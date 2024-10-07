تقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي تتطور بسرعة، وتعد بتحويل عمليات المؤسسات من خدمة العملاء إلى الاتصالات الداخلية.
في الأسابيع القليلة الماضية، أطلقت OpenAI أدوات جديدة لتبسيط إنشاء المساعدين الصوتيين الذكاء الاصطناعي ووسّعت وضع الصوت المتقدم للذكاء الاصطناعي ليشمل مزيد من العملاء المدفوعين. قامت Microsoft بتحديث نموذج الذكاء الاصطناعي Copilot الخاص بها بقدرات صوتية محسنة وميزات استدلال، بينما قدمت Meta ذكاءً اصطناعيًا صوتيًا إلى تطبيقات المراسلة الخاصة بها.
وفقا للمهندس المتميز Chris Hay في IBM، فإن هذه التطورات "قد تغير طريقة تواصل الشركات مع العملاء."
يتصور Hay تحولاً جذرياً في كيفية تفاعل الشركات باختلاف أحجامها مع عملائها وإدارتها للعمليات. يقول إن الإتاحة العامة لأدوات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تخلق فرصاً غير مسبوقة للشركات الصغيرة للتنافس مع المؤسسات الأكبر.
يقول Hay "نحن ندخل عصر مراكز الاتصال الذكاء الاصطناعي،". "كل متجر صغير يمكن أن يقدم نفس مستوى خدمة العملاء مثل الشركات. هذا أمر لا يُصدق".
يقول Hay إن المفتاح هو تطوير واجهات برمجة تطبيقات في الوقت الحقيقي تسمح باتصال زمن انتقال قصير بين البشر والذكاء الاصطناعي. هذا يُمكّن من تبادل المحادثات التفاعلية الذي يتوقعه الناس في الحوارات اليومية.
يشير Hay إلى أنه "لإجراء محادثة كلامية باللغة الطبيعية، يجب أن يكون زمن الوصول للنماذج حوالي 200 مللي ثانية". "لا أريد الانتظار لمدة ثلاث ثوانٍ ... أحتاج إلى الحصول على رد بسرعة."
تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي الجديدة أصبحت متاحة للمطورين من خلال واجهات برمجة التطبيقات (واجهات API) التي تقدمها شركات مثل OpenAI. يقول Hay: "هناك واجهة API للمطورين خاصة بالإنتاج على نطاق واسع حيث يمكن لأي شخص الاتصال بواجهة API وبناء هذه الوظيفة بنفسه، بمعرفة محدودة جداً بالنماذج وبالتطوير."
وقد تكون التداعيات بعيدة المدى. ويتوقع Hay ظهور "موجة ضخمة من المساعدات الافتراضية الصوتية" في الأشهر والسنوات القادمة مع تبني الشركات من جميع الأحجام لهذه التقنية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى خدمة عملاء أكثر تخصيصاً، وظهور صناعات اتصال جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحول في الوظائف نحو إدارة الذكاء الاصطناعي.
بالنسبة للمستهلكين، قد تصبح التجربة قريباً لا يمكن تمييزها عن التحدث مع وكيل بشري. يشير Hay إلى العروض الحديثة للبودكاست المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال NotebookLM من Google كدليل على مدى التقدم الذي أحرزته التكنولوجيا.
عن أحد هذه العروض التوضيحية يقول: "إذا لم يخبرني أحد بأن هذا هو ذكاء اصطناعي، بصراحة لم أكن لأصدق ذلك". ويضيف: "الأصوات عاطفية. أنت الآن تتحاور مع الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي، وهذا سيتحسن."
تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز شخصيات وقدرات مساعديها الذكاء الاصطناعي. يتضمن نهج Meta إدخال أصوات مشاهير إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها عبر منصات المراسلة الخاصة بها. يمكن للمستخدمين اختيار أصوات تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي استناداً إلى أصوات نجوم مثل Awkwafina وJudi Dench.
ومع ذلك، إلى جانب الوعود، تأتي المخاطر المحتملة. يقر Hay بأن هذه التقنية قد تكون نعمة للمحتالين والنصابين إذا وقعت في الأيدي الخطأ.
ويحذر من ذلك: "سترى جيلاً جديدًا من المحتالين في غضون الأشهر الستة المقبلة الذين لديهم أصوات تبدو أصلية تبدو مثل مضيفي البودكاست الذين سمعتهم، وستجد في نبرتهم التأثير والعاطفة". "النماذج الموجودة هناك لجني الأموال من الأشخاص، بشكل أساسي". قد يجعل هذا الأمر علامات الخطر التقليدية قديمة، مثل اللكنات غير المعتادة أو الأصوات التي تبدو آلية. يقول Hay: "سيختفي هذا الأمر".
ويشبه الموقف بنقطة حبكة في روايات Harry Potter، حيث يجب على الشخصيات طرح أسئلة شخصية للتحقق من هوية شخص ما. في العالم الحقيقي، قد يحتاج الناس إلى تبني تكتيكات مماثلة.
يتساءل Hay: "كيف سأعرف أنني أتحدث مع البنك الذي أتعامل معه؟" "كيف ستأكد من أن من تحدثني وتطلب مني المال هي ابنتي فعلاً؟ سيتعين على البشر أن يعتادوا على طرح هذه الأسئلة".
وعلى الرغم من هذه المخاوف، يظل Hay متفائلاً بشأن إمكانات التكنولوجيا. ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي الصوتي يمكن أن يحسن إمكانية الوصول بشكل كبير، مما يسمح للأشخاص بالتفاعل مع الشركات والخدمات الحكومية بلغتهم الأم.
"فكر في أشياء مثل طلبات الحصول على المزايا، أليس كذلك؟ وتتلقى كل هذه المستندات المربكة. فكر في القدرة على الاتصال بـ [مُزود المزايا الخاص بك] ويكون ذلك بلغتك الأم، ومن ثم القدرة على ترجمة المستندات - المستندات المعقدة حقًا - إلى لغة أبسط من المرجح أن تفهمها."
تستمر تقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي في التطور، ويعتقد Hay أننا ما زلنا في بداية تطبيقاتها المحتملة. ويتصور مستقبلاً يتم فيه دمج المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في الأجهزة القابلة للارتداء مثل نظارات الواقع المعزز Orion التي كشفت عنها Meta مؤخراً.
يقول Hay: "عندما تكون واجهة API هذه في نظاراتي في الوقت الفعلي، يمكنني حينها التحدث معها في الوقت الحقيقي أثناء تنقلي". "ولدى دمجها بالواقع المعزّز، سيكون ذلك مغيراً لقواعد اللعبة." ورغم اعترافه بالتحديات الأخلاقية، بما في ذلك حادثة وقعت مؤخراً تمكنت فيها النظارات الذكية من اكتشاف هويات الأشخاص على الفور، يظل Hay متحمساً لآفاق التكنولوجيا.
يقر قائلاً: "يجب حل المسائل الأخلاقية، والأخلاق ضرورية". "لكنني متفائل".
