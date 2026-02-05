متطلبات توقيع التسجيل في Passport Advantage حسب المنطقة والدولة

يوفر Passport Advantage Online for Resellers وصولًا آمنًا لتسجيل الدخول إلى معلومات Passport Advantage الخاصة بالموقع، إضافةً إلى الأدوات والتطبيقات اللازمة لتقديم الطلبات، وإنشاء عروض الأسعار، وتنزيل ملفات الأسعار، وإعداد التقارير، وإدارة جهات الاتصال.

متطلبات التوقيع - حسب المنطقة والدولة

انقر على الفئات التالية لمعرفة المزيد.

الدولة / المنطقةالمتطلبات
كندالا يلزم التوقيع
USلا يلزم التوقيع
أمريكا اللاتينيةيلزم توقيع العميل وتوقيع IBM

الدولة / المنطقةالمتطلبات
آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين واليابان وكوريا وتايلاند)لا يلزم التوقيع
الصينيلزم توقيع العميل
اليابانيلزم توقيع العميل
كوريايلزم توقيع العميل
تايلانديلزم توقيع العميل

الدولة / المنطقةالمتطلبات
أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا (باستثناء الدول المذكورة أدناه)لا يلزم التوقيع
أفغانستانيلزم توقيع العميل
ألبانيايلزم توقيع العميل
الجزائريلزم توقيع العميل
أندورايلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
أنجولايلزم توقيع العميل
البحرينيلزم توقيع العميل
بلجيكايلزم توقيع العميل
بنينيلزم توقيع العميل
البوسنة والهرسكيلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
بوتسوانايلزم توقيع العميل
بلغاريايلزم توقيع العميل
بوركينا فاسويلزم توقيع العميل
بوروندييلزم توقيع العميل
الكاميرونيلزم توقيع العميل
الرأس الأخضريلزم توقيع العميل
جمهورية أفريقيا الوسطىيلزم توقيع العميل
تشاديلزم توقيع العميل
جمهورية الكونغو الديمقراطية (سابقاً: زائير)يلزم توقيع العميل
كوت ديفواريلزم توقيع العميل
كرواتيايلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
جمهورية التشيكيلزم توقيع العميل
جيبوتييلزم توقيع العميل
مصريلزم توقيع العميل
غينيا الاستوائيةيلزم توقيع العميل
إريتريايلزم توقيع العميل
إثيوبيايلزم توقيع العميل
فرنسايلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
الجابونيلزم توقيع العميل
جامبيايلزم توقيع العميل
غانايلزم توقيع العميل
غينيايلزم توقيع العميل
غينيا بيساويلزم توقيع العميل
المجريلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
إيرانيلزم توقيع العميل
العراقيلزم توقيع العميل
إيطاليايلزم توقيع العميل
الأردنيلزم توقيع العميل
كينيايلزم توقيع العميل
الكويتيلزم توقيع العميل
لبنانيلزم توقيع العميل
ليسوتويلزم توقيع العميل
ليبيريايلزم توقيع العميل
ليبيا / الجماهيرية العربية الليبيةيلزم توقيع العميل
لوكسمبورجيلزم توقيع العميل
مقدونيايلزم توقيع العميل
ملاوييلزم توقيع العميل
مالييلزم توقيع العميل
مالطايلزم توقيع العميل
موريتانيايلزم توقيع العميل
المغربيلزم توقيع العميل
موزمبيقيلزم توقيع العميل
ناميبيايلزم توقيع العميل
هولندايلزم توقيع العميل
النيجريلزم توقيع العميل
نيجيريايلزم توقيع العميل
عُمانيلزم توقيع العميل
باكستانيلزم توقيع العميل
الأراضي الفلسطينية (الضفّة الغربية / قطاع غزّة)يلزم توقيع العميل
بولندايلزم توقيع العميل
قطريلزم توقيع العميل
رومانيايلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
روسيايلزم توقيع العميل
رواندايلزم توقيع العميل
سان مارينويلزم توقيع العميل
سان تومي وبرينسيبييلزم توقيع العميل
المملكة العربية السعوديةيلزم توقيع العميل
السنغاليلزم توقيع العميل
سيشيليلزم توقيع العميل
سيراليونيلزم توقيع العميل
سلوفاكيايلزم توقيع العميل
سلوفينيايلزم توقيع العميل
الصوماليلزم توقيع العميل
السودانيلزم توقيع العميل
سوازيلانديلزم توقيع العميل
الجمهورية العربية السوريةيلزم توقيع العميل
جمهورية تنزانيا المتحدةيلزم توقيع العميل
توجويلزم توقيع العميل
تونسيلزم توقيع العميل
تركيايلزم توقيع العميل
أوغندايلزم توقيع العميل
الإمارات العربية المتحدةيلزم توقيع العميل
الصحراء الغربيةيلزم توقيع العميل
اليمنيلزم توقيع العميل
صربيا والجبل الأسود (سابقًا جمهورية يوغوسلافيا)يلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
زامبيايلزم توقيع العميل
زيمبابوييلزم توقيع العميل

الدولة / المنطقةالمتطلبات
غويانا الفرنسيةيلزم توقيع IBM
بولينيزيا الفرنسيةيلزم توقيع IBM
الأقاليم الجنوبية الفرنسيةيلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
تذكّر

 

  1. إضافةً إلى جهات الاتصال الأساسية والإدارية وجهة اتصال "إثبات الاستحقاق"، يُعد Passport Advantage Express عرضًا قائمًا على المعاملات، لذلك لا توجد حاجة إلى التسجيل.
  2. سواء كانت منطقتك أو دولتك تتطلب توقيعًا واحدًا أو توقيعين أو لا تتطلب توقيعًا، فستبقى لديك دائمًا خياران للتسجيل. يمكنك:
    • التسجيل عبر الإنترنت
    • تنزيل نموذج تسجيل Passport Advantage Enrollment وإرساله.
  3. لا يمكن للعملاء الحكوميين والأكاديميين التسجيل عبر الإنترنت في الوقت الحالي.

 
