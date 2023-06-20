العلامات
مشكلات سلامة البيانات: أمثلة عليها وتأثيرها و5 إجراءات للوقاية منها

رجال أعمال يناقشون البيانات أثناء جلوسهم وينظرون إلى كمبيوتر محمول داخل المكتب.

تُشير سلامة البيانات إلى الدقة والاتساق والموثوقية العامة للبيانات المخزّنة في قاعدة بيانات، أو مستودع بيانات، أو أي نظام آخر لتخزين المعلومات. إنه جانب حيوي من إدارة البيانات، يضمن أن تكون المعلومات المستخدمة من قِبل المؤسسة صحيحة ومحدَّثة وصالحة للاستخدام المقصود.

تُعَد سلامة البيانات أمرًا أساسيًا للشركات لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على الامتثال التنظيمي.

لتحقيق سلامة البيانات، يجب على المؤسسات تطبيق ضوابط وعمليات وتقنيات متعددة تساعد في الحفاظ على جودة البيانات طوال دورة حياتها. تشمل هذه الإجراءات التحقق من صحة البيانات وتنقيحها ودمجها وحمايتها وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات تطوير ثقافة تقدِّر دقة البيانات واتساقها، وتعزز الالتزام بالحفاظ على سلامة البيانات على جميع المستويات.

على الرغم هذه الجهود، فإن مشكلات سلامة البيانات يمكن أن تظهر لأسباب متعددة، مثل الأخطاء البشرية أو الأعطال التقنية أو التهديدات الخارجية. في هذا المقال، سنستعرض بعض الأمثلة الشائعة لمشكلات سلامة البيانات، وتأثيراتها في الأعمال، وأفضل الممارسات للوقاية منها وحلها.

أمثلة شائعة على مشكلات سلامة البيانات

عدم تكامل البيانات

تكامل البيانات هو عملية تجميع البيانات من مصادر وأنظمة وتنسيقات مختلفة لإنشاء رؤية موحَّدة ومتسقة للمعلومات.

مع ذلك، يواجه العديد من المؤسسات صعوبةً في تكامل البيانات بسبب تعقيد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعدُّد مصادر البيانات، وغياب التوحيد القياسي. يمكن أن يؤدي نقص التكامل هذا إلى انعزال البيانات، وعدم الاتساق والتكرار، ما يؤثِّر في النهاية على سلامة البيانات.

أدوات التحليلات المتعددة

غالبًا ما تستخدم المؤسسات أدوات تحليل متعددة لمعالجة بياناتها وتحليلها. وعلى الرغم من أن هذه الأدوات يمكن أن توفِّر رؤى قيمة، فإنها يمكن أن تسبب أيضًا مشكلات في سلامة البيانات إذا لم يتم دمجها وتهيئتها بشكل صحيح.

على سبيل المثال، قد تفسِّر الأدوات المختلفة البيانات وتعالجها بطرق متنوعة، ما يؤدي إلى وجود تناقضات في التقارير والرؤى الناتجة.

ضعف التدقيق

تدقيق البيانات هو عملية مراجعة البيانات في المؤسسة والتحقق منها بشكل منتظم لضمان دقتها واكتمالها واتساقها.

ومع ذلك، فإن تدقيق البيانات غير الكافي أو غير المنتظم قد يؤدي إلى مشكلات في سلامة البيانات، حيث قد تمر الأخطاء والتناقضات دون ملاحظة أو معالجة. دون وجود عملية تدقيق بيانات قوية، قد لا تكون المؤسسات على دراية بجودة بياناتها، وقد تتخذ قرارات غير دقيقة أو غير موثوق بها استنادًا إلى معلومات خاطئة.

الاعتماد على الأنظمة القديمة

لا يزال العديد من المؤسسات يعتمد على الأنظمة القديمة لتخزين وإدارة بياناتها. قد تفتقر هذه الأنظمة القديمة إلى الميزات والقدرات أو التدابير الأمنية اللازمة لضمان سلامة البيانات.

علاوةً على ذلك، قد يكون دمج الأنظمة القديمة مع التطبيقات الحديثة ومصادر البيانات تحديًا، ما يؤدي إلى عدم اتساق البيانات ودقتها.

الإدخال غير الصحيح للبيانات

يُعَد إدخال البيانات عنصرًا أساسيًا للحفاظ على سلامة البيانات، إذ يمكن أن تؤدي الأخطاء البشرية أثناء إدخال البيانات إلى حدوث عدم دقة وعدم اتساق.

يجب على المؤسسات التأكد من حصول موظفيها على التدريب والإرشادات المناسبة بشأن إجراءات إدخال البيانات لتقليل مخاطر مشكلات سلامة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُسهم تطبيق تقنيات التحقق من البيانات وأدوات إدخال البيانات الآلية في تقليل احتمالية حدوث الأخطاء.

الهجمات الإلكترونية

تُعَد الهجمات الإلكترونية تهديدًا كبيرًا لسلامة البيانات، حيث يمكن للمجرمين الإلكترونيين التلاعب بالمعلومات الحساسة أو حذفها أو سرقتها. يجب على المؤسسات تطبيق تدابير أمنية قوية لحماية بياناتها من الوصول غير المصرّح به وضمان دقتها وموثوقيتها.

