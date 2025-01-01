ضروري إذا كنت تستخدم النسخة الأخيرة المدعومة من البرمجيات التي سُحبت من السوق، إذ يوفِّر الدعم المستدام ما يصل إلى 5 أعوام إضافية من دعم IBM كي تتمكَّن من التخطيط للمستقبل.