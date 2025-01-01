التكامل مع Slack
مع سلاك التكامل IBM watsonx Orchestrate'Slack التكامل، ابتعد عن ملاحقة المعلومات والردود وانتقل إلى طريقة عمل أكثر كفاءة
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رسم توضيحي ل IBM Watson Orchestrate التكامل مع سلاك
تبسيط التنبيهات والاتصالات

من خلال تطبيق IBM watsonx Orchestrate التكامل لسلاك، أصبح من السهل التواصل الاجتماعي للعمل والبقاء على اتصال بأهم أولوياتك.
حالة الاستخدام الموارد البشرية 

يتيح لك Google Drive تخزين جميع سجلات موظفيك في مكان واحد آمن. يضع برنامج IBM watsonx Orchestrate هذه الملفات في متناول يدك، مع أوامر بسيطة بلغة بشرية تمنحك وصولاً فوريًا إلى الوثائق التي تحتاجها الآن. 

العامل الرقمي 

استخدم ®Orchestrate لترك الأعمال المزدحمة - إعادة جدولة الاجتماعات، وتتبع الأحداث الرئيسية، ومراعاة كل شخص في قائمة - والبدء في العمل الذي تحب القيام به أكثر من غيره.
مهارات سلاك استفد من watsonx Orchestrate لـ ®إطلاق المهارات التي يوفرها Slackامل مثل أتمتة التنبيهات على الأولويات الرئيسية عبر أنظمة متعددة، ومتابعة أعضاء الفريق، وتقليل الوقت المستغرق في متابعة التحديثات. القنوات
  • استرجاع القنوات
 الملفات
  • إضافة ملف
  • حذف الملف
  • استرجاع الملفات
 المجموعات
  • استرجاع المجموعات
 الرسائل
  • إرسال رسالة 
  • استرجاع الرسائل
 مجموعات المستخدمين
  • تحديث مجموعة المستخدمين
  • استرداد مجموعات المستخدمين
 المستخدمون
  • استرجاع المستخدمين
المهارات المخصصة 

احصل على أقصى استفادة من سلاك التكامل الخاص بك من خلال تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ®Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة تطبيقات ومهارات مخصصة للتركيز على حالة التوظيف الرقمي الأكثر أهمية بالنسبة لك. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ®Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.

لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
الأمن والوصول

يمكنك الاتصال ب Slack مباشرةً من صفحة كتالوج مهارات سلاك ®Orchestrate. يستخدم IBM watsonx Orchestrate اتصالاً آمنًا مستندًا إلى OAuth إلى Slack لحماية وصولك.

لربط watsonx Orchestrate بحسابك على Slack، كل ما تحتاج إلى تقديمه هو البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

نصيحة: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى Slack بالفعل في نفس نافذة المتصفح ®Orchestrate, تتصل تكنولوجيا المعلومات بحساب Slack هذا دون مطالبتك باستخدام العنوان الإلكتروني وكلمة المرور. للاتصال بحساب Slack مختلف، قم بتسجيل الخروج من Slack أولاً.

إذا لم يكن لديك حساب على Slack، يمكنك إنشاء حساب لتجربة Slack مجاناً (الرابط موجود خارج ®IBM.com).

 اقرأ الوثائق 
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تستفيد شركة IBM watsonx Orchestrate من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن Watson من تزويد واتسون بالقدرات التي تعتمد عليها.

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