من أكبر العوائق أمام إنتاجية الموظفين هو التحدي المتمثّل في العمل عبر مجموعة من أدوات الأنظمة الخلفية غير المترابطة. يعتمد الموظفون على مجموعة كبيرة من التطبيقات لإنجاز مهامهم، لكن لكل تطبيق عملية تسجيل دخول وواجهة استخدام ومهام سير عمل خاصة به. هذا الغياب للاتساق يخلق قدرًا من الاحتكاك يُبطئ الإنتاجية ويشتّت التركيز.

ويؤكد هذا الموقف الحاجة إلى حل يوفّر مهام سير عمل سلسة ومنسجمة، ويُحسّن مقاييس الأعمال. أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي ومساعدو الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين، أدوات مألوفة للتعامل مع المهام الإدارية، والرد على الأسئلة، وتبسيط تفاعلات العملاء. لكن الشركات بدأت تنتقل من "المساعدين البسطاء" إلى أنظمة أكثر تقدّمًا، هي وكلاء الذكاء الاصطناعي.

اليوم تدخل المؤسسات عالمًا كبيرًا من الوكلاء يمتد عبر مجالات عمل مختلفة، ومنصّات متعدّدة، ومزوّدي خدمات متنوّعين، بحيث لم يَعُد الرهان على وكيل واحد أو تطبيق واحد أمرًا واقعيًا. بات الوكلاء موزَّعين على تطبيقات متخصّصة، ومنصّات مفتوحة المصدر، وأنظمة مقدّمي الخدمات السحابية الضخمة (hyperscalers). هذا المستوى من التعقيد يتطلّب طبقة تنسيق لا تكتفي بربط الوكلاء ببعضهم، بل تمكّنهم أيضًا من العمل سويًا بانسجام.

هنا يبرز دور التنسيق متعدد الوكلاء: مواءمة الوكلاء المستقلّين ليعملوا كمنظومة واحدة بدلًا من العمل في صوامع معزولة.

يتيح التنسيق متعدد الوكلاء للوكلاء والمساعدين ومصادر البيانات المختلفة التعاون فيما بينهم. وبهذا الأسلوب يمكن التعامل مع المهام بكفاءة عبر واجهة واحدة، دون الحاجة للتنقّل بين نقاط وصول متعدّدة أو تكرار عمليات التفويض. ومن خلال إزالة الحواجز بين الفرق والوظائف، يعزّز هذا النهج تبادل المعرفة ويسرّع عملية صناعة القرار.