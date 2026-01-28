IBM FileNet Image Services

مساعدة مؤسستك على تخزين وإدارة كميات كبيرة من المعلومات الثابتة مع إتاحة عالية للمستخدمين

خزائن رفوف خوادم مفتوحة داخل مركز بيانات ضخم للبيانات الكبيرة.

تخزين كميات كبيرة من المعلومات وإدارتها

يساعد IBM® FileNet Image Services مؤسستك على تخزين وإدارة كميات كبيرة من المعلومات الثابتة مع إتاحة عالية للمستخدمين. توفِّر الخدمات وصولًا سريعًا وغنيًا بقدرات الأمان إلى محتوى ووثائق المؤسسات. يساعدك IBM® FileNet Image Services على الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات العمل من خلال العثور على المعلومات الحيوية التي تحتاجها بسرعة وسهولة أكبر.
الحصول على وصول سريع إلى المعلومات الأساسية

الحصول على وصول أسرع وغني بقدرات الأمان إلى محتوى ووثائق المؤسسات، في بيئة قابلة للتوسع تُتيح وصولًا سريعًا إلى المعلومات الحيوية.
الاتصال بعدة بيئات مختلفة

الاستفادة من الموصِّلات المدمجة لتوسيع الخدمات إلى بيئات EMC Centera وIBM DR550 وSnapLock المغناطيسية بنمط الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات (WORM).
استخدام واجهات مستخدم Windows المألوفة

الاستفادة من واجهات المستخدم المعتمدة على Windows لعرض المحتوى ومراجعته ومشاركته وتوزيعه عبر FileNet IDM Desktop وWEB Services وخدمات Open Client.
سهولة توسيع النطاق لتلبية احتياجاتك

التكامل مع أنظمة التخزين والاسترجاع المغناطيسية للوصول المرن والقابل للتوسع إلى كميات هائلة من المحتوى عبر أنواع وسائط مختلفة.
توسيع وظائف التخزين

استخدام محوِّل موارد FileNet Image Services للاتصال بتطبيقات Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) المخصصة لتوسيع وظائف التخزين إلى التطبيقات الحالية.
اتخذ الخطوة التالية

موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح

 الدعم
مزيد من الطرق للاستكشاف الخدمات الاستشارية في مجال الأتمتة