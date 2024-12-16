استخدِم مرونة التقنية السحابية في تحقيق أقصى قيمة من بياناتك بدايةً من الحافة ووصولًا إلى التقنية السحابية. وتتيح لك بنية البيانات السحابية الأصلية والتقنية السحابية الهجينة سهولة تشغيل كل تطبيقاتك وتبسيط إدارة البيانات وتقليل الصوامع والتعقيد لتحسين مركز بياناتك. ومن الممكن أيضًا توفير جميع الوظائف كخدمة مستندة إلى المضيف.

أيًّا كان مكان البنية التحتية للتخزين لديك، يمكنك إدارة جميع أجهزة التخزين باستخدام الأدوات وأنظمة التشغيل والواجهات نفسها التي تستخدمها في البيئة المحلية. ويتحقّق ذلك من خلال البيئات الافتراضية التي يتم إنشاؤها باستخدام IBM Spectrum Virtualize، وهو البرنامج الذي يشغّل IBM FlashSystem.