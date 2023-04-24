لماذا تحتاج الشركات إلى تسريع تحديث حلول تخزين البيانات

تُعَد الأوضاع غير المتوقعة مثل جائحة كوفيد-19 والبيئة الاقتصادية الكلية المستمرة جرس إنذار للشركات حول العالم لتسريع التحول الرقمي بشكل كبير. أثناء الجائحة، عندما أدَّت إجراءات الإغلاق وقيود التباعد الاجتماعي إلى تحويل عمليات الأعمال، أصبح من الواضح بسرعة أن الابتكار الرقمي كان حيويًا لبقاء أي مؤسسة.
أدَّى الاعتماد على الوصول عن بُعد إلى الإنترنت للأعمال والاستخدام الشخصي والتعليم إلى زيادة الطلب على البيانات وتعزيز الاستهلاك العالمي لها. بالإضافة إلى ذلك، أدَّت الزيادة في المعاملات عبر الإنترنت وحركة الزيارات على الويب إلى توليد كميات هائلة من البيانات. وهنا ظهرت أهمية تحديث حلول تخزين البيانات.
أدركت الشركات أن حلول تخزين البيانات القديمة أو المؤسسية لا يمكنها التعامل مع أعباء العمل الضخمة. وسعت المؤسسات المبتكرة إلى إيجاد حلول حديثة لإدارة قدرات البيانات الكبرى وتحقيق حلول تخزين آمنة، لمساعدتها على تلبية متطلبات المستهلكين. ومن بين هذه التطورات تسريع تبنّي التقنيات الحديثة لتخزين البيانات. وكان نجاح الأعمال والقدرة على الحفاظ على القدرة التنافسية يعتمدان على ذلك.
تخزين البيانات هو تخزين المعلومات إلكترونيًا بشكل آمن من قِبل شركة أو مؤسسة. فهو يُنشئ كنزًا من البيانات التاريخية التي يمكن استرجاعها وتحليلها وإعداد تقارير عنها لتقديم رؤًى أو تحليلات تنبؤية حول أداء المؤسسة وعملياتها.
تعمل حلول تخزين البيانات على تعزيز كفاءة الأعمال، وبناء التحليلات والتنبؤات المستقبلية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نجاح أكبر للأعمال. كما تعمل على تصنيف البيانات وتحويلها إلى لوحات معلومات قابلة للقراءة يمكن لأي شخص في الشركة تحليلها. يتم تقديم هذه البيانات من مستودع مركزي واحد، ما يمكِّن الإدارة من استخلاص رؤى أعمال أكثر فائدة واتخاذ قرارات أسرع وأفضل.
من خلال إعداد تقارير عن البيانات التاريخية، يمكن لمستودع البيانات توضيح الأنظمة والعمليات الفعَّالة والأساليب التي تحتاج إلى تحسين. يُعَد مستودع البيانات أيضًا البنية التحتية لحلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI/ML).
كل شيء يحيط يُعَد بيانات، سواء أكانت منظمة أم شبه منظمة أم غير منظمة. معظم مستودعات البيانات المؤسسية أو التقليدية تدعم فقط البيانات المنظمة من خلال قواعد بيانات نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS). وتحتاج الشركات إلى موارد إضافية وأشخاص إضافيين لمعالجة بيانات المؤسسات. من شبه المستحيل تحقيق كفاءة الأعمال ومرونتها باستخدام الأدوات القديمة التي تؤدي إلى عدم كفاءة وتزيد من التكاليف.
تُعَد إدارة البيانات وتخزينها ومعالجتها أمرًا بالغ الأهمية لكفاءة الأعمال ونجاحها. تستطيع تقنيات تخزين البيانات الحديثة التعامل مع جميع أشكال البيانات. ساهمت التطورات الكبيرة في البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية والتحليلات المتقدمة في ظهور الحاجة إلى مستودع البيانات الحديث.
تختلف مستودعات البيانات اليوم عن المستودعات القديمة ذات المجموعة الفردية. فبدلًا من التركيز بشكل أساسي على معالجة البيانات كما كانت تفعل مستودعات البيانات التقليدية أو المؤسسية، تم تصميم النسخة الحديثة لتخزين كميات هائلة من البيانات من مصادر متعددة وبأشكال متنوعة، وإنتاج تحليلات لدعم اتخاذ قرارات الأعمال.
الحل الأمثل للشركات هو دمج مستودعات البيانات المحلية الحالية مع حلول بحيرة البيانات باستخدام تقنيات نسيج البيانات وشبكة البيانات. ويؤدي ذلك إلى إنشاء حل تخزين بيانات حديث ومستدام على المدى الطويل.
