IBM® Workload Simulator for z/OS and OS/390

أداة قوية لتحليل أحمال التشغيل تشمل قائمة السجلات، ومقارنة السجلات، والأدوات المساعدة لوقت الاستجابة، وتقلل الطلبات على الأجهزة الطرفية ووقت المشغل

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تصميم تجريدي حديث يشمل أشكالاً هندسية وأنماطًا على سطح أبيض منقوش. ويشمل التصميم أوجهًا مثلثة وتدرجات لونية دقيقة، ما يُنشئ جمالاً بسيطًا.

لمحة عامة

IBM® Workload Simulator for z/OS and OS/390 هي أداة محاكاة للمحطات الطرفية والشبكات. حيث يمكنها محاكاة شبكة من المحطات الطرفية والرسائل المرتبطة بها. 

يمكن استخدام IBM® Workload Simulator for z/OS and OS/390 لتحديد أداء النظام ووقت الاستجابة، وتقييم تصميم الشبكة، وإجراء الاختبارات الوظيفية، وأتمتة اختبار الانحدار. حيث تُستخدم كأداة أساسية في خطة اختبار شاملة لزيادة فعالية اختبار النظام من خلال توفير نهج منظم ومنهجي لجميع مراحل اختبار النظام.

 دليل Workload Simulator for z/OS and OS/390 (الإصدار الثاني)
دليل عملية الاختبار

ترشدك خلال عملية الاختبار، ويساعدك على تطوير حالات الاختبار، وأتمتة اختبارات التشغيلات التجريبية، وتحليل النتائج باستخدام Workload Simulator Test Manager.
دعم عملاء متعددين

يوفر الدعم لـ SNA، وCPI-C (LU 6.2)، وبروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP)، وعملاء Telnet 3270 و3270E و5250، وعملاء المحطة الطرفية الافتراضية لشبكة وضع الأسطر في Telnet، وعملاء بروتوكول نقل الملفات (FTP)، وتطبيقات العميل التي تعمل على TCP/IP.
أدوات مساعدة مرنة لتوليد البرامج النصية

تتميز بأدوات مساعدة مرنة لتوليد البرامج النصية مثل لغة الترجمة المنظمة (STL)، والتقاط البيانات التفاعلية (IDC)، ومُعيد تهيئة NPM/LU2 ومولد البرامج النصية.
أدوات مساعدة لوقت التشغيل الموسع

تتضمن أدوات مساعدة لوقت التشغيل الموسع مثل واجهة Workload Simulator/ISPF، والأداة المساعدة لشاشة العرض، وتقارير وقت التشغيل وITPECHO.

الميزات

Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP)

توفر Workload Simulator دعمًا أصليًا لتطبيقات عملاء متعددة تعمل "فوق" TCP/IP؛ أي أن TCP/IP يتعامل مع جميع عمليات التوجيه والتسليم بين مضيف Workload Simulator والنظام قيد الاختبار. وتنفذ Workload Simulator اتصالها بـ TCP/IP على المضيف المحلي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات (API) الماكرو.

System Network Architecture (SNA)

يمكن محاكاة وحدات SNA المنطقية (LU) بواسطة Workload Simulator أثناء تشغيلها كبرنامج تطبيق VTAM. ويتوفر دعم عام لأنواع LU من 0 إلى 7، مع دعم خاص لتدفقات بيانات LU 2 وLU 3 وLU 6.2 وLU 7.

Common Programming Interface Communications (CPI-C)

توفر محفظة SNA الموسعة عمليات محاكاة لبرامج المعاملات CPI-C (LU 6.2) لاختبار تطبيقات LU 6.2 الحالية، وتنفيذ اختبارات الضغط أو الأداء، واختبار التطبيقات التي لا تزال قيد التطوير.

Workload Simulator Test Manager

ترشد WTM المستخدم خلال عملية الاختبار. حيث يمكن أن تساعد WTM المستخدمين على تطوير حالات الاختبار وإدارتها، وأتمتة عمليات تشغيل الاختبار، وتحليل النتائج. ولمزيد من المرونة، يقدم WTM ثلاثة أوضاع تشغيل تتحكم في مقدار التفاعل الذي يمكن للمستخدم ملاحظته عبر Workload Simulator.

الاختبار باستخدام Workload Simulator

Flexible generation of scripts

يشمل التوليد المرن للبرامج النصية STL والتقاط البيانات التفاعلية (IDC) وإعادة تنسيق NPM / LU 2 ومولد البرامج النصية.

برامج أدوات المساعدة لتوليد البرامج النصية

Extensive runtime support

يقدم Workload Simulator العديد من الأدوات المساعدة إلى المستخدمين أثناء اختبار شبكاتهم، بما في ذلك واجهة ISPF، ومرفق مراقبة العرض، وتقارير وقت التشغيل، وITPECHO.

Post-test analysis

يوفر Workload Simulator الأدوات المساعدة لتحليل نتائج الاختبارات، بما في ذلك قائمة السجل، ومقارنة السجلات، ووقت الاستجابة.

المواصفات الفنية

تعتمد متطلبات تثبيت IBM® Workload Simulator على المعدات والموارد اللازمة للمحاكاة.
متطلبات البرنامجمتطلبات الأجهزة
تتطلب IBM® Workload Simulator for z/OS and OS/390 أحد أنظمة التشغيل التالية:
  • IBM® z/OS الإصدار 1 (5694‏-A01) أو أحدث
  • IBM® OS/390 الإصدار 2، النسخة 10 (5694‏-A01) أو الأحدث
يمكن لأداة IBM® Workload Simulator for z/OS and OS/390 العمل في أي بيئات أجهزة تدعم البرمجيات المذكورة.

متطلبات التثبيت والنظام

متطلبات MVSالمتطلبات العامة
راجع متطلبات تثبيت Workload Simulator وتشغيلها في بيئة MVS™‎. على MVS، يعمل Workload Simulator في الوضع الافتراضي (V=V) أو وضع الذاكرة الحقيقية (V=R).راجع المتطلبات العامة لتشغيل Workload Simulator في بيئة MVS. حيث تسرد متطلبات التثبيت لاستخدام البرامج والمرافق المقدمة مع Workload Simulator.
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