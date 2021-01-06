جوانب مهمة يجب مراعاتها عند تنفيذ حلول السحابة

لقد رأينا جميعًا العديد من المقالات التي تصف سبب أهمية الحوسبة السحابية اليوم وتوضح بالتفصيل فوائد السحابة. وينصب تركيز معظمها على سبب أهمية الحوسبة وكيفية عملها، ولكن من المهم أيضًا التفكير في من أين تبدأ حقًا وكيفية التعامل مع رحلة الحوسبة الخاصة بك. تتناول هذه المقالة منظور تنفيذ حل "مرتكز على السحابة، الجوانب التي يجب مراعاتها خلال مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ.
تتوفر أنواع مختلفة من عروض السحابة، ويوجد العديد من الموردين في السوق يقدمون حلولاً تنافسية متنوعة. ويجب عليك النظر في جميع الخيارات لاختيار الخيار الأنسب، والذي قد يشمل حتى التعامل مع عروض سحابة متعددة.
من الواضح أن الخطوة الأولى نحو تنفيذ السحابة هي تحديد ما إذا كان تنفيذ السحابة مناسبًا للحل الخاص بك أم لا. وإذا كان الجواب نعم، فستحتاج إلى تحديد عرض السحابة المناسب.
بالنسبة للعديد من التطبيقات، ستكون القوة الدافعة الأساسية لتنفيذ السحابة هي تقليل تكلفة البنية التحتية، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هو العامل الوحيد الذي تضعه في الاعتبار، إذ توفر السحابة العديد من الفوائد التي ينبغي الاستفادة منها. ينبغي أيضًا تجنّب اتباع "نهج الانفجار الكبير"، والسعي بدلًا من ذلك إلى التنفيذ على مراحل.
تتوفر في السوق أدوات متنوعة لتقييم مدى جاهزية تطبيقك للسحابة (على سبيل المثال، هذه أداة من IBM). واستنادًا إلى أحمال تشغيل التطبيقات، والمتطلبات غير الوظيفية (NFR)، والتقنيات المستخدمة حاليًا، ومجموعة الأجهزة/البرمجيات الحالية، يمكن لهذه الأدوات المساعدة في تقييم تطبيقك لبيئة النشر المستهدفة، وجاهزيته للسحابة، وفوائد السحابة التي يمكن تحقيقها. من المفيد ممارسة استخدام إحدى هذه الأدوات في البداية الفعلية لرحلة الانتقال إلى السحابة.
اسأل نفسك الأسئلة التالية للمساعدة في اتخاذ قرار بشأن الخيار المناسب:
بمجرد تحديد بيئة السحابة المستهدفة المناسبة، تكون الخطوة التالية هي تصميم حل السحابة. وفيما يلي الجوانب الحساسة التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء التصميم:
إن تنفيذ حل سحابي لا يعني فقط استضافة تطبيق قديم حالي على بنية تحتية مشتركة جديدة. قد تكون هذه خطوة أولى جيدة للمساعدة في خفض تكاليف البنية التحتية، لكن تقدم السحابة خدمات متنوعة لتحقيق المرونة والكفاءة بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وتكمن الإمكانات الكاملة للسحابة في استخدام الخدمات المناسبة.
