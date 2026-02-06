بموجب برنامجي IBM Passport Advantage وPassport Advantage Express، يمكن للعملاء:

الحصول على المنتجات المؤهلة (EPs)، بما في ذلك تراخيص برمجيات IBM (سواء أكانت دائمة "غير منتهية الصلاحية" أم محددة المدة)، وفئات منتجات CEO (Complete Enterprise Option)، واشتراك ودعم البرمجيات (Software Subscription and Support)، والخدمات السحابية، والأجهزة (Appliances) وخدماتها، وعروض مختارة من أطراف خارجية تخضع لشروط تلك الأطراف.

تجديد اشتراك IBM Software Subscription and Support، والتراخيص بنظام الاشتراك والتراخيص محددة المدة، والخدمات السحابية وخدمات الأجهزة (Appliance Services).

شراء وتجديد الدعم الفني لمنتجات مختارة من البرمجيات مفتوحة المصدر، وغيرها من التطبيقات التي لا تشملها الضمانات.

على الرغم من أن كِلا البرنامجين يستخدمان مجموعة موحَّدة من الاتفاقيات والعمليات والأدوات، فإن هناك فروقات بينهما.