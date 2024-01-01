قل وداعًا للاستجابة بعد وقوع المشكلات. عالج المشكلات بشكل استباقي وحقق التزامات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) الخاصة بك بثقة. يتتبع IBM® Sterling® Control Center Monitor الأحداث الهامة عبر البنية التحتية لعمليات B2B ونقل الملفات المُدارة (MFT) لديك لتحسين العمليات وخدمة العملاء وحوكمة B2B. إنه تطبق القواعد لتنبيه الجماهير الرئيسية عند وجود مشكلة في الخادم أو العملية أو النقل.حيث يتم تخصيص لوحات المعلومات القابلة للتنفيذ​لأنواع مختلفة من المستخدمين.