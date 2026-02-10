تعرَّف على كل ما هو جديد ومتاح للتنزيل عبر S&S

في كل عام، تعلن IBM عن مئات الإصدارات الجديدة من البرمجيات، وكل إصدار أقوى وأكثر موثوقية وأعلى أمانًا من سابقه. العديد منها مدمج بقدرات الذكاء الاصطناعي وجاهز للعمل على السحابة، وجميعها مدعومة بدعم تقني على مدار الساعة طوال الأسبوع.
من المرجَّح أن يقدِّم العديد من هذه الإصدارات قدرات جديدة وتحسينات يمكنك الاستفادة منها من أجل ما يلي:
انتقِل إلى IBM Announcements. اشترِك لتلقّي إشعارات عبر البريد الإلكتروني بشكل يومي أو أسبوعي - الاختيار لك. وبعد الاشتراك، يمكنك تحديث تفضيلات الإشعارات في أي وقت.
استفِد من مزايا IBM Software Subscription & Support النشط للبقاء على اطِّلاع دائم وزيادة العائد من استثمارك في الاشتراك والدعم.
نزِّل أحدث إصدار أو نسخة من البرمجيات التي يحق لك الحصول عليها للمساعدة في الحفاظ على استثماراتك البرمجية في المستقبل.
سجل الدخول إلى Passport Advantage Online لتحميل النُسخ والإصدارات الجديدة من برنامج IBM الخاص بك.
استكشف سياسة التنزيل لدى IBM لمواقع Fix Central وتنزيل برامج البرمجيات.
استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة المتوفرة في أحدث إصدارات وبرمجيات Software.
تقييم متطلبات الحوسبة والتخزين في السحابة العامة مع مراعاة خطط التوفير المتفق عليها وخصومات المزوِّد.