تم تصميم IBM Trusteer Rapport باستخدام التقنية الرائدة في هذا المجال لإزالة البرامج الضارة من أجهزة سطح المكتب وحماية العملاء من خلال منعهم من الدخول إلى مواقع التصيد الاحتيالي. يقدم هذا البرنامج حلاً أمنياً واسع النطاق يمكن أن يساعد منظمتك على تقليل التكاليف، وتعزيز الكشف عن الاحتيال ومنعه، وتقديم تجربة سلسة للعملاء.
ساعد في حماية عملائك من البرامج الضارة المالية وهجمات التصيد الاحتيالي باستخدام التقنية الرائدة في الصناعة واستعلامات التهديدات العالمية.
تقليل خسائر الاحتيال المتعلقة بالبرنامج الضار وهجمات التصيّد الاحتيالي إلى حد كبير، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية بعد الاحتيال من خلال تنظيف الأجهزة.
استخدم Trusteer Rapport إلى جانب Trusteer Pinpoint Detect لإزالة البرامج الضارة باستمرار على أجهزة سطح المكتب.
منع حملات التصيّد الاحتيالي المستهدفة من خلال منع هجمات الاستيلاء على الحسابات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
تغلب على محاولات الاستيلاء على الحسابات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية السلوكية، والتعلم الآلي..
تمكّن من تعزيز التحولات الرقمية من خلال التقييم السلس لمخاطر الهويات الرقمية الجديدة وهويات الضيوف.
عزِّز نمو أداء جهازك المحمول من خلال التقييم الدقيق لحالة الجهاز وتهديدات الجلسات في الوقت الحقيقي.