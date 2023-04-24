لماذا تحتاج الشركات إلى تسريع تحديث حلول تخزين البيانات

تُعَد الأوضاع غير المتوقعة مثل جائحة كوفيد-19 والبيئة الاقتصادية الكلية المستمرة جرس إنذار للشركات حول العالم لتسريع التحول الرقمي بشكل كبير. أثناء الجائحة، عندما أدَّت إجراءات الإغلاق وقيود التباعد الاجتماعي إلى تحويل عمليات الأعمال، أصبح من الواضح بسرعة أن الابتكار الرقمي كان حيويًا لبقاء أي مؤسسة.

أدَّى الاعتماد على الوصول عن بُعد إلى الإنترنت للأعمال والاستخدام الشخصي والتعليم إلى زيادة الطلب على البيانات وتعزيز الاستهلاك العالمي لها. بالإضافة إلى ذلك، أدَّت الزيادة في المعاملات عبر الإنترنت وحركة الزيارات على الويب إلى توليد كميات هائلة من البيانات. وهنا ظهرت أهمية تحديث حلول تخزين البيانات.

أدركت الشركات أن حلول تخزين البيانات القديمة أو المؤسسية لا يمكنها التعامل مع أعباء العمل الضخمة. وسعت المؤسسات المبتكرة إلى إيجاد حلول حديثة لإدارة قدرات البيانات الكبرى وتحقيق حلول تخزين آمنة، لمساعدتها على تلبية متطلبات المستهلكين. ومن بين هذه التطورات تسريع تبنّي التقنيات الحديثة لتخزين البيانات. وكان نجاح الأعمال والقدرة على الحفاظ على القدرة التنافسية يعتمدان على ذلك.