تمتع بالحماية من الهندسة الاجتماعية وعمليات الاحتيال باستخدام ميزات IBM Trusteer Mobile، التي تشمل القياسات الحيوية السلوكية، وأدوات الوصول عن بُعد، والرؤى المتعلقة بالمكالمات الجارية.