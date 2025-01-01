أكملت شركة Palo Alto Networks مؤخرًا عملية الاستحواذ على أصول برنامج QRadar المقدم كخدمة من IBM. وتؤكد هذه الصفقة على التزام Palo Alto Networks و IBM بتزويد العملاء بأفضل سُبل الوقاية من التهديدات في فئتها.
تمكين التحليلات الأمنية الذكية بفضل رؤى قابلة للتنفيذ حول أكثر التهديدات حساسية.
إعداد ومساعدة مؤسستك على تنظيم الاستجابات للتهديدات السيبرانية بفعالية.
كشف ومعالجة التهديدات المعروفة وغير المعروفة في زمن شبه حقيقي باستخدام حلول الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي (AI).
سيستمر عملاء خدمات QRadar التي تقدمها IBM في مقرات العمل في الحصول على ميزات ودعم IBM، بما في ذلك الأمن وسهولة الاستخدام وإصلاحات الأخطاء الحرجة، وكذلك التحديثات للموصلات الحالية وإمكانية توسيع الاستهلاك.
يمكن لعملاء QRadar الذين يبحثون عن الدعم (سواء أكانت برمجيات كخدمة أم في مقر العمل) زيارة دعم IBM.
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