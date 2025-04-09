كل ثانية مهمة في الاقتصاد الرقمي. تعمل المؤسسات على توليد واستهلاك كميات غير مسبوقة من البيانات، ومع ذلك تظل قدرتها على التصرّف بناءً على هذه البيانات في الوقت الفعلي محدودة للغاية. مع تزايد تعقيد ومرونة بيئات الأعمال، تضيق نوافذ اتخاذ القرار. وفقًا لاستطلاع Gartner لإعادة هندسة القرار، أفادت 71% من المؤسسات أن متطلبات صنع القرار أصبحت أكثر تواترًا وسرعة وتعقيدًا. ولكن دون بيانات في الوقت الفعلي، فإن هذه القرارات تستند إلى رؤى الأمس بدلًا من حقائق اليوم.

تشهد القطاعات الحساسة للوقت، بما في ذلك قطاعات التمويل والتجزئة والرعاية الصحية، تزايدًا في الشعور بآثار بطء تكامل البيانات:

· الخدمات المالية: تعتمد المؤسسات المالية على بيانات دقيقة لتقييم الائتمان، والكشف عن الاحتيال، والامتثال التنظيمي. إذ تؤدي البيانات البطيئة إلى قرارات معيبة وحدوث اختراقات. حالة احتيال يتم اكتشافها خلال خمس دقائق أقل ضررًا بكثير من تلك التي يتم اكتشافها بعد خمس ساعات.

· البيع بالتجزئة: البيانات الفورية هي المفتاح لإدارة المخزون، وتوقُّع الطلب، والتخصيص. ودون ذلك، يتعرض تجار التجزئة لخطر نفاد المخزون، والإفراط في التخزين، وفقدان المبيعات، وفائض المخزون. تكلِّف الإدارة غير الفعَّالة للمخزون الشركات حوالي 1.1 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم كل عام، حيث يخسر تجار البيع بالتجزئة وحدهم 471 مليار دولار أمريكي سنويًا بسبب الإفراط في التخزين.

. الرعاية الصحية: القرارات الطبية القائمة على بيانات بطيئة وقديمة تؤدي إلى أخطاء في التشخيص وتأخير العلاج وزيادة معدلات الوفاة. الأخطاء الطبية الناتجة عن المعلومات القديمة عن المرضى هي ثالث سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وتبلغ تكلفتها 20 مليار دولار أمريكي سنويًا.

· التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: بطء البيانات يقوِّض التحليلات التنبؤية ويعطِّل الابتكار الذي يؤثِّر في تحسين المنتج والاحتفاظ بالعملاء. الشركات التي تعتمد على بيانات قديمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي تتعرض لخسارة في الإيرادات العالمية بنسبة 6% (حوالي 406 ملايين دولار أمريكي) بسبب التوقعات غير الدقيقة.

تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء أكبر بكثير من تكلفة الترقية إلى تكامل البيانات في الوقت الفعلي.