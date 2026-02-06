نظرة عامة على Passport Advantage Express

يُعَد كلٌّ من Passport Advantage (PA) و Passport Advantage Express (PAE) برامج شاملة من IBM يمكن للعملاء من خلالها طلب المنتجات المؤهلة (EPs).

لمحة عامة

بموجب برنامجي IBM Passport Advantage وPassport Advantage Express، يمكن للعملاء:

  • الحصول على المنتجات المؤهلة (EPs)، بما في ذلك تراخيص برمجيات IBM (سواء أكانت دائمة "غير منتهية الصلاحية" أم محددة المدة)، وفئات منتجات CEO (Complete Enterprise Option)، واشتراك ودعم البرمجيات (Software Subscription and Support)، والخدمات السحابية، والأجهزة (Appliances) وخدماتها، وعروض مختارة من أطراف خارجية تخضع لشروط تلك الأطراف.
  • تجديد اشتراك IBM Software Subscription and Support، والتراخيص بنظام الاشتراك والتراخيص محددة المدة، والخدمات السحابية وخدمات الأجهزة (Appliance Services).
  • شراء وتجديد الدعم الفني لمنتجات مختارة من البرمجيات مفتوحة المصدر، وغيرها من التطبيقات التي لا تشملها الضمانات.

على الرغم من أن كِلا البرنامجين يستخدمان مجموعة موحَّدة من الاتفاقيات والعمليات والأدوات، فإن هناك فروقات بينهما.

مقارنة بين Passport Advantage وPassport Advantage Express

Passport Advantage

مثالي للمؤسسات الكبيرة ومتعددة المواقع ومتعددة الجنسيات

قائم على العلاقات

التسجيل مطلوب

تسعير الحجم المقترح بناءً على العلاقة (RSVP)

تاريخ تجديد سنوي واحد لاشتراك S&S (لأغلب العروض) متزامن مع تاريخ ذكرى سنوية واحد.

إدارة مواقع متعددة بموجب اتفاقية واحدة

تجميع النقاط

تعرَّف على المزيد حول Passport Advantage

Passport Advantage Express

مصمم للمؤسسات الصغيرة ذات الموقع الواحد

قائم على المعاملات

لا يوجد تسجيل

التسعير المقترح للبيع بالتجزئة (SRP)

تواريخ تجديد S&S تكون متوافقة مع تاريخ الشراء الأولي، وليس تاريخ ذكرى سنوية واحد.

إدارة موقع واحد فقط

لا يوجد تجميع للنقاط

تعرَّف على المزيد حول برنامج Passport Advantage Express

