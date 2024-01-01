IBM Trusteer Pinpoint Assure هو برنامج قائم على السحابة لتقييم مخاطر الهوية في الوقت الحقيقي، يكتشف ويتنبأ بمخاطر النوايا الاحتيالية، مما يتيح لك بناء علاقة رقمية موثوقة في وقت مبكر من عملية إنشاء الحساب الرقمي الجديد.
يربط Trusteer المعلومات المعلومات المتقدمة بقواعد بيانات أدلة الاحتيال العالمية الخاصة بنا لتقييم الهويات الرقمية.
يستخدم Trusteer رؤى خاصة وتحليلات متقدمة طوال رحلة العميل متعددة القنوات.
يجري Trusteer تقييم مخاطر إنشاء الحسابات الجديدة في الوقت الحقيقي لتقديم تجربة عملاء مخصصة وسلسة.
يحمي أعمالك من أحدث التهديدات السيبرانية مثل الحسابات الوهمية، والبرامج الضارة، والروبوتات الخبيثة، وغيرها.
تسريع النمو الرقمي من خلال ترسيخ الثقة في الهوية عبر جميع الرحلات الرقمية.
يكشف عن الهويات المزيفة والمصطنعة في عمليات فتح الحسابات، بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض وقسائم التجارة الإلكترونية.
يحدد محاولات إنشاء الحسابات الوهمية كجزء من فتح الحسابات التي تستهدف التحويلات النقدية الضارة.
عند استخدام خدمات ®IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتغيرة دون المساس بمستويات الأمان أو الخصوصية أو المخاطر. تلبي هذه الخدمة معايير الصناعة ومعايير الامتثال العالمية، اعتمادًا على الإصدار الذي تختاره.
تغلب على محاولات الاستيلاء على الحسابات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية السلوكية، والتعلم الآلي.
عزِّز نمو أداء جهازك المحمول من خلال التقييم الدقيق لحالة الجهاز وتهديدات الجلسات في الوقت الحقيقي..
تمتع بالقدرة على كشف البرامج الضارة ومعالجتها وتحديد هجمات التصيد الاحتيالي.