كيفية التسجيل في Passport Advantage
يوفر IBM Passport Advantage تسعيرًا أفضل، وإدارة مبسَّطة للمواقع، وتاريخًا سنويًا موحَّدًا لتجديد العقود؛ ولكن للاستفادة من هذه المزايا، يجب عليك التسجيل.

لمحة عامة

للتسجيل في Passport Advantage أو لإضافة مواقع إضافية إلى اتفاقية Passport Advantage حالية، يمكنك:

  • التسجيل عبر الإنترنت
  • أو تنزيل نموذج تسجيل IBM Passport Advantage، وإكماله، ثم إعادته إلى IBM أو شريك أعمال IBM.

قبل التسجيل، يُرجى الرجوع إلى متطلبات توقيع تسجيل Passport Advantage حسب الدولة/المنطقة.

ملاحظة: إذا كانت قوانين بلدك تتطلب توقيعًا واحدًا أو توقيعين، يمكنك استخدام التسجيل عبر الإنترنت، ولكن يجب عليك طباعة نموذج التسجيل وتوقيعه ثم إعادته إلى شركة IBM أو إلى شريك أعمال IBM المعتمد لديك.

التسجيل عبر الإنترنت

التسجيل عبر الإنترنت هو أسرع طريقة لتسجيل موقع جديد في Passport Advantage أو لإضافة مواقع إضافية إلى اتفاقية Passport Advantage حالية.
ملاحظةلا يمكن استخدام التسجيل عبر الإنترنت للتسجيل الفيدرالي الأمريكي.

الخطوة 1: سجِّل الدخول إلى Passport Advantage Online Enrollment باستخدام معرِّف IBM الخاص بك.

  • إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، فستتم مطالبتك بالتسجيل.
    • أدخِل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.
    • أدخِل المعلومات المطلوبة.
      ملاحظة: تُشير * إلى حقل مطلوب.
    • إرسال.
      ملاحظة: بمجرد قبول تسجيلك ومعالجته، ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني.
    • استخدِم معرِّف IBM الخاص بك لإكمال عملية التسجيل عبر الإنترنت في Passport Advantage.
      ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام معرِّف IBM الخاص بك للوصول إلى أي تطبيق قائم على التسجيل في IBM بما في ذلك IBM Passport Advantage Online.

الخطوة 2: أكمِل جميع حقول التسجيل عبر الإنترنت المطلوبة، ثم اضغط على إرسال. بالنسبة إلى:

  •  الدول التي لا تتطلب توقيعًا – تم إكمال تسجيلك.
  • الدول التي تتطلب توقيعًا واحدًا أو توقيعين – لم يكتمل تسجيلك بعد. يجب عليك (1) تنزيل، (2) طباعة، (3) توقيع نموذج التسجيل، و(4) إعادة النموذج إلى ممثل IBM الخاص بك أو شريك أعمال IBM لإتمام عملية التسجيل.

الخطوة 3: ستتلقى رسالة بريد إلكتروني بعنوان "Welcome to Passport Advantage".

تنزيل نماذج التسجيل

إذا لم تتمكن من التسجيل عبر الإنترنت أو لم ترغب به، يمكنك تنزيل وملء نموذج التسجيل من IBM Terms.

الخطوة 1: اضغط على الرابط أدناه الذي يتوافق مع متطلبات التوقيع في بلدك:

الخطوة 2: استخدم القائمة المنسدلة "Language" في عمود "Filter by" (إلى اليسار) لاختيار لغتك المفضلة.

الخطوة 3: قم بتنزيل نموذج التسجيل، وأكمِل جميع الحقول الإلزامية، ووقِّع عليه إذا كانت القوانين المحلية تتطلب ذلك.

الخطوة 4: أعِد نموذج التسجيل إلى IBM أو شريك أعمال IBM.

الخطوة 5: ستتلقى رسالة بريد إلكتروني بمجرد اكتمال تسجيلك.
ملاحظة: يجب على العملاء الفيدراليين في الولايات المتحدة الاستمرار في اتِّباع العملية الفيدرالية الأمريكية.

تذكَّر

  1. يوفر Passport Advantage خيارين للتسجيل. يمكنك:
    • التسجيل عبر الإنترنت
    • أو تنزيل نموذج تسجيل Passport Advantage، وإكماله، وإعادته إلى IBM أو شريك أعمال IBM.
  2. يمكن للعملاء الحكوميين والأكاديميين التسجيل عبر الإنترنت أو خارجها. ومع ذلك، يجب على العملاء الفيدراليين في الولايات المتحدة اتِّباع العملية الفيدرالية الأمريكية.
  3. لا تستخدم نموذج التسجيل عبر الإنترنت أو نماذج تسجيل "Passport Advantage" الدولي لبرنامج "Passport Advantage Express" (PAE)؛ حيث إن برنامج (PAE) قائم على المعاملات.