الوظائف الإضافية

عزز الرؤى والمعارف التي لديك، ووسع الأداء الوظيفي لـ IBM QRadar SIEM
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مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024
شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لاستخلاص معارف أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.
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لمحة عامة
تعمل إضافات IBM QRadar التي يمكنك تنزيلها من السحابة على تعزيز قدرات حل إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) الخاصة بك من خلال منحك رؤية أكبر ودورًا أكثر استباقية في أمان تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك.
تقرير Gartner لعام 2024: تصنيف شركة IBM كشركة رائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي. اقرأ التقرير.
اطلع على تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024
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المزايا
التحقيق في الحوادث
Data Store
تطبيق مزامنة البيانات
IBM QRadar Incident Forensics
يمكنك معاودة تتبُّع خطوات المجرم الإلكتروني للحصول على رؤى أعمق حول حالة الاختراق، وإعادة جمع البيانات المتعلقة بالحادث الأمني للحصول على عرض تفصيلي لخطوات الهجوم الذي حدث، حتى تمنح فِرَق أمن تقنية المعلومات رؤية أوسع دون حاجة إلى مهارات معينة أو تدريب خاص.
اقرأ المستندات الفنية
IBM QRadar Data Store
يمكنك جمع وتحليل وتخزين كميات كبيرة من البيانات الأمنية وبيانات عمليات تقنية المعلومات بطريقة فعَّالة من حيث التكلفة. استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى أعمق في أثناء التحقيقات، وتمكَّن من تطوير تطبيقات مخصصة سريعًا لمعالجة أي مخاوف تتعلق بأمن تقنية المعلومات وعملياتها في عملك.
تطبيق IBM QRadar Data Synchronization
تحسين مرونة تقنية المعلومات والتعافي من الكوارث. يتيح لك هذا التطبيق نسخ البيانات (الأحداث والتدفقات) وملفات التكوين بسهولة وبتكلفة منخفضة بين عمليات نشر QRadar الأساسية أو النشطة والثانوية للتعافي من الكوارث. يمكنك أيضًا إدارة أي عملية نشر تكون نشطة في حالة وقوع كارثة، أو خطأ بشري، أو عند اختبار قدرات مرونة البيانات لديك.
تعرَّف على التعافي من الكوارث
مقدمة عن تطبيق IBM QRadar Data Synchronization
توفر لك عرضًا سريعًا موجزًا عن أهم ميزات التطبيق والمشكلات التي يعالجها. حيث ثارت العديد من التساؤلات حول وظائفه ومدى تغطيته لحالات الاستخدام؛ وتمَّت الإجابة عن العديد من هذه الأسئلة الشائعة في نهاية العرض.
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