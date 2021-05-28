الهندسة الاجتماعية هي واحدة من أكثر طرق الهجوم شيوعًا التي يستخدمها المجرمون لخداع الموظفين لتنزيل البرامج الضارة، باستخدام ذرائع واقعية لتمهيد الطريق إلى اختراق أمني.

تتطلب قوالب الهندسة الاجتماعية من مورّد خارجي، التي تم إنشاؤها داخليًا، مزيدًا من العمل لفريق الأمن لديك وتمكين هجمات المستوى الأساسي فقط. عادةً، لا تتضمن القوالب استطلاع المهاجم، على سبيل المثال، الذي غالبًا ما يكون جزءًا أساسيًا من إستراتيجية المهاجم.