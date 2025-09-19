يوفر IBM Sterling Secure Proxy طبقة أمان حاسمة قائمة على DMZ عند حافة الشبكة، تمنع الوصول المباشر من الخارج إلى الخوادم الداخلية لضمان تبادل موثوق به للبيانات بين الأعمال (B2B) وMFT.

من خلال استخدام المصادقة متعددة العوامل، وفواصل جلسات SSL، وفحص البروتوكولات، يضمن حماية الشبكة والبيانات، بينما يعمل مضاد الفيروسات أثناء النقل وتقنيات منع فقدان البيانات على إبطال البرامج الضارة ومنع تسرب البيانات غير المصرح بها، ما يحمي المعلومات الحساسة للمؤسسة.