يحتوي مستودع بحيرات البيانات على بيانات المؤسسة في شكل غير منظم ومنظم وشبه منظم، والتي يمكن تخزينها إلى أجل غير مسمَّى للاستخدام الفوري أو المستقبلي. يستخدم علماء البيانات والمهندسون هذه البيانات لاكتساب رؤًى في الأعمال. تُعَد تكاليف تخزين بحيرة البيانات أو مستودع بحيرات البيانات أقل من مستودع البيانات المؤسسي. علاوةً على ذلك، فإن بحيرات البيانات ومستودع بحيرات البيانات تُعَد أقل استهلاكًا للوقت في الإدارة، ما يؤدي إلى تقليل تكاليف التشغيل. تمتلك IBM حلًا من الجيل التالي لبحيرة البيانات لتلبية احتياجات الأعمال هذه.
يُعَد نسيج البيانات منصة تحليلات بيانات من الجيل التالي تساعد على حل تحديات الأمان المتقدم من خلال الملكية اللامركزية. عادةً ما تمتلك المؤسسات مصادر بيانات متعددة من خطوط أعمال مختلفة يجب دمجها لأغراض التحليلات. تعمل بنية نسيج البيانات على توحيد مصادر البيانات المتفرقة وربطها من خلال مشاركة البيانات وإرشادات الحوكمة المُدارة مركزيًا.
يسعى العديد من المؤسسات إلى حل مرن وهجين ومتعدد السحابات يعتمد على مزوِّدي الخدمات السحابية. يعمل حل شبكة البيانات على تمرير استعلامات SQL إلى نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) أو بحيرة البيانات ذات الصلة من خلال إدارة فهرس البيانات، ما يوفر للمستخدمين جداول وبيانات افتراضية. في مبادئ شبكة البيانات، لا يتم تخزين بيانات الأعمال محليًا، وهو أمر يمثِّل ميزة للأعمال. حيث سيؤدي حل شبكة البيانات الناجح إلى تقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركة.
يُعَد IBM® Cloud Pak for Data مثالًا ممتازًا على حلول نسيج البيانات وشبكة البيانات للتحليلات. برزت تقنيات السحابة بوصفها المنصة المفضلة لقدرات الذكاء الاصطناعي، وخدمات الحافة الذكية، والاتصال اللاسلكي المتقدم، وغيرها. سيعتمد العديد من الشركات على استراتيجية هجينة متعددة السحابات لتعزيز الأداء وتحقيق النجاح والازدهار في عالم الأعمال.
يشمل تحديث مستودعات البيانات توسيع البنية التحتية دون المساس بالأمان. يُتيح هذا للشركات الاستفادة من مزايا التقنيات الحديثة، بما يعزز سرعة ومرونة عمليات البيانات، ويواكب متطلبات الأعمال المتغيرة، ويحافظ على قدرتها التنافسية في عصر البيانات الكبيرة هذا. إن تنوُّع البيانات الحالي وتزايد حجمها يجعلان من الضروري أن تعمل الشركات على تحديث مستودعات بياناتها لتظل قادرة على المنافسة في سوق اليوم. تحتاج الشركات إلى رؤًى قيّمة وتقارير في الوقت الفعلي، ومستودعات البيانات المؤسسية أو القديمة لا يمكنها مواكبة متطلبات البيانات الحديثة.
تقع مستودعات البيانات اليوم في مرحلة تطور مدهشة. مع تقديرات نمو تُشير إلى أن حجم سوق مستودعات البيانات عالميًا سيشهد معدل نمو تراكمي يزيد عن 250% خلال السنوات الخمس المقبلة، ستعتمد الشركات على حلول وأدوات جديدة لمستودعات البيانات تجعل استخدامها أسهل من أي وقت مضى.
الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى ستدفع المؤسسات نحو العقد القادم. استهلاك البيانات وحجم الأحمال سيستمران في الازدياد، ما سيدفع الشركات إلى ابتكار طرق جديدة لتطبيق حلول تخزين البيانات المتقدمة. وسيساعد انتشار التقنيات الرقمية والأجهزة المتصلة المؤسسات على الاستمرار، وهو أمر كان يصعب تخيّله قبل 20 عامًا.
تنشأ دروس أساسية من جهود المؤسسة في تحسين تقنيات تخزين البيانات المؤسسية أو القديمة. أحد أهم الدروس هو ضرورة إجراء تغييرات محددة لتحديث التكنولوجيا والعمليات وعمليات المؤسسة لضمان التطور. ومع توقُّع استمرار تصاعد وتيرة التغيير، ستصبح هذه المعرفة - مع القدرة على تسريع التحديث - أمرًا حيويًا في المستقبل.
بغض النظر عن مستوى تقدُّمك في تحديث مستودع البيانات اليوم، خبراء IBM موجودون لمساعدتك على اعتماد النهج الصحيح بما يتوافق مع احتياجاتك. لقد حان الوقت للبدء برحلة تحديث مستودع البيانات لديك.
