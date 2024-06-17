استراتيجيات النسخ الاحتياطي غير القابلة للتغيير مع التخزين السحابي

أصبحت التهديدات الإلكترونية منتشرة الآن على نطاق واسع، بعدما كانت في السابق خطرًا يمكن التنبؤ به ويقتصر على حوادث معزولة. فالمهاجمون، بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتواصل العالمي المتشابك، لا يدخرون جهدًا في البحث عن ثغرات في الدفاعات الأمنية ليتمكنوا من الوصول إلى بيانات العملاء والبنية التحتية الحساسة. وفي النهاية، سيؤدي الهجوم إما إلى اختراق حساب إداري أو عنصر شبكة، أو استغلال ثغرة برمجية، حتى يصل في نهاية المطاف إلى بنية الإنتاج التحتية. وهذه الهجمات التي يتعذر تفاديها تمامًا هي السبب في أن وجود نسخ احتياطية، من بيانات التطبيقات وبيانات العملاء، غير قابلة للتغيير ومحفوظة بعيدًا عن الموقع الفعلي للمؤسسة أمر بالغ الأهمية لتحقيق سرعة الاستعادة، وتقليل فترات التعطل وتجنب فقدان البيانات.
في عصر يتسم بالترابط الرقمي المتداخل، يجب على الشركات مواجهة مجموعة من التهديدات الإلكترونية لا تتوقف عن التطور، تمثل تحديات هائلة في مجال الدفاع ضد الهجمات. وفيما يلي بعض التحديات الشائعة التي تواجهها المؤسسات عند حماية البيانات:
تُعد النسخ الاحتياطية بمثابة عنصر أساسي في أي استراتيجية قوية لحماية البيانات، حيث تقدم طوق نجاة من التهديدات المختلفة، بدءًا من الهجمات الإلكترونية وحتى فشل الأجهزة والكوارث الطبيعية. فمن خلال إنشاء نسخ مكررة من البيانات الأساسية وتخزينها في مواقع منفصلة، يمكن للشركات التخفيف من مخاطر الفقدان الدائم وضمان استمرارية العمليات في مواجهة الاختراقات أو الكوارث غير المتوقعة. حيث توفر النسخ الاحتياطي شبكة أمان ضد هجمات الفدية، مما يمكّن المنظمات من استعادة الأنظمة والبيانات إلى حالتها قبل الحادث دون الخضوع لمطالب الابتزاز.
بالإضافة إلى ذلك، توفر النسخ الاحتياطية وسيلة للتعافي من الأخطاء البشرية، مثل الحذف العرضي أو التلف، وبالتالي منع حدوث اضطرابات مكلفة والحفاظ على الملكية الفكرية ومعلومات العملاء القيّمة. وفي جوهرها، تعمل النُسخ الاحتياطية كوثيقة تأمين أساسية، توفر راحة البال والمرونة في مشهد رقمي متقلب بشكل متزايد.
هناك بعض السيناريوهات النموذجية التي يكون فيها وجود استراتيجية النسخ الاحتياطي مفيدًا بشكل خاص.
تتطلب ممارسات التعافي من الكوارث (DR) الفعالة الاحتفاظ بنسخ احتياطية من بيانات الأعمال الحساسة قابلة للاستخدام في موقع خارجي بعيد عن الموقع الفعلي للمؤسسة وغير قابلة للتغيير. وبشكل تقليدي، كان يتم تحقيق ذلك من خلال إرسال النسخ الاحتياطية إلى مكتبات الأشرطة في مواقع خارج موقع المؤسسة. ومع ذلك، أصبحت إدارة مكتبات الأشرطة معقدة من الناحية التشغيلية بسبب الحاجة إلى ضمان بقاء النسخ الاحتياطية متاحة للاستعادة في سيناريوهات الكوارث. كما يمكن أن تكون عملية الاستعادة من مكتبات الأشرطة بطيئة وشاقة، مما يؤدي إلى عدم تلبية الجداول الزمنية للاسترداد التي تُعد بالغة الأهمية لأحمال تشغيل التطبيقات الحرجة.
