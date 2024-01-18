اتجاهات الذكاء الاصطناعي: نظرة معمَّقة على دور التعلّم الآلي

تُعَدّ أكثر التقنيات رواجًا في الوقت الراهن هي الذكاء الاصطناعي، وبشكل أكثر تحديدًا الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد أصبح هذا التوجّه شائعًا إلى درجة أنّ كل متحدث في مؤتمر أو ندوة عبر الإنترنت يكاد يشعر بأن من الواجب عليه الإشارة إلى شكلٍ ما من أشكال الذكاء الاصطناعي، مهما كان مجال تخصّصه.

فالابتكارات التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي، وكذلك ما ينطوي عليه من مخاطر، تبدو مثيرة للحماس ومثيرة للقلق في آنٍ واحد. غير أنّ هذا التركيز المكثّف على هذه التقنية يحجب في كثير من الأحيان أحد المكوّنات الجوهرية للذكاء الاصطناعي، وهو التعلّم الآلي (ML).

وباختصار، يُعَدّ التعلّم الآلي فرعًا من فروع الذكاء الاصطناعي يعتمد على استكشاف الأنماط، وإجراء التنبؤات، وتحسين الأداء. وتعتمد أدوات الأمن السيبراني على التعلّم الآلي في توظيف هذه الأنماط والتنبؤات للكشف عن الحالات الشاذّة والتعرّف على التهديدات المحتملة. فبدلًا من أن يقضي المختص ساعاتٍ طويلة في مراجعة السجلات، يمكن للتعلّم الآلي تنفيذ المهام ذاتها في غضون ثوانٍ معدودة.

ومثل الذكاء الاصطناعي، فإنّ التعلّم الآلي ليس جديدًا؛ فهو موجود منذ فترة طويلة. أما سبب التركيز الكبير على الذكاء الاصطناعي اليوم، فيعود إلى أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي غيّر قواعد اللعبة في طريقة تفاعلنا وتواصلنا مع التقنية. ومع ذلك، فإن التعلّم الآلي يشهد هو الآخر تطورًا ملحوظًا، وسنشهد في عام 2024 استخدامه بطرائق جديدة ومبتكرة.