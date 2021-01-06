جوانب مهمة يجب مراعاتها عند تنفيذ حلول السحابة

من الواضح أن الخطوة الأولى نحو تنفيذ السحابة هي تحديد ما إذا كان تنفيذ السحابة مناسبًا للحل الخاص بك أم لا. وإذا كان الجواب نعم، فستحتاج إلى تحديد عرض السحابة المناسب.

بالنسبة للعديد من التطبيقات، ستكون القوة الدافعة الأساسية لتنفيذ السحابة هي تقليل تكلفة البنية التحتية، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هو العامل الوحيد الذي تضعه في الاعتبار، إذ توفر السحابة العديد من الفوائد التي ينبغي الاستفادة منها. ينبغي أيضًا تجنّب اتباع "نهج الانفجار الكبير"، والسعي بدلًا من ذلك إلى التنفيذ على مراحل.

تتوفر في السوق أدوات متنوعة لتقييم مدى جاهزية تطبيقك للسحابة (على سبيل المثال، هذه أداة من IBM). واستنادًا إلى أحمال تشغيل التطبيقات، والمتطلبات غير الوظيفية (NFR)، والتقنيات المستخدمة حاليًا، ومجموعة الأجهزة/البرمجيات الحالية، يمكن لهذه الأدوات المساعدة في تقييم تطبيقك لبيئة النشر المستهدفة، وجاهزيته للسحابة، وفوائد السحابة التي يمكن تحقيقها. من المفيد ممارسة استخدام إحدى هذه الأدوات في البداية الفعلية لرحلة الانتقال إلى السحابة.

اسأل نفسك الأسئلة التالية للمساعدة في اتخاذ قرار بشأن الخيار المناسب: