسة إلى إتقانها لتحقيق القيمة الحقيقية من جهودها في مجال إنترنت الأشياء (IOT).
الخطوة الأولى تبدأ بالأساسيات: بيانات إنترنت الأشياء (IOT). أو بشكل أدق، جمع البيانات من أجهزتك في صيغة قابلة للاستخدام. عندما ظهر إنترنت الأشياء (IOT) لأول مرة على الساحة، كنا مفتونين بما يمكننا فعله في منازلنا. لقد اكتشفنا أنه بإمكاننا توصيل الأشياء – مثل المصابيح الكهربائية – بإنترنت الأشياء. ويمكننا استخدام هذا الاتصال لتشغيلها وإيقاف تشغيلها. إنها تقنية رائعة، وتلك الاتصالات المبكرة أحدثت ضجة كبيرة. ولكن لأي غرض؟
مع تطور التقنية، تطورت أيضًا توقعات الشركات. لهذا السبب، مع تطور السوق، تحول التركيز من تجهيز البيانات إلى تصورها.
لنأخذ هذا المصباح الكهربائي الذي تم توصيله في الخطوة الأولى وننقله إلى بيئة شركة كبيرة للبيع بالتجزئة. إذا كان كل ما فعلته هو تشغيل العديد من المصابيح الكهربائية وإيقاف تشغيلها من خلال أجهزة الاستشعار الخاصة بها، فحينئذٍ يكون الأمر مريحًا. ولكن هل هو مفيد؟ أو بعبارة أخرى – هل هو مفيد بما يكفي لتبرير تحويل كافة مرافقك للعمل بالمصابيح المجهزة بأجهزة استشعار؟ والأهم من ذلك – والأكثر نفعًا – هو المعلومات التي يمكن أن يكشفها لنا المصباح المتصل حول كيفية استخدامه. تُظهر لك هذه الرؤى استخدام الطاقة. فهي تساعد مالك شركة البيع بالتجزئة على إدارة استهلاك الطاقة وفهم كيفية توفير المال والموارد والأجزاء التي يمكنه التوفير فيها.
على سبيل المثال، ربما توجد مناطق لا يلزم إضاءتها في أوقات معينة. أو تكتشف أنه في الأيام المشمسة بشكل خاص، يمكنك تعتيم الأضواء بنسبة 10 بالمائة مع الحفاظ على مستوى السطوع نفسه. بمجرد أن تبدأ في فهم الأنماط في بياناتك، ثم تطبق القيمة على نشاطك التجاري، فإنك تحقق أقصى استفادة من الخطوة الثانية.
تركز الخطوة التالية في رحلة إنترنت الأشياء على جعل البيانات أكثر ذكاءً من خلال التحليلات.
تتيح لك التحليلات إمكانية ربط بيانات إنترنت الأشياء (IOT) في الوقت الفعلي مع المعلومات الموجودة وطويلة الأمد والتاريخية. إنها صورة أكثر شمولاً لما يحدث مع أجهزتك وفي بيئتك. كما يتيح لك أيضًا إمكانية تحديد الأنماط وإجراء التنبؤات واعتماد ممارسات جديدة تتجنب المخاطر بشكل استباقي وتتجنب المشكلات المحتملة.
للتوضيح، لنغير المثال من المصابيح المتصلة إلى آلات التصنيع الأكثر تطورًا. بشكل دوري، تتعطل إحدى هذه الآلات عندما يرتفع عزم دورانها. ولكن هذا يحدث في بعض الأحيان فقط. هنا يمكن للتحليلات أن تساعدك على أداء دور المحقق لحل المشكلة. عند مراجعة بياناتك الأخرى، تكتشف أن أجهزة استشعار الحرارة سجلت ارتفاعًا مفاجئًا قبل ساعتين من تغير عزم الدوران. عندما يحدث هذان الأمران، فمن المرجح أن تفشل أجهزتك بنسبة 80 بالمائة. الآن، مع وجود معلومات من مصادر متعددة، يمكنك التنبؤ بثقة أكبر بمجموعة معينة من العوامل التي تسبب المشاكل. وهذا بدوره يمكّنك من اتخاذ تدابير أكثر استباقية لإبقاء الآلات قيد التشغيل، ما يقلل من فترة التعطل ويزيد الإنتاجية.
تركز الخطوة الرابعة في رحلة إنترنت الأشياء (IOT) على استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بالمزيد من المهام باستخدام البيانات. حتى مع وجود حالة استخدام منقحة حول كيفية مساعدة إنترنت الأشياء (IOT) لعملك، سيظل لديك الكثير من البيانات، خاصة عندما تقوم بدمج مجموعات البيانات. من السهل أن تشعر بالإرهاق، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي. سيساعدك التعلم الآلي على تنظيف البيانات التي تمتلكها واستخلاص الأجزاء الأكثر أهمية منها واكتشاف مجموعات البيانات التي تبدو غير مهمة ولكنها في الواقع ذات أهمية جوهرية.
بفضل هذه الجهود، ستجد تآزرًا أكبر في بياناتك. كما أنه يساعد في تحديد البيانات التي يجب استخدامها والبيانات التي يجب التخلص منها، لأن البيانات ليست متساوية. كلما حسنت العملية، ستتمكن من أداء مهام أكثر تعقيدًا مثل نماذج التنبؤ وتطبيق الصيانة التنبئية وكشف حالات الشذوذ. بعبارة أخرى، فإنك ستحصل على السياق الصحيح والغني الذي يساعدك على فهم ما تراه. ستتمكن أيضًا من حل المشكلات بسهولة أكبر وربما حتى تحديد الفرص ونماذج الأعمال الجديدة.
تذكر أن رحلة إنترنت الأشياء (IOT) الخاصة بك ليست شيئًا واحدًا تفعله. إن عملية دمج إنترنت الأشياء (IOT) في عملك عبارة عن رحلة. وهي بالتأكيد تستحق العناء!
نبذة عن المؤلف: Jiani Zhang هي مهندسة بالتدريب ومهتمة بالتقنية مدى حياتها، وهي مديرة برنامج إدارة العروض في IBM Watson IoT Platform. من خلال هذا الدور، تساعد في قيادة مشاركة العملاء وتوجه تطوير تقنية المنصة، وكلا هذين الأمرين يساعدان العملاء على تحقيق النتائج. قبل توليها هذا المنصب، قادت Jiani فريقًا لإستراتيجية العروض وإدارتها يركز على مجال إنترنت الأشياء الصناعي (IOT). واستكمالاً لخبرتها في مجال إنترنت الأشياء (IOT)، عملت أيضًا بصفتها عضوًا أصيلاً في فريق قيادة إنترنت الأشياء (IOT) في شركة IBM. تمتد خبرتها التقنية من تصميم المنتجات وتطويرها إلى الإدارة والاستشارات.
حصلت Jiani على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ودرجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أندرسون مع التركيز على إدارة التقنية.
