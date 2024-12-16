المحاكاة الافتراضية للتخزين في الخادم وسطح المكتب

تخزين بسيط وآمن لبيئات VMware
دليل تنفيذ VMware
رسم توضيحي يعرض المحاكاة الافتراضية للتخزين والبيانات

تعمل المحاكاة الافتراضية للتخزين على جعل بياناتك وموارد التخزين للخادم الافتراضي وبيئات سطح المكتب الافتراضية آمنة، وموثوق بها، وفعّالة.

استخدِم مرونة التقنية السحابية في تحقيق أقصى قيمة من بياناتك بدايةً من الحافة ووصولًا إلى التقنية السحابية. وتتيح لك بنية البيانات السحابية الأصلية والتقنية السحابية الهجينة سهولة تشغيل كل تطبيقاتك وتبسيط إدارة البيانات وتقليل الصوامع والتعقيد لتحسين مركز بياناتك. ومن الممكن أيضًا توفير جميع الوظائف كخدمة مستندة إلى المضيف.

أيًّا كان مكان البنية التحتية للتخزين لديك، يمكنك إدارة جميع أجهزة التخزين باستخدام الأدوات وأنظمة التشغيل والواجهات نفسها التي تستخدمها في البيئة المحلية. ويتحقّق ذلك من خلال البيئات الافتراضية التي يتم إنشاؤها باستخدام IBM Spectrum Virtualize، وهو البرنامج الذي يشغّل IBM FlashSystem. 
الجيل التالي من التخزين الافتراضي ومخازن البيانات تتيح أنظمة التخزين IBM FlashSystem التكامل الوثيق مع مراقب الأجهزة الافتراضية للمحاكاة الافتراضية للخادم وسطح المكتب.
الاتساق من البيئة المحلية إلى التقنية السحابية

يمكنك تقليل التكرار وتوحيد عرض بيئة التخزين الخاصة بك وتمكين التنقل السلس للبيانات وإدارة التخزين في البيئة المحلية والسحابية على السواء.
قابل للتوسّع في أي بيئة

حل ذكي وذاتي التحسين يمكن إدارته بسهولة، وهو ما يمكّن المؤسسات من التغلّب على تحديات أجهزة التخزين المادية من خلال التقسيم إلى مستويات للحصول على قابلية التوسّع.
الاستهلاك المرن

يمكنك شراء سعة التخزين عند الطلب من خلال الأجهزة الافتراضية والجمع بين ميزتَي التحكم في التخزين المحلي ومرونة التخزين السحابي مع التخزين كخدمة الذي تتم صيانته بواسطة IBM.
العمليات الذكية

يمكنك تبسيط خدمات التخزين عبر البيئات وتحسينها باستخدام منصة متسقة للتخزين المعرّف بالبرامج والتحليلات التنبؤية من خدمة IBM Storage Insights المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الأداء العالي

حقِّق أوقات استجابة سريعة مع زمن انتقال قصير وتوافر عالٍ باستخدام تقنية IBM FlashCore الرائدة في المجال ونظام FlashSystem بتقنية NVMe الشامل لأعباء عمل المهام الحساسة.
مرونة في تخزين البيانات ثابتة كالصخر

تقدم وظيفة النسخة المحمية ميزات حماية البيانات والتعافي من الكوارث وتقلّل فترة التعطّل من خلال الأداء العالي والتشفير القائم على الأجهزة والنُسخ المعزولة غير القابلة للتعديل التي يمكن استعادتها بسرعة.

كيفية الاستخدام

تعرّف كيف قامت إحدى الشركات بالمحاكاة الافتراضية للأجهزة باستخدام تخزين VMware وIBM FlashSystem لاستضافة حل IBM QRadar SIEM عالي الأداء.
Male IT Specialist Holds Laptop and Discusses Work with Female Server Technician. They're Standing in Data Center, Rack Server Cabinet is Open.
قامت شركة Data Action بدمج تقنية IBM لتحسين إدارة الأمن الإلكتروني. اقرأ دراسة الحالة
الموارد دليل تنفيذ IBM FlashSystem وVMware وأفضل الممارسات
توضح الموضوعات التخطيط والتكوين والعمليات والممارسات المفضَّلة التي تتضمن مجموعة تطبيقات VMware vCloud للتخزين الافتراضي.
نظام IBM FlashSystem لمنصة VMware vSphere مع الإصدار الأساسي من Tanzu
اشرح كيف يمكن استخدام IBM FlashSystem مع IBM Spectrum Virtualize كوحدة تخزين دائم في الخلفية ومفضّلة لعمليات النشر المستندة إلى VMware Tanzu.
نظرة عامة تقنية على IBM Spectrum Virtualize
احصل على معلومات حول المفاهيم الرئيسية التي عليك فهمها لاستخدام IBM Spectrum Virtualize كبرنامج فقط.
منتجات ذات صلة

عزِّز قدرات الخادم وموارد البيانات الخاصة بك باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية للتخزين من IBM الرائدة في الصناعة.

 IBM Spectrum Virtualize
يوفر IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud قدرات تخزين الكتل للمؤسسات عبر عمليات النشر المحلية والسحابية.
IBM FlashSystem
احصل على تخزين سريع للكتل وقابلية التوسّع السريع للكميات المتزايدة من البيانات مع تبسيط إدارة البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنية السحابية الهجينة.
IBM Storage Insights
راقِب كل مساحات التخزين لديك من التقنية السحابية واحصل على معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول الأداء، والسعة، والتنبيهات القابلة للتنفيذ، والدعم المبسّط.
الخطوات التالية

قم بجولة في المنتج. تتيح لك الجولة التفاعل مع IBM FlashSystem. استكشِف الوحدات التي تغطي المحاكاة الافتراضية للخادم وبرامج المحاكاة الافتراضية للتخزين، وإدارة الأنظمة، والأداء، وغير ذلك. 

 

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