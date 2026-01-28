Gateway Appliances

تصميم شبكة سريعة وآمنة باستخدام حلول الموجِّهات وجدران الحماية وأنفاق VPN. إنشاء حساب للحصول على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي.

ابدأ مع 200 دولار أمريكي اطلب الآن
رجل يعمل على صيانة غرفة الخوادم.

ما المقصود بأجهزة البوابة؟

أجهزة البوابة Gateway هي أجهزة تمنحك تحكمًا محسّنًا في حركة مرور الشبكة، وتتيح لك تسريع أداء شبكتك، وتمنح شبكتك تعزيزًا أمنيًا. يمكنك إدارة شبكاتك الفعلية والافتراضية لتوجيه الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة، وجدران الحماية والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وتشكيل حركة المرور وغيرها الكثير.
أنت المسؤول

الحصول على تحكُّم معزز في حركة مرور الشبكة باستخدام أجهزة الشبكة.
الانطلاق بسرعة أكبر

تحسين أداء شبكتك من خلال خيارات توفُّر عالية.
السلامة أولًا

حماية البنية التحتية السحابية لديك من التهديدات الخارجية.

وفِّر 1,000 دولار أمريكي

احصل على أرصدة بقيمة 1000 دولار أمريكي لاستخدامها في أي من موارد IBM VPC الجديدة—بما في ذلك جميع عناصر الشبكة والتخزين.

طبِّق الرمز VPC1000
الأجهزة المتاحة
كابلات الشبكة الزرقاء مرتَّبة بعناية ومتصلة بالمنافذ المخصصة لها.
Juniper vSRX

تتوفَّر حماية قابلة للتوسع وآمنة للسحابة باستخدام Juniper vSRX على IBM Cloud.

 البدء
فني تقنية معلومات ذكر مركز يستخدم الكمبيوتر المحمول في غرفة الخادم المظلمة
IBM® Virtual Router Appliance

الجمع بين خادم يعمل دون نظام تشغيل x86 وVRA لحماية السحابة وتحسينها.

 البدء
زملاء يعملون معًا في غرفة التحكم في الخادم
جهاز Fortinet Virtual FortiGate الأمني على IBM Cloud.

جدار حماية من الجيل التالي رائد في السوق مع خيارات ترخيص متعددة المستويات.

 اقرأ المزيد قراءة الأخبار

منتجات ذات صلة

أمان الشبكة

تأمين مستوى المثيل أو استخدم جدران حماية عالية الإنتاجية.

 IBM Cloud Direct Link

تأمين وتسريع نقل البيانات بين البنية التحتية الخاصة وIBM Cloud.

 موازنات الأحمال

إضافة موازنة أحمال الشبكة المستقلة إلى البنية التحتية السحابية الخاصة بك.
اتخذ الخطوة التالية

تصفَّح وثائقنا لمعرفة المزيد، أو سجِّل للبدء.

 اطلب الآن الاطلاع على الوثائق
مزيد من الطرق للاستكشاف خدمات الاستشارات التقنية