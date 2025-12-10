IBM zSecure Compliance

تعزيز الأمان وتبسيط الامتثال لإدارة بيانات أكثر ذكاءً وكفاءة
تبسيط عمليات التدقيق والحفاظ على الامتثال المستمر بفضل التكامل بين IBM zSecure Audit وIBM Z Security and Compliance Center. الاستفادة من قدرات معالج Telum في الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في Watson للارتقاء بتحديد البيانات الحساسة وتعزيز الوضع الأمني.
تبسيط عمليات التدقيق لتسريع إعداد التقارير، وخفض التكاليف، وتقليل تعطّل الأعمال، وضمان الامتثال في الوقت المناسب مع المحافظة على وضع تنظيمي قوي.
ضمان الامتثال المستمر من خلال المراقبة في الوقت الفعلي والضوابط التكيفية. الحصول على رؤى فورية لاكتشاف الانحرافات وتصحيحها، وتقليل المخاطر، وتعزيز المرونة وثقة الأطراف المعنية.
يتم اكتشاف البيانات الحساسة وتصنيفها ومعالجة امتثالها في نظام Z، مع الاستفادة من ميزات RASS المدمجة (الموثوقية والتوافر وسهولة الخدمة والأمن) لتلبية المتطلبات الأساسية للعملاء.
تحويل تركيز تكنولوجيا المعلومات من الامتثال اليدوي إلى المبادرات الاستراتيجية مع تأمين البيانات على أنظمة Z. تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز حماية البيانات لتحقيق عائد استثمار فوري.
تُتيح الملفات مسبقة الإعداد المرتبطة بأهم أطر العمل التنظيمية إدارة التدقيق والامتثال بشكل مبسَّط. تُتيح الأهداف المخصصة للمؤسسات تكييف الفحوصات التقنية وفق احتياجاتها الخاصة، ما يضمن تقييمات مرنة وذات صلة لمتطلبات الامتثال المتغيرة.
يجمع بيانات الأمان من التشفير و RACF و Top Secret و ACF2 ومن أنظمة IBM Z الفرعية الرئيسية. توفِّر لوحات المعلومات التفاعلية رؤية فورية للامتثال، بينما يساعد تتبُّع الامتثال المستمر على مراقبة التوجهات التاريخية واكتشاف الانحرافات لتفادي المشكلات بشكل استباقي.
يدعم إعداد تقارير تدقيق مفصلة وقابلة للتخصيص ومتوافقة مع معايير الصناعة (PCI-DSS, CIS Benchmarks, STIGs). تكتشف المراقبة الآلية الإعدادات عالية المخاطر والاختراقات الأمنية، مع إمكانية إعداد تنبيهات بريدية وتقارير يومية لضمان الاستجابة في الوقت المناسب وتقليل المخاطر.
يتكامل مع IBM QRadar SIEM لرصد التهديدات على مستوى المؤسسة و IBM Concert لتوفير رؤية موحَّدة للامتثال عبر بيئات الكمبيوتر المركزي والبيئات السحابية. تحدِّد أهداف تصحيح الأمان التحديثات الحيوية المفقودة، ما يضمن معالجة الثغرات الأمنية في الوقت المناسب وفق ملفات تعريف PCI DSS.
تبسيط التحدي المستمر المتمثل في تتبُّع اللوائح المتغيرة وفهمها. أتمتة ربط متطلبات الامتثال المتغيرة بالبيئات التقنية المعقدة، لتوفير آلاف الساعات من العمل اليدوي وضمان التوافق المستمر مع معايير الصناعة.
القضاء على الثغرات الأمنية الناتجة عن جمع البيانات يدويًا. الاستفادة من الأتمتة لجمع أدلة الامتثال والتحقق منها بدقة، وسدّ الفجوات المعرفية بين خبراء النظام والمتطلبات التنظيمية لضمان تغطية شاملة للرقابة.
تُسهم العمليات اليدوية للامتثال في زيادة خطر تفويت الضوابط ووجود أدلة قديمة. تقلل الأتمتة هذه المخاطر من خلال تبسيط جمع البيانات والتحقق منها، ما يضمن الدقة ويعزز وضع الامتثال العام.
سرعان ما تصبح عمليات التدقيق التقليدية المحددة بزمن معين قديمة. تعزز حالة الاستخدام هذه تطبيق عمليات امتثال مستمرة مدمجة في سير العمل اليومي، ما يمكِّن من عرض الوضع الأمني في الوقت الفعلي ويقلل العبء المرتبط بالتحضير للتدقيق الدوري.
قياس فعالية سياسات أمان الحاسوب المركزي والامتثال الأمني والتحقق منها.
أتمتة امتثال مؤسستك للمعايير التنظيمية والداخلية وإدارتها مركزيًا.
حماية موارد الحاسوب المركزي باستخدام الأدوات التي تدير الوصول إلى بيانات ®z/OS القيمة وتتحكم فيها.
استكشف مجموعة واسعة من منتجات أمان IBM Z.