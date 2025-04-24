يُعد IBM Inspection Workbench تطبيقًا أصليًا يعمل بنظام iPadOS ويُستخدم مع كل من IBM Model Builder for Vision أو Maximo Visual Inspection لإتاحة وضع تسميات على الصور المستخدمة لكي يدرب نماذج رؤية الكمبيوتر باستخدام iPad مع Apple Pencil لاستخدامها في التطبيقات المصاحبة. بمجرد تدريب النماذج باستخدام IBM Model Builder for Vision أو Maximo Visual Inspection، يمكن لتطبيق IBM Inspection Workbench نشر هذه النماذج في الزمن شبه الحقيقي إلى تطبيق IBM Inspector Portable، وتطبيق IBM Inspector Wearable، وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile، لإنشاء عمليات ذات صلة ذات صلة أو لتحديثها، كل ذلك في تجربة عمل واحدة أصلية على نظام التشغيل iPadOS.



كما يقدم IBM Inspection Workbench مفهومًا جديدًا وهو إجراءات التفتيش، والتي تُتيح إجراء عمليات تفتيش متعددة بترتيب متسلسل. حيث يمكن إنشاء الإجراءات وتعديلها ونشرها من برنامج IBM Inspection Workbench. ثم يمكن تشغيل الإجراءات المنشورة على تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable.



كما يمكن أيضًا استخدام هذا التطبيق كواجهة مستخدم (UI) تقوم بتدريب النماذج المتوافقة على IBM Maximo Visual Inspection، مع توفير ميزة الإدارة عن بُعد في تجربة عمل مدمجة ومتكاملة على تطبيق IBM Maximo Visual Inspection Mobile.