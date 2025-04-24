تطبيق IBM Inspector Portable هو تطبيق أصلي للأجهزة المحمولة يعمل بنظام التشغيل iOS أو iPadOS ويستفيد من قدرات IBM Model Builder for Vision أو IBM Maximo Visual Inspection لتشغيل نماذج Core ML على جهاز iPhone أو iPad، ما يمكِّن من إجراء الفحوصات البصرية باستخدام جهاز محمول. يقدِّم IBM Inspector Portable مفهومًا جديدًا، وهو إجراء فحوصات تمكِّن المستخدمين من عمل فحوصات متعددة على شكل خطوات متتالية. حيث يمكن إنشاء الإجراءات بكل سهولة في تطبيق IBM Inspection Workbench المتوافق مع مختلف الأنظمة، والذي يمكن تشغيله على جهاز iPad.
يمكِّن الأفراد من اتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي لتحديد إذا ما كانت هناك عيوب في المنتج أو ضرر أو أي خلل آخر، حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، وذلك باستخدام نماذج Core ML التي يجري تشغيلها على جهاز iPhone أو iPad.
يقدِّم نماذج رؤية الكمبيوتر Core ML بشكل متزامن إلى القوى العاملة الواسعة باستخدام 5G، ما يُتيح للمستخدمين إجراء الفحوصات وبث النتائج في الوقت الفعلي.
إجراء فحوصات متعددة بترتيب تسلسلي كجزء من الإجراء.
يتم بدء إجراء يدويًّا عن طريق إدخال مرجع فريد أو مسح رمز شريطي أو استخدام التعرُّف البصري على الحروف (OCR).
يُتيح إجراء الفحوصات المستمرة من خلال محفِّزات النظام الخارجية التي تبدأ الإجراءات باستخدام بروتوكول MQ Telemetry Transport (اختصارًا MQTT).
يوفر للمستخدمين القدرة على متابعة تقدمهم من خلال عرض ملخص لجميع نتائج النجاح أو الفشل لكل خطوة من خطوات الإجراء.
يستخدِم تطبيق IBM Inspector Portable نماذج رؤية الكمبيوتر المعقدة التي تم تطويرها باستخدام IBM Model Builder for Vision أو IBM Maximo Visual Inspection لتمكين التعرُّف السريع على حالات الخلل والعيوب من خلال التقاط الصور باستخدام iPhone أو iPad. كما يُتيح تطبيق IBM Inspector Portable أيضًا إمكانية الاستدلال المحلي على الجهاز دون حاجة إلى الاتصال بالشبكة.
يعمل تطبيق IBM Inspector Portable على توسيع قيمة بيئة تدريب وتنفيذ نماذج رؤية الكمبيوتر الثرية بالخصائص الأمنية من IBM من خلال استخدام الكاميرات المدمجة المتوفرة على جهاز iPhone أو iPad لالتقاط الصور وتنفيذ الاستدلال في الزمن شبه الحقيقي. ويمكن تطبيق قواعد الأعمال القابلة للتكوين لتحديد إذا ما كانت هناك حاجة إلى إجراء لاحق، ويمكن عرضها على لوحة معلومات مدمجة.
تم تصميم تطبيق IBM Inspector Portable بشكل فريد للاستفادة من الميزات المتقدمة لأجهزة iOS أو iPadOS، مثل الكاميرا عالية الدقة المدمجة لالتقاط الصور لتدريب وتشغيل النماذج البصرية، علاوةً على خيارات الاتصال المتعددة (عبر Wi-Fi و5G وLTE وBluetooth وEthernet باستخدام محولات خارجية) والتي توفر مرونة كبيرة عند كيفية نشر الفحوصات.
يمكنك تدريب نماذج رؤية الكمبيوتر Core ML بحيث يجري تشغيلها على تطبيق IBM Inspector Portable باستخدام هذه المنصة القوية سهلة الاستخدام.
استخدِم هذا التطبيق لإنشاء وتعديل ونشر نماذج رؤية الكمبيوتر Core ML، والإجراءات ذات الصلة، بحيث يجري تشغيلها على تطبيق IBM Inspector Portable.
استفِد من هذا التطبيق لإجراء فحوصات بصرية في المواقع الثابتة عن طريق تشغيل نماذج رؤية الكمبيوتر Core ML على جهاز iPhone أو iPad.
يُتاح تنزيل تطبيق IBM Inspector Portable من متجر تطبيقات Apple على أي جهاز يعمل بنظام iOS 14 أو أحدث. يمكن ترخيص التطبيق للاستخدام من خلال Passport Advantage مع طلب لـ IBM Services Software Inspector Portable أو IBM Services Software Inspector Portable مع MQTT. يُتيح طلب هذا التطبيق من خلال Passport Advantage الحصول على ترخيص ودعم للتطبيق.
جرِّب IBM Inspector Portable. تمكَّن من إجراء الفحوصات والإجراءات كلها باستخدام جهازك لمدة 30 يومًا مجانًا.
خيار مرن لإجراء الفحوصات والإجراءات المحمولة من جهاز iOS الخاص بك على أساس شهري.
بدءًا من
75.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل جهاز شهريًا
يُتيح لك Standard Edition إجراء الفحوصات والإجراءات المحمولة باستخدام جهاز iOS الخاص بك.
بدءًا من
1,800.00 دولار أمريكي*
لكل جهاز
خيار مرن للاستفادة من IBM Inspector Portable على أساس شهري عندما تتطلب الأنظمة الخارجية بدء إجراء تلقائيًا باستخدام MQTT.
بدءًا من
415.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل جهاز شهريًا
يُتيح لك Enterprise Edition الاستفادة من IBM Inspector Portable إذا كانت الأنظمة الخارجية تتطلب بدء إجراء تلقائيًّا باستخدام MQTT.
بدءًا من
9,950.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل جهاز
تحديد إذا ما كانت هناك عيوب أو أضرار أو أي خلل آخر
استخدام نماذج الرؤية الحاسوبية للكشف عن الأشياء وتصنيفها باستخدام نماذج Core ML
دعم العمل في وضع عدم الاتصال
إجراء فحوصات متعددة كجزء من إجراء
بدء إجراء يدويًا عن طريق إدخال مرجع فريد
بدء الإجراء يدويًا عن طريق مسح الرمز الشريطي/رمز الاستجابة السريعة يدويًا
بدء إجراء يدويًا باستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR)
مراقبة تقدُّم الإجراءات من خلال عرض موجز
استيراد قوالب الإجراءات من IBM Inspector Workbench
|إنشاء إجراء تلقائيًّا باستخدام MQ Telemetry Transport
ترخيص شهري
ترخيص دائم و12 شهرًا من الاشتراك والدعم
*السعر المعروض لا يشمل أي ضرائب مطبقة
يُتاح تنزيل تطبيق IBM Inspector Portable من متجر تطبيقات Apple على أي جهاز يعمل بنظام iOS 14 أو أحدث. يمكن ترخيص التطبيق للاستخدام من خلال Passport Advantage مع طلب لـ IBM Services Software Inspector Portable أو IBM Services Software Inspector Portable مع MQTT. يُتيح طلب هذا التطبيق من خلال Passport Advantage الحصول على ترخيص ودعم للتطبيق.