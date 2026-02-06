بموجب برنامجي IBM Passport Advantage وPassport Advantage Express، يمكن للعملاء:
على الرغم من أن كِلا البرنامجين يستخدمان مجموعة موحَّدة من الاتفاقيات والعمليات والأدوات، فإن هناك فروقات بينهما.
مثالي للمؤسسات الكبيرة ومتعددة المواقع ومتعددة الجنسيات
قائم على العلاقات
التسجيل مطلوب
تسعير الحجم المقترح بناءً على العلاقة (RSVP)
تاريخ تجديد سنوي واحد لاشتراك S&S (لأغلب العروض) متزامن مع تاريخ ذكرى سنوية واحد.
إدارة مواقع متعددة بموجب اتفاقية واحدة
تجميع النقاط
تعرَّف على المزيد حول Passport Advantage
مصمم للمؤسسات الصغيرة ذات الموقع الواحد
قائم على المعاملات
لا يوجد تسجيل
التسعير المقترح للبيع بالتجزئة (SRP)
تواريخ تجديد S&S تكون متوافقة مع تاريخ الشراء الأولي، وليس تاريخ ذكرى سنوية واحد.
إدارة موقع واحد فقط
لا يوجد تجميع للنقاط
تعرَّف على المزيد حول برنامج Passport Advantage Express