يوفر التخزين السحابي بديلًا جذابًا خارج الموقع للنسخ الاحتياطية التقليدية للشريط. تُعدُّ IBM Cloud® Object Storage خدمة تخزين سحابية مُدارة بالكامل تتميز بالتكرار المدمج وأمن والتوافر وقابلية التوسع، وتتميز بمرونة عالية في حالة حوادث الكوارث، مما يضمن توافر البيانات عند الحاجة. حيث يمكن الوصول إلى التخزين السحابي من خلال واجهات API عبر الإنترنت، مما يُبسّط إجراءات التعافي التشغيلي، وينتج عن ذلك أوقات استرداد أسرع ومخاطر أقل لفقدان البيانات في سيناريوهات الهجمات الإلكترونية.
تُعدُّ IBM Cloud Object Storage حلًا متعدد الاستخدامات وقابلًا للتوسع وضروريًا لتخزين وحماية النَسخ الاحتياطي للبيانات. ويستخدمه العملاء في مجموعة كبيرة من الصناعات وأحمال التشغيل لتخزين مئات البيتابايتات من بيانات النسخ الاحتياطي. وهناك أربعة بنوك من أكبر خمسة بنوك في الولايات المتحدة تستخدم حل IBM Cloud Object Storage لحماية بياناتها.
يمكن للعملاء تطوير حلول النسخ الاحتياطي لبياناتهم الأصلية التي تستهدف خدمة IBM Cloud Object Storage أو اختيار أدوات حماية البيانات الرائدة في الصناعة مثل Veeam وStorage Protect وCommvault وCohesity وRubrik، وغيرها من الأدوات التي تدعم بشكل أصيل النسخ الاحتياطي إلى خدمة IBM Cloud Object Storage.
حماية البيانات غير القابلة للتغيير: ميزات عدم قابلية التغيير المضمَّنة بشكل أصيل تحمي النُسخ الاحتياطية من التعديل أو الحذف خلال فترة الاحتفاظ بها. وعدم قابلية التغيير هذه توفر الحماية القصوى للبيانات من برامج الفدية من خلال إضعاف قدرتها على الكتابة فوق بيانات النَسخ الاحتياطي باستخدام التشفير.
تقليل وقت التعافي من الكوارث: نظرا لأن بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة بك محفوظة في بيئة آمنة ومنفصلة، يمكنك أن تكون واثقًا من أن النسخ الاحتياطية ستظل غير متأثرة بالهجمات الإلكترونية على بيئات الإنتاج. فهذه النسخ الاحتياطية غير المتأثرة تجعل من السهل استعادة البيانات واستردادها بسرعة.
تكلفة أقل للنسخ الاحتياطي: تُعدُّ Object Storage خدمة تخزين مُدارة بالكامل متاحة بتكاليف منخفضة جدًا، مما يسمح للمنظمات بالحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل للنسخ الاحتياطي مع ضمان استمرار الحماية.
المرونة والتوافر: تُعدُّ IBM Cloud Object Storage خدمة يمكن الوصول إليها عالميًا ومدعومة بمناطق تخزين متكررة وتقنيات شبكات، لذلك تظل النسخ الاحتياطية الخاصة بك متاحة دائمًا.
تضمن البنية القوية لخدمة IBM Cloud Object Storage قوة التحمل وقابلية التوسع وفعالية التكلفة، مما يجعلها مناسبة للمنظمات من جميع الأحجام. علاوة على ذلك، تضيف ميزة عدم قابليتها للتغيير طبقة إضافية من الحماية عن طريق منع التغييرات العرضية أو الضارة لبيانات النسخ الاحتياطي، وبالتالي ضمان سلامة البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية. هذه الميزة، جنبًا إلى جنب مع إجراءات IBM الأمنية الصارمة وإمكانيات حماية البيانات الواسعة، تجعل من خدمة IBM Cloud Object Storage خيارًا موثوقًا به للشركات التي تتطلع إلى تأمين بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة بها بشكل موثوق. فباستخدام IBM Cloud Object Storage، يمكن للمنظمات التخفيف من المخاطر، وتبسيط عمليات النسخ الاحتياطي، والحفاظ على راحة البال من خلال معرفة أن بياناتها الحيوية مخزنة ومحمية بأمان من أي أحداث غير متوقعة.
