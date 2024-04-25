إن فكرة "التجارة الإلكترونية" عفا عليها الزمن، وهي فكرة قديمة تعود إلى الفترة التي كان فيها اقتحام المجال الرقمي ينطوي على تكرار أوصاف المنتجات على صفحة ويب وتسمية الأمر متجرًا للتجارة الإلكترونية. في الأيام الأولى للتسوق عبر الإنترنت، صُنفت العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على أنها متاجر إلكترونية أو شركات "متعددة القنوات" تدير مواقع للتجارة الإلكترونية ومواقع للتجارة التقليدية. وعُرفت هذه الحقبة من خلال الأسواق الضخمة على الإنترنت مثل Amazon، ومنصات التجارة الإلكترونية مثل eBay، والمعاملات بين المستهلكين التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي مثل سوق Facebook.

في وقت مبكر، روجت استراتيجيات تسويق التجارة الإلكترونية لحداثة تجارة التجزئة المعفاة من الضرائب على الإنترنت فقط، مما حفز المستهلكين على اختيار قناة على الإنترنت من أجل الراحة وخيارات التسعير الأفضل. ركزت هذه الحملات التسويقية على تحسين محركات البحث (SEO) والأساليب المماثلة المتعلقة بالبحث لجذب الانتباه والمبيعات، وقد يتضمن التخصيص على موقع التجارة الإلكترونية على الويب أن يتذكر بائع التجزئة طلباتك السابقة أو اسمك.

في العالم الذي تمليه هذه الأنواع من المبيعات ونقاط الاتصال في التجارة الإلكترونية، قد تعطي استراتيجية التجارة الإلكترونية الفعالة الأولوية لإصدار منتجات جديدة على التكرارات المبكرة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو إعادة استهداف المستهلكين عبر قنوات التسويق بحملة تسويق عبر البريد الإلكتروني. في وقت لاحق من الرحلة، شجعت أساليب مثل التسويق عبر المؤثرين والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على إرسال رسائل خاصة بقنوات محددة لا تزال تفصل بين العمليات الرقمية لمتاجر التجزئة وأنشطتها الشخصية.

لكن النموذج قد تغير. فالمستهلكون الذين سئموا من الخيارات التي لا نهاية لها والقلقون من الجهات سيئة النية، يتوقعون اليوم المزيد. فالمتسوق الحديث يتوقع رحلة شراء موحدة وسلسة في ظل وجود قنوات متعددة. لقد انهارت فكرة قنوات البيع المنفصلة لتصبح ضرورة لإنشاء تجارب سلسة وديناميكية تلبي احتياجات العملاء أينما كانوا بالضبط.

وهذا يعني أن كل شركة، بغض النظر عن الصناعة أو الخطة التنظيمية، تحتاج إلى إعطاء الأولوية للركائز الثلاث لإستراتيجية تجربة تجارية ممتازة: الثقة والملاءمة والراحة. التجربة هي البوصلة الموجهة نحو التحويل. من خلال تنمية هذه الركائز، يمكن لأي تاجر بيع بالتجزئة، من شركة صغيرة إلى شركة متعددة الجنسيات، أن يرتقي بتجربته لزيادة ملاءمتها والحفاظ على قدرتها التنافسية.