تأثيرات مشكلات سلامة البيانات

عدم الدقة في التقارير والتحليلات

يمكن أن تؤدي مشكلات سلامة البيانات إلى عدم دقة في التقارير والتحليلات والرؤى التي تُنتجها المؤسسة. وهذه الأخطاء قد تتسبب في عواقب وخيمة، حيث قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وتنفيذ عمليات غير فعَّالة، وفقدان الميزة التنافسية.

على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي توقعات المبيعات غير الدقيقة إلى زيادة أو نقص في المخزون من المنتجات، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف وفقدان فرص البيع.

فقدان الثقة في البيانات

عندما تستمر مشكلات سلامة البيانات، قد يفقد الموظفون والأطراف المعنية الثقة في بيانات المؤسسة وقدرتها على تقديم معلومات دقيقة وموثوق بها.

يمكن أن يؤدي فقدان الثقة هذا إلى إعاقة عملية اتخاذ القرار، حيث قد يتردد الأفراد في الاعتماد على الرؤى القائمة على البيانات وقد يلجؤون بدلًا من ذلك إلى الحدس أو التخمين.

مشكلات الامتثال التنظيمي

تُعَد سلامة البيانات عنصرًا بالغ الأهمية في الامتثال التنظيمي للعديد من الصناعات، مثل التمويل والرعاية الصحية والأدوية. حيث يُطلب من المؤسسات الحفاظ على بيانات دقيقة وموثوق بها للامتثال للمعايير التي تضعها الجهات التنظيمية. يمكن أن يؤدي عدم ضمان سلامة البيانات إلى عدم الامتثال، ما يؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات وضرر بالسمعة.

الخسائر المالية

يمكن أن يكون لمشكلات سلامة البيانات تأثيرات مالية مباشرة وغير مباشرة على المؤسسة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي البيانات المالية غير الدقيقة إلى تقارير خاطئة وأخطاء ضريبية وسوء تخصيص الموارد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون التكاليف المرتبطة بتصحيح مشكلات سلامة البيانات، مثل الاستثمار في الأنظمة الجديدة أو التعاقد مع مستشارين أو إجراء عمليات تدقيق مكثفة للبيانات، كبيرة.

4 طرق لمنع مشكلات سلامة البيانات وحلها

1. تقنيات التحقق من صحة البيانات

يمكن أن يساعد تنفيذ تقنيات التحقق من صحة البيانات المؤسسات على ضمان دقة واتساق بياناتها.

يتضمن التحقق من صحة البيانات التحقق من البيانات بحثًا عن الأخطاء والتناقضات قبل تخزينها في قاعدة البيانات أو استخدامها للتحليل.

تتضمن بعض الأساليب الشائعة للتحقق من صحة البيانات عمليات التحقق من النطاق، والتحقق من التنسيق، والتحقق من السلامة المرجعية. ومن خلال تطبيق هذه التقنيات، يمكن للمؤسسات تقليل مخاطر حدوث مشكلات في سلامة البيانات بسبب الأخطاء البشرية أو الأخطاء التقنية.

2. النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات

يُعَد النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات ضروريًا للحفاظ على سلامة البيانات، حيث يساعد على حماية بيانات المؤسسة من الحذف غير المقصود أو أعطال النظام أو الهجمات الإلكترونية. ينبغي على المؤسسات اعتماد إستراتيجية نسخ احتياطي شاملة، تتضمن التخزين خارج الموقع وإنشاء نسخ متعددة، لضمان توفُّر البيانات وموثوقيتها في حال حدوث أي كارثة.

3. عمليات التدقيق المنتظمة للبيانات

عمليات تدقيق منتظمة للبيانات يمكن أن يساعد المؤسسات على تحديد مشكلات سلامة البيانات وتصحيحها قبل أن تتفاقم أكثر.

تتضمن عمليات تدقيق البيانات مراجعة البيانات والتحقق منها من حيث الدقة والاتساق والكمال، بالإضافة إلى تقييم فاعلية إدارة البيانات وضوابطها للمؤسسة.
من خلال إجراء عمليات تدقيق البيانات، يمكن للمؤسسة الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة البيانات والتأكد من موثوقية رؤاها وقراراتها القائمة على البيانات.

4. تنفيذ الإجراءات الأمنية

يُعَد تطبيق إجراءات أمنية قوية أمرًا بالغ الأهمية لحماية سلامة البيانات من التهديدات الخارجية، مثل الهجمات الإلكترونية. ويجب على المؤسسات الاستثمار في تقنيات الأمن المتقدمة، مثل التشفير وجدران الحماية وأنظمة كشف التسلل؛ لحماية بياناتها من الوصول غير المصرّح به أو التلاعب.

إضافةً إلى ذلك، يجب عليها وضع سياسة أمنية شاملة، وتقديم تدريب منتظم للموظفين حول أفضل ممارسات أمن البيانات.

