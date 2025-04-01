تدمج IBM Sterling File Gateway جميع عمليات نقل الملفات القائمة على الإنترنت في بوابة متطورة واحدة قابلة للتوسع وآمنة ودائمة التشغيل.
يوفر حل نقل الملفات المُدار الفعال هذا مجموعة من الميزات، بما في ذلك:
تُمكِّن هذه الوظيفة الغنية الشركات من خفض تكاليف إدارة عمليات نقل الملفات وتسريع الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات وتحسين رضا الشركاء التجاريين.
خفض تكلفة الملكية لتشغيل أحدث بوابة متطورة وتسريع الوقت اللازم لتحقيق إيرادات وتحسين رضا الشركاء.
تقليل وقت التثبيت والتصحيح بشكل كبير من ساعات إلى دقائق من خلال نشر الحل الخاص بك باستخدام حاوية معتمدة تحتوي على جميع العناصر المطلوبة.
تمكين التوفر العالي وقابلية التوسع للاتصالات الموجَّهة نحو العملاء وعمليات الأعمال الحساسة.