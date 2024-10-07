يتصور Hay تحولاً جذرياً في كيفية تفاعل الشركات باختلاف أحجامها مع عملائها وإدارتها للعمليات. يقول إن الإتاحة العامة لأدوات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تخلق فرصاً غير مسبوقة للشركات الصغيرة للتنافس مع المؤسسات الأكبر.

يقول Hay "نحن ندخل عصر مراكز الاتصال الذكاء الاصطناعي،". "كل متجر صغير يمكن أن يقدم نفس مستوى خدمة العملاء مثل الشركات. هذا أمر لا يُصدق".

يقول Hay إن المفتاح هو تطوير واجهات برمجة تطبيقات في الوقت الحقيقي تسمح باتصال زمن انتقال قصير بين البشر والذكاء الاصطناعي. هذا يُمكّن من تبادل المحادثات التفاعلية الذي يتوقعه الناس في الحوارات اليومية.

يشير Hay إلى أنه "لإجراء محادثة كلامية باللغة الطبيعية، يجب أن يكون زمن الوصول للنماذج حوالي 200 مللي ثانية". "لا أريد الانتظار لمدة ثلاث ثوانٍ ... أحتاج إلى الحصول على رد بسرعة."

تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي الجديدة أصبحت متاحة للمطورين من خلال واجهات برمجة التطبيقات (واجهات API) التي تقدمها شركات مثل OpenAI. يقول Hay: "هناك واجهة API للمطورين خاصة بالإنتاج على نطاق واسع حيث يمكن لأي شخص الاتصال بواجهة API وبناء هذه الوظيفة بنفسه، بمعرفة محدودة جداً بالنماذج وبالتطوير."

وقد تكون التداعيات بعيدة المدى. ويتوقع Hay ظهور "موجة ضخمة من المساعدات الافتراضية الصوتية" في الأشهر والسنوات القادمة مع تبني الشركات من جميع الأحجام لهذه التقنية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى خدمة عملاء أكثر تخصيصاً، وظهور صناعات اتصال جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحول في الوظائف نحو إدارة الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للمستهلكين، قد تصبح التجربة قريباً لا يمكن تمييزها عن التحدث مع وكيل بشري. يشير Hay إلى العروض الحديثة للبودكاست المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال NotebookLM من Google كدليل على مدى التقدم الذي أحرزته التكنولوجيا.

عن أحد هذه العروض التوضيحية يقول: "إذا لم يخبرني أحد بأن هذا هو ذكاء اصطناعي، بصراحة لم أكن لأصدق ذلك". ويضيف: "الأصوات عاطفية. أنت الآن تتحاور مع الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي، وهذا سيتحسن."