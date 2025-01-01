أكملت شركة Palo Alto Networks مؤخرًا عملية الاستحواذ على أصول برنامج QRadar المقدم كخدمة من IBM. وتؤكد هذه الصفقة على التزام Palo Alto Networks و IBM بتزويد العملاء بأفضل سُبل الوقاية من التهديدات في فئتها.