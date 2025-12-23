IBM FileNet BatchIt

استيراد وتخزين كميات كبيرة من المستندات في مستودعات IBM مثل IBM FileNet Content Manager

ما IBM® FileNet® BatchIt

IBM FileNet BatchIt هي أداة استيراد مستندات مجمعة للحصول على المحتوى الرقمي. فهي تحول الملفات المستوردة إلى محتوى رقمي عالي القيمة يمكن الوصول إليه بسرعة لتحسين إنتاجية الأعمال والخدمة. توفر هذه الأداة المُثبت فاعليتها نقاط تحقق وقدرات إعادة تشغيل لتمكين فريق تكنولوجيا المعلومات لدى العملاء من تشغيل عمليات الاستيراد بسلاسة.

تعزيز سلامة البيانات

تتيح لك الفهرسة الآلية تحسين سلامة البيانات وتقليل الحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات.
قدرة عالية على التكيف

يساعدك التكوين المرن على التكيف مع عمليات الأعمال المتغيرة.
الكفاءة والإنتاجية

تعمل عمليات إدخال المستندات المبسّطة علي توفير مستندات الأعمال بسرعة، وتزيد من الكفاءة.
خفض تكاليف التشغيل

تقلل أتمتة جمع البيانات من تكاليف الموارد بالإضافة إلي إتاحة وقت للموظفين للتركيز على الأعمال الأكثر أهمية.

مزايا IBM FileNet BatchIt الرئيسية

استيراد سريع وسهل للمستندات

توفر IBM FileNet BatchIt حلاً لاستيراد محتوى المستندات وفهرسته لجميع مستودعات IBM FileNet ECM.

 البنية المعيارية

تُنظَّم عملية الاستيراد في سلسلة من المراحل، ويمكن للعملاء إضافة مراحل إلى العملية حسب الحاجة.

 تنفيذ BatchIt

تستورد FileNet BatchIt المستندات وتوفر فهرسة آلية للوصول إلى المعلومات واسترجاعها بدقة واتساق.

 الاستيراد الجماعي

يتضمن FileNet BatchIt الاستيراد الجماعي للملفات لأي عنصر رقمي من نظام الملفات.

