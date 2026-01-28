مساعدة مؤسستك على تخزين وإدارة كميات كبيرة من المعلومات الثابتة مع إتاحة عالية للمستخدمين
يساعد IBM® FileNet Image Services مؤسستك على تخزين وإدارة كميات كبيرة من المعلومات الثابتة مع إتاحة عالية للمستخدمين. توفِّر الخدمات وصولًا سريعًا وغنيًا بقدرات الأمان إلى محتوى ووثائق المؤسسات. يساعدك IBM® FileNet Image Services على الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات العمل من خلال العثور على المعلومات الحيوية التي تحتاجها بسرعة وسهولة أكبر.
الحصول على وصول أسرع وغني بقدرات الأمان إلى محتوى ووثائق المؤسسات، في بيئة قابلة للتوسع تُتيح وصولًا سريعًا إلى المعلومات الحيوية.
الاستفادة من الموصِّلات المدمجة لتوسيع الخدمات إلى بيئات EMC Centera وIBM DR550 وSnapLock المغناطيسية بنمط الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات (WORM).
الاستفادة من واجهات المستخدم المعتمدة على Windows لعرض المحتوى ومراجعته ومشاركته وتوزيعه عبر FileNet IDM Desktop وWEB Services وخدمات Open Client.
التكامل مع أنظمة التخزين والاسترجاع المغناطيسية للوصول المرن والقابل للتوسع إلى كميات هائلة من المحتوى عبر أنواع وسائط مختلفة.
استخدام محوِّل موارد FileNet Image Services للاتصال بتطبيقات Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) المخصصة لتوسيع وظائف التخزين إلى التطبيقات الحالية.
