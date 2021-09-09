تحديد الحالة المستهدفة لبياناتك

حدّد رؤيتك الشاملة بحيث تكون أي نقاشات حول استراتيجيات البيانات وما ينتج عنها من تغييرات في العمليات مفيدة لمهندسي التطبيق ومحللي الأعمال وكذلك بالنسبة للمسؤولين عن الموارد البشرية والمبيعات. يقول Tony Giordano، مدير إستراتيجيات البيانات والاستشارات وسياسات التحول في IBM:



"أصبحت الكثير من منظومات البيانات قديمة ونادرًا ما تتمتع بالمرونة الكافية للتطور في ظل البيئة الرقمية الحالية، لكن عمليات التحول الرقمي تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، كما يتطلب إعداد النماذج التنبؤية التي توفر هذه القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي منظومات تعتمد على علوم البيانات. إن أهمية البيانات التشغيلية تزداد باعتبارها جزءًا حساسًا من منظومة البيانات. تحتاج بنية البيانات الحديثة نظامًا بنائيًا متكاملاً للبيانات مزود بإمكانات تحتاج إلى إدارة وحوكمة وتأمين لضمان جودة البيانات المتسقة والمرونة اللازمة لمواكبة تطور القنوات الرقمية."



هذه الدرجة من الاهتمام بالتفاصيل تجعل تغيير عمليات الأعمال أقل صعوبة، نظرًا لأنك ستكون على استعداد لمواجهة المخاوف من خلال تقديم شرح مفصل لمدى فاعلية تلك الحلول في تسهيل حياة مستخدم معين. وهذا جزء مهم—حيث قال 37% من المشاركين في استطلاع أُجري مؤخرًا إن أمن البيانات هو التحدي الأول بالنسبة لهم، يليه خصوصية البيانات وإدارة خطوط تدفق البيانات.⁴





كن محددًا بشأن الجوانب التي يمكن فيها لتحديث التطبيقات والأتمتة والذكاء الاصطناعي الارتقاء بإستراتيجيتك

فكلما حصلت على المزيد من المعلومات من إستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات لديك، كلما تمكنت من تحسين إستراتيجية بياناتك. وتساعد هذه المعارف على تعزيز الكفاءة وزيادة الإيرادات والحد من المخاطر، خاصةً عند زيادة الانتفاع بها باستخدام تقنيات تحديث التطبيقات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.



عملت شركة Lufthansa مع فريق IBM لتجربة أفكار وخدمات أعمال جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز تجارب العملاء. أصبحت مصادر البيانات التي كانت مشتتة في السابق متاحة الآن للبحث باستخدام اللغة الطبيعية ومصطلحات الطيران بما يمكن من التعامل بسهولة أكبر مع ما يقرب من 100000 استفسار من استفسارات العملاء سنوياً. يقول Mirco Bharpalania، المدير المسؤول عن الحلول متعددة المجالات في Lufthansa Group: "ترى شركة Lufthansa أن الذكاء الاصطناعي له أهمية بالغة لأنه يفتح لنا آفاق عالم البيانات الذي نعاصره بالفعل. فهو يساعدنا على استغلال جميع الإمكانات التي نمتلكها بطريقة أو بأخرى في قواعد بياناتنا."

قيّم مدى تقدمك نحو تحقيق أهدافك

نحن نتفهم ما تواجهه. غالبًا ما يُتوقع منك كقائد للبيانات أن تنفذ وتقيم النتائج الرئيسية على ثلاث مستويات متنافسة: نمو الإيرادات، والكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر الأمن والخصوصية. استخدام البيانات للمساهمة بشكل مباشر في نمو الشركة. من خلال وضع مقاييس للنجاح، فإنك تحدد أولويات جهودك استنادًا لما هو أكثر أهمية في هذه اللحظة بالنسبة لمؤسستك.



لا تنس أن ترجع إلى ملاحظاتك المدونة في الاجتماعات الأولية مع الأطراف المعنية لترى كيف حددوا مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف—وكيف تتماشى تلك المؤشرات مع الاستراتيجية الحالية لمنظومة البيانات واستراتيجية الذكاء الاصطناعي. هل تتماشى مؤشراتك مع الخطط الجريئة التي تم وضعها في ذلك الوقت؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد حان الوقت لإعادة الاتصال وإعادة التنسيق. "غالبًا ما يكون دور كبير مسؤولي البيانات قصير الأجل." السبب هو عدم تحديد التوقعات. فكما يقول Sankar "احرص على تحديد هذه التوقعات وتحقيق النتائج بمرور الوقت."



حدد أبرز نقاط استراتيجية البيانات الخاصة بك—وشاركها

في هذه المرحلة، يجب أن تكون شديد الوضوح بشأن أولويات مؤسستك وكيفية استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتوليد قيمة الأعمال بشكل سريع. ما هي الثغرات التالية التي يجب سدها؟ إن إلقاء نظرة على الصورة الشاملة—تشمل الوضع الحالي وما هو مقبل—يعطيك سياقًا استراتيجيًا لوضع خطط قابلة للتنفيذ وصولًا لتحقيق الأهداف والتوسع. وفي أثناء تلك العملية، احرص على تضمين النتائج والأهداف والمقاييس التي ستبقيك على المسار الصحيح حتى تتمكن من مشاركتها مع مؤسستك طوال مسيرتك. فيما يلي بعض ما يجب تضمينه في النظرة العامة على استراتيجية البيانات الخاصة بك:



الملاحظات والتحديات والتوصيات

الأهداف والنتائج والمقاييس

الاحتياجات من البيانات متعددة الوظائف لدعم حالات الاستخدام المختلفة

متطلبات أمن البيانات وخصوصيتها

تذكّر أن: الاستراتيجية ليست مجرد إجراء ورقي—إنها نهج حي ومتطور. لذا تحل بالإبداع. واصل التقييم والتحسين المتكرر بناءً على أهداف وغايات العمل المتغيرة، وتأكد دائمًا من أن استراتيجيتك تسمح بالمرونة والسرعة والابتكار البشري.