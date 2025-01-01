يمكنك الاتصال ب Slack مباشرةً من صفحة كتالوج مهارات سلاك ®Orchestrate. يستخدم IBM watsonx Orchestrate اتصالاً آمنًا مستندًا إلى OAuth إلى Slack لحماية وصولك.

لربط watsonx Orchestrate بحسابك على Slack، كل ما تحتاج إلى تقديمه هو البريد الإلكتروني وكلمة المرور.



نصيحة: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى Slack بالفعل في نفس نافذة المتصفح ®Orchestrate, تتصل تكنولوجيا المعلومات بحساب Slack هذا دون مطالبتك باستخدام العنوان الإلكتروني وكلمة المرور. للاتصال بحساب Slack مختلف، قم بتسجيل الخروج من Slack أولاً.

إذا لم يكن لديك حساب على Slack، يمكنك إنشاء حساب لتجربة Slack مجاناً (الرابط موجود خارج ®IBM.com).

