تطبيق IBM Inspector Portable هو تطبيق أصلي للأجهزة المحمولة يعمل بنظام التشغيل iOS أو iPadOS ويستفيد من قدرات IBM Model Builder for Vision أو IBM Maximo Visual Inspection لتشغيل نماذج Core ML على جهاز iPhone أو iPad، ما يمكِّن من إجراء الفحوصات البصرية باستخدام جهاز محمول. يقدِّم IBM Inspector Portable مفهومًا جديدًا، وهو إجراء فحوصات تمكِّن المستخدمين من عمل فحوصات متعددة على شكل خطوات متتالية. حيث يمكن إنشاء الإجراءات بكل سهولة في تطبيق IBM Inspection Workbench المتوافق مع مختلف الأنظمة، والذي يمكن تشغيله على جهاز iPad.