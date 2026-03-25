كيفية التسجيل في Passport Advantage

للتسجيل في Passport Advantage أو لإضافة مواقع إضافية إلى اتفاقية Passport Advantage حالية، يمكنك:
قبل التسجيل، يُرجى الرجوع إلى متطلبات توقيع تسجيل Passport Advantage حسب الدولة/المنطقة.
ملاحظة: إذا كانت قوانين بلدك تتطلب توقيعًا واحدًا أو توقيعين، يمكنك استخدام التسجيل عبر الإنترنت، ولكن يجب عليك طباعة نموذج التسجيل وتوقيعه ثم إعادته إلى شركة IBM أو إلى شريك أعمال IBM المعتمد لديك.
التسجيل عبر الإنترنت هو أسرع طريقة لتسجيل موقع جديد في Passport Advantage أو لإضافة مواقع إضافية إلى اتفاقية Passport Advantage حالية.
ملاحظة: لا يمكن استخدام التسجيل عبر الإنترنت للتسجيل الفيدرالي الأمريكي.
الخطوة 1: سجِّل الدخول إلى Passport Advantage Online Enrollment باستخدام معرِّف IBM الخاص بك.
الخطوة 2: أكمِل جميع حقول التسجيل عبر الإنترنت المطلوبة، ثم اضغط على إرسال. بالنسبة إلى:
الخطوة 3: ستتلقى رسالة بريد إلكتروني بعنوان "Welcome to Passport Advantage".
إذا لم تتمكن من التسجيل عبر الإنترنت أو لم ترغب به، يمكنك تنزيل وملء نموذج التسجيل من IBM Terms.
الخطوة 1: اضغط على الرابط أدناه الذي يتوافق مع متطلبات التوقيع في بلدك:
الخطوة 2: استخدم القائمة المنسدلة "Language" في عمود "Filter by" (إلى اليسار) لاختيار لغتك المفضلة.
الخطوة 3: قم بتنزيل نموذج التسجيل، وأكمِل جميع الحقول الإلزامية، ووقِّع عليه إذا كانت القوانين المحلية تتطلب ذلك.
الخطوة 4: أعِد نموذج التسجيل إلى IBM أو شريك أعمال IBM.
الخطوة 5: ستتلقى رسالة بريد إلكتروني بمجرد اكتمال تسجيلك.
ملاحظة: يجب على العملاء الفيدراليين في الولايات المتحدة الاستمرار في اتِّباع العملية الفيدرالية الأمريكية.
