يوفر نقلًا عالي الحجم وموثوقًا به وآمنًا للملفات المؤسسية.
يوفر IBM Sterling Connect:Direct نقل ملفات من نقطة إلى نقطة مع أمان محسَّن لتقليل الاعتماد على نقل الملفات عبر FTP غير الموثوق به. وهو محسَّن للتسليم عالي الحجم داخل المؤسسات وبينها، ما يضمن حركة ملفات أكثر موثوقية، من تكامل الدُفعات ونقل الصور أو الكتالوجات الكبيرة، إلى المزامنة مع المواقع البعيدة.
يدعم Sterling Connect:Direct أيضًا النشر في السحابة الهجينة عبر حاويات معتمدة، ما يضمن سهولة واتساق إدارة دورة حياة النشر.
إدارة عمليات التثبيت الجديدة، والترقيات/التحديثات السلسة، واستعادة الإصدارات السابقة عبر Control Center Director.
دعم مجموعة واسعة من المنصات بما في ذلك IBM z/OS وOpenVMS وi5/OS وHP NonStop وMicrosoft Windows وUNIX وLinux.
التعامل مع أكثر أعباء العمل تطلبًا، من الملفات الصغيرة عالية الحجم إلى الملفات متعددة الجيجابايت.
التقليل بشكل كبير من وقت التثبيت وتطبيق التحديثات من ساعات إلى دقائق عبر نشر الحل باستخدام حاوية معتمدة تحتوي على جميع العناصر المطلوبة.
الحاويات المعتمدة من IBM لـ Sterling Connect:Direct هي إصدارات مؤسسية آمنة، تتميز بالتوسع التلقائي للحجيرات (Pod Autoscaling)، وخدمات برمجية مدمجة لإدارة دورة حياة النشر بشكل متسق، بما في ذلك خيارات التثبيت والتكوين السهلة، وإدارة الترقيات واستعادة الإصدارات السابقة، بالإضافة إلى قابلية التوسع والأمان.
دعم العمليات غير الخاضعة للرقابة على مدار 24 ساعة وجدولة الوظائف لمرة واحدة أو بشكل متكرر أو مستمر. ويُتيح الحل أيضًا توزيع وإدارة أعباء عمل نقل الملفات، وفي حال حدوث انقطاع بالشبكة، يعمل على أتمتة عملية الاستعادة. يمكنك الاستفادة من التنبيهات التلقائية التي تُخطِر المستخدمين بنجاح نقل الملفات أو فشله.
تقليل زمن الانتقال وزيادة سرعة نقل الملفات الكبيرة عبر الشبكات عالية السرعة حتى أربع مرات مقارنةً بالسرعة السابقة. يوفر قدرات مثل إعادة المحاولة التلقائية، والضغط، ونقاط التحقق، وإعادة التشغيل لعمليات نقل ملفات FTP الحالية. كما يدعم الحل مجموعة من بروتوكولات الشبكة مثل TCP/IP وSystems Network Architecture (SNA)، بالإضافة إلى خيار إضافة سرعة عالية يعتمد على تقنية Aspera FASP.
يوفر الحل مصادقة المستخدم وتشفير البيانات عبر بروتوكولات Secure Sockets Layer (SSL) وTransport Layer Security (TLS) وشهادات X.509، ويمكِّنك من الامتثال لمعايير FIPS 140-2 وCommon Criteria. بالإضافة إلى ذلك، يفحص البرنامج الشهادات وقوائم إلغاء الشهادات (CRL)، ويعزز الأمان العام من خلال المصادقة متعددة العوامل (MFA)، ويوفر سجل تدقيق شاملًا لحركة البيانات عبر سجلات إحصائية موسعة.
