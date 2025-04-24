تطبيق IBM Inspector Wearable هو تطبيق للأجهزة المحمولة يُتيح لك إجراء فحوصات بصري عن بُعد وبيدين خاليتين باستخدام أجهزة RealWear HMT-1 للواقع المدعوم. يمكن أن تساعد هذه المجموعة من القدرات فرقك على تحديد العيوب والمشكلات بسرعة عن طريق التقاط الصور باستخدام شاشة رأسية مثبَّتة.