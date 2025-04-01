يساعد IBM Guardium Data Compliance المؤسسات على تحقيق الامتثال التنظيمي بفاعلية وتلبية متطلبات التدقيق بسرعة وسهولة كبرى، وحماية البيانات المُنظمة أينما كانت.

يتيح لك Guardium Data Compliance تحقيق ما يلي:



تلبية متطلبات اللوائح التنظيمية للامتثال للبيانات مع تقليل وقت الإعداد للتدقيق

توفير رؤية مستمرة لضوابط أمن البيانات لديك

مواجهة تحديات الامتثال للبيانات ومراقبة نشاط البيانات

يتيح IBM Guardium Data Compliance تقليل وقت الإعداد للتدقيق الخاص بلوائح الامتثال للبيانات، ويوفر رؤية مستمرة لضوابط أمن البيانات، ويُسهم في حل تحديات الامتثال ومراقبة أنشطة البيانات، وهو متوفر في IBM Guardium Data Security